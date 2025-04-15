Бросит ли Ферстаппен «Ред Булл» уже в этом году?

Всего неделю спустя после потрясающей победы на Гран-при Японии Макс Ферстаппен еле-еле финишировал шестым в Бахрейне — и этот результат куда точнее отражает нынешнюю форму «Ред Булл». По слухам, пункт в долгосрочном контракте позволяет Ферстаппену покинуть «быков» уже по окончании нынешнего сезона, если условно к лету он будет идти в личном зачёте ниже третьего места. Макс ворчит, его менеджер якобы жутко недоволен… Так что же, неужели «Ред Булл» лишится четырёхкратного чемпиона мира?

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Гран-при Бахрейна стал для «Ред Булл» жутким ударом — и дело не столько в том, что машина была медленной. Дело в том, что уже почти год инженеры «Ред Булл» не могут разобраться с машиной. И хуже всего в этом году она смотрелась в Сахире — на трассе, которая уже более 20 лет в Формуле-1, которая принимает предсезонные тесты и на которой инженеры знают каждую кочку.

В этот уикенд у «Ред Булл» всё было настолько плохо, что менеджер Ферстаппена, как рассказывает Тед Кравиц, отчитывал Хельмута Марко. Вашему автору сложно представить, чтобы кто-то в принципе посмел отчитывать Марко, но в этом случае, опять-таки со слов Кравица, Хельмуту нечего было возразить.

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Да, со следующего года Формула-1 переходит на новые шасси, но это совсем не гарантирует, что нынешние проблемы останутся позади. В Милтон-Кинсе допотопная аэродинамическая труба, нет корреляции между данными симулятора и поведением машины на реальной трассе, машина стала неуправляема даже для Макса — и это мы говорим о болиде, который доминировал в Формуле-1 два года подряд. Как можно быть уверенным, что в таких условиях эта же команда сможет построить чемпионское шасси к 2026 году, да ещё и спроектировать с первой же попытки конкурентоспособный двигатель?

Зато в паддоке есть Лоуренс Стролл — с ультрасовременной инфраструктурой, мощнейшей аэродинамической трубой, Эдрианом Ньюи и двигателями «Хонды». Казалось бы, логично было бы остаться в «Ред Булл» на 2026 год и посмотреть, что будет происходить с другими командами, но, если проект нового шасси Милтон-Кинса уже сейчас будет выглядеть неубедительно, а Стролл сможет продемонстрировать хорошие цифры, зачем тянуть?

Возможно, «Ред Булл» ещё придёт в себя, и уходить действительно не будет смысла, однако ещё никогда переход Ферстаппена в другую команду не выглядел так реалистично.

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Я не собираюсь спорить с тем, что перспективы «Ред Булл» в 2026 году неочевидны — если уж даже с Ньюи команда «испортила» чемпионскую машину, то что будет без него, прежних наработок и при собственном дебюте в роли производителя моторов? И всё-таки я не верю, что Ферстаппен куда-то перейдёт уже по окончании нынешнего сезона.

Собственно, вопрос — ради кого ему кидать «Ред Булл»? Это должна быть команда, чей потенциал очевиден. Команда, которая либо в порядке сейчас, либо, по общему мнению, может выстрелить в 2026-м. С лидерами сезона из «Макларена» всё понятно — там долгосрочные контракты у Пиастри и Норриса. Всегда манит «Феррари», но и там как минимум до конца сезона-2026 Леклер и Хэмилтон.

По сути, остаются только два варианта — «Мерседес» и «Астон Мартин». Однако с немцами, похоже, поезд ушёл. Андреа Кими Антонелли хоть и нестабилен на старте сезона, но и не проваливается, а Джордж Расселл вообще в полном порядке. Да, если убрать в сторону сентиментальные моменты, то уж по сравнению с Антонелли Ферстаппен явно станет усилением здесь и сейчас, однако если я правильно представляю себе методы работы Тото Вольфа, он не будет убирать воспитанников «Мерседеса» даже ради Макса. Уж как минимум даст тому же Кими сезон-2026.

Остаётся «Астон». У Алонсо контракт, и Фернандо мучится последние два сезона явно не для того, чтобы отдать собственный кокпит Ферстаппену. Подвинуть Лэнса? Теоретически всё возможно, тем более что канадца можно было бы вернуть через год уже на место Фернандо, а пока — отправить «поднимать» проект в гонках на выносливость.

Макс Ферстаппен и Лэнс Стролл Фото: Dan Mullan/Getty Images

Но есть ли хоть какие-то гарантии, что в 2026-м «Астон» поедет лучше «Ред Булл»? Ньюи только приступил к работе, Кардиле после ухода из «Феррари» всё ещё ухаживает за садом, а без них техдепартамент «Астон» пришёл к одной из самых медленных машин в пелотоне. Как хорошо справится с новым регламентом «Хонда», тоже совершенно неизвестно. Короче, тут вопросов не меньше, чем в «Ред Булл» — так зачем Максу торопиться?

Единственная теория, в которую я могу поверить: Ферстаппен может активировать опцию о разрыве контракта для того, чтобы пересогласовать себе короткое соглашение на один год. А уж в следующем сезоне нидерландец объективно оценит, с какой командой у него наибольшие шансы на титул в 2027 году.