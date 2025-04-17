Гонщик-дебютант порвал всех на трассе и в голосовании «Чемпионата». Как ему это удалось?

Большое интервью «Чемпионату» дал самый успешный гонщик российских кольцевых гонок последних двух сезонов Михаил Симонов: после титула в категории «Туринг-Лайт» в 2023 году он с ходу стал лучшим и в топовом классе «Туринг». Правда, не обошлось без громкого скандала на финальном этапе, когда напарник Симонова по команде Дмитрий Брагин с нарушением правил притормозил конкурента Михаила Владимира Атоева. Разумеется, мы обсудили и это, и многое другое — включая планы выступать в международных гонках, раз в российском чемпионате к 22 годам уже всё выиграно.

«О голосовании узнала вся Сызрань»

— Михаил, вы стали гостем «Чемпионата» в роли не только чемпиона «Туринга», но и победителя нашего конкурса «Прорыв года». Следили за голосованием, где вы сенсационно обошли топовых пловцов, хоккеистов, фигуристов?

— Это было очень интересное голосование: о нём узнала вся Сызрань. А у моей семьи там бизнес, так что очень много сотрудников проголосовали по просьбе моего отца Максима Владимировича. В итоге меня продвинули в финал, и было особенно приятно оказаться в одном ряду с такими успешными спортсменами из разных видов спорта. Поэтому я в первую очередь благодарю мою аудиторию, которая помогла в голосовании, ну и город Сызрань.

Ты выступаешь не только для себя, но и для людей, которые приходят на гонки и тратят своё время. Время очень дорогое: оно у нас одно и не стоит никаких денег. А люди тратят и свои деньги, и своё время, чтобы приехать, посмотреть гонки и поболеть за тебя.

— Вы два года подряд становитесь чемпионом СМП РСКГ. Выиграв титул в «Туринг-Лайт» в 2023-м, на следующий сезон с первой попытки стали лучшим уже в «Туринге». Как это вообще удалось?

— Начнём с того, что это была моя давняя мечта — выступить в «Туринге». Каждый год, когда я выступал вместе с Дмитрием Брагиным, всегда просил поговорить с моим отцом, чтобы я хотя бы тесты проехал в «Туринге». А Дмитрий Александрович каждый раз говорил, что пока рано. Отец отвечал — пока Дмитрий не даст добро, то я не поеду. Наверное, постепенно всё к этому шло, а когда Брагин стал уверен, что я готов, то всё началось. Наверное, уже предсезонные тесты показали, что Дима угадал с моментом. Ну или просто знал, когда мне нужно было начать выступления в «Туринге».

Если говорить про первые-первые тесты, то они прошли в Грозном. После моего первого титула в кольцевых гонках в «Туринг-Лайте» удалось на следующий же день проехать тесты с Lukoil Racing Team на Hyundai i30 N. Впечатления были очень приятные: нажал на газ, сразу ощутил всю мощь переднего привода и понял, что эта машина вообще непростая. Очень хорошо нужно уметь работать с колёсами и чувствовать автомобиль, потому что газ очень чувствительный — если чуть-чуть сильнее надавить на педаль, то очень легко повредить шины на первых трёх-пяти кругах. А если ты это сделал, то по факту проиграл гонку. Я понял, что предстоит много работы.

Всё шло к тому, что подпишу контракт с этой командой, но в последний момент было решено поехать с тренером в одной команде. Считаю, это было правильное направление с точки зрения моего дебюта в «Туринге». Следующие тесты уже поехал с TAIF Motorsport на новой для меня машине. Я с первого же выезда начал показывать хорошую скорость, но был, скажем так, суетной. Мне хотелось ещё и ещё ездить, так что Дима меня останавливал. Говорил — давай тут повнимательнее, надо длинную сессию проехать и посмотреть, как работают колёса, и так далее. Скажу, я не сразу научился работать именно с шинами — где-то их подубивал, где-то, наоборот, нужно было больше атаковать. Но к первому этапу СМП РСКГ в 2024 году я подошёл максимально хладнокровно.

Михаил Симонов в борьбе с Иваном Чубаровым Фото: TAIF Motorsport

— И сразу на нём победили.

— Такой задачи, кстати, не было. Брагин просто сказал делать то, что я умею, и получать удовольствие. Но после тестов понимал, что могу бороться за победу в Грозном. В квалификации заехал в боксы, подбегает механик и говорит, что я пока лидирую. Ну, круто! В итоге Ваня Чубаров выиграл у меня девять тысячных секунды, но тренер порадовался, что я смог показать хороший результат в своей первой квалификации. После этого сразу же стал настраиваться на старт.

Я знал, что у Lada Vesta есть проблемы со стартом. Всё потому, что у них достаточно стандартная программа: нажал на кнопку, стартанул, довёл до определённых оборотов, отпустил и должен подлавливать, чтобы не было много пробуксовки. А Cupra с инновационной системой лонч-контроля, где машина подстраивается под вращение колеса. На старте я смог у Вани полкорпуса выиграть к первому повороту, а потом отчётливо помню, что потерял контроль над автомобилем из-за холодных шин сзади — меня снесло наружу трассы. Благо не было никаких контактов, мы параллельно с Чубаровым заехали в поворот, а дальше мне уже надо было держать стабильный темп и контролировать Сашу Смоляра, который потихонечку с первого круга меня нагонял.

— Помните, как всё было?

— Было волнительно, потому что Саша ехал близко и его очень поздние торможения позволяли ко мне подъезжать. Плюс по ходу гонки разлили масло в одном повороте, однако я ошибся, и Саша ко мне ещё ближе подъехал. В последнем повороте вроде бы всё контролировал, но просто задняя часть машины начинает улетать — сразу вспомнил зимние ледовые гонки и ралли-кросс, которые позволяют чувствовать машину в скольжении и понимать, куда нужно поворачивать руль и что делать, чтобы выйти из заноса. Был небольшой контакт, но Смоляр меня обогнать не смог.

Я выезжаю на прямую и понимаю, что мы друг за дружкой едем, но я первый и победил. Это самые крутые эмоции были, которые запомнились на весь сезон — даже чемпионство не принесло столько эмоций, как та победа. Потому что это была моя мечта: победить топовых пилотов России и выиграть в классе «Туринг». Но отмечал её недолго: гонка не чемпионат. Нужно уметь порадоваться, выплеснуть эмоции, а потом успокоиться и работать заново.

— Выигрыш в Грозном как-то задал тон всему сезону…

— Если обратить внимание, то у меня всего две победы в сезоне: это выигранная гонка в Грозном и победа на этапе в Москве. Я работал максимально спокойно, хладнокровно и с прицелом на сезон. Это, наверное, очень хорошее качество, когда умеешь оценивать свой уровень на каждом этапе. Здесь ты тяжёлый, значит, нужно постараться набрать максимально возможное количество очков.

В Москве я был лёгкий и знал, что выиграю. Я сразу же на тренировках понял, что могу выиграть. Единственное, что могло привести к потере моего первого места, так это техническая поломка. Но я старался всё учитывать и берёг автомобиль. Ване Чубарову я на финише восемь секунд привёз — можно было больше, если прямо говорить, но зачем? Сохрани колесо, сохрани автомобиль.

Михаил Симонов Фото: TAIF Motorsport

— Вообще, система с балластом — вечная тема для разговоров в туринговых гонках.

— Многие вообще не понимают, как влияет на автомобиль вес. Достаточно положить 20 кг, и ты уже чувствуешь, как это влияет на износ передних колёс. По факту, 30-40 кг — это уже какой-то небольшой пассажир с тобой едет. И кто бы ни говорил, что вот это всё чушь для кузовной машины… Нет, вес очень сильно влияет. И особенно в дождь, допустим. Если найти правильные настройки, то тяжёлый автомобиль будет на влажной трассе выгоднее, чем лёгкий: больше прижима к асфальту, а в дождь очень важно иметь хорошее сцепление с трассой.

Если вернуться к ходу чемпионата, то спасибо большое команде: можно быть крутым пилотом, но, если машину не настроить, она не поедет быстро. Столько работы внутри команды проводится, люди годы отдают, чтобы найти какие-то настройки, чтобы машина ехала как надо. Я, честно скажу, не до конца во всём по технике разбираюсь. Круто, когда пилот может быть и инженером, и механиком, и вообще всем, но у меня в голове есть чёткое понимание, что в команде должно быть разделение. Есть пилот, который умеет управлять автомобилем, он должен донести до инженера, что ему надо, а механики должны настраивать и чинить машину. Гонщик должен отдавать всю свою энергию на то, чтобы быть быстрым на трассе, а не распыляться на другое в ущерб результату.

Мне быстро удалось адаптироваться под новую машину, под те настройки, что мы ставили. Диме было сложнее, потому что у него был новый автомобиль, а они действительно разные в настройках. Я помочь тренеру не мог, а он мне — мог, поэтому мы смотрели телеметрию, разбирали её. И я по факту весь сезон шёл лидером чемпионата, уступив первую позицию только в Санкт-Петербурге, где Вова Атоев выиграл квалификацию и дождевую гонку. Не было никакого давления, и я не чувствовал, что должен вернуть себе лидерство и выиграть чемпионат.

— То есть, даже когда ехали на финал, претендуя на чемпионство, ни сами себя не накручивали, ни команда не давила, что нужно обязательно взять титул?

— Нет. Потому что это был мой первый сезон в классе и потому что была правильная отцовская поддержка. Он очень грамотно может найти подход: говорит, что верит в тебя, ты же должен просто делать то, что любишь, а родители тебя поддержат.

Для успеха в спорте важно уметь контролировать себя и работать над психологией. Тёплая атмосфера внутри команды должна быть всегда. И я считаю, что всё, что происходит на трассе — борьба, эмоции, потому что всегда помнят только чемпиона, поэтому все хотят победить — должно оставаться на трассе. Если пилот совершил ошибку, выбил тебя или как-то нагрубил, то проанализируйте ситуацию, извинитесь или сделайте вывод, но не нужно зацикливаться на этом, потому что у нас ещё впереди много гонок, впереди целая жизнь, целая история, которая на этом не останавливается.

«Люди просили моего фирменного сувенирного мишку, а потом переобулись и начали хейтить»

— Переход в Lukoil Racing Team в это межсезонье стал самой громкой новостью «Туринга», потому что вы от своего тренера уходите к главному сопернику прошлого сезона. Как так вышло?

— Так случилось, что, если говорить прямо, я допустил много ошибок в переговорах в межсезонье… Я уже говорил, что должен был поехать за Lukoil Racing Team уже в прошлом году, но в последний момент отец поговорил с Дмитрием, и они приняли решение, что я поеду за TAIF Motorsport. Но это всё было секретом для меня, я не знал об этой ситуации, так что отдельно вёл переговоры с Lukoil Racing Team, а потом мне сказали, что я еду с Димой — ну класс, круто!

Нынешний переход в Lukoil Racing Twins Team стал очень непростым решением, потому что я очень долгое время работал со своим тренером, которому искренне благодарен за сотрудничество с 2016 года. Но нужно развиваться и двигаться дальше. Евгений Владимирович Малиновский в это межсезонье обратился к моему отцу, а потом, когда они предварительно договорились, уже мне позвонили: «Ты готов?» Если честно, первой моей эмоцией было удивление, что нам позвонили из «Лукойла».

— Не было опасения по поводу перехода в команду, с которой вы жёстко сражались в прошлом сезоне?

— Я всегда стараюсь разделять работу и жизнь. Очень важно сохранять нормальные отношения вне трассы. И всё, что было в прошлом сезоне, осталось в прошлом сезоне. Мой переход в новую команду не добавляет мне прессинга, я не чувствую ничего от того, что у нас были сражения в 2024 году, потому что начинается новая глава и для меня, и для команды. Я не пришёл делать хуже Lukoil Racing Twins Team — я пришёл побеждать вместе с ними! И сделать всё, чтобы стать чемпионом как в личном, так и в командном зачёте.

Михаил Симонов на тестах с новой командой Фото: Lukoil Racing Twins Team

— Потенциально вашими напарниками могли стать те пилоты, с которыми в 2024-м сложились не самые простые отношения на трассе. Это не пугало?

— Изначально я готовился, что мы будем втроём — я, Саша Смоляр и Вова Атоев. Евгений Владимирович мне сразу сказал, что со всеми поговорит, чтобы можно было нормально дальше работать вместе. Повторюсь, я верю в то, что можно быть соперниками на трассе и друзьями в жизни. Если мы в одной команде, то вместе должны идти к результату и не делать друг другу и команде хуже. Есть, конечно, пример Айртона Сенны и Алена Проста, но я старался исключить такое.

Мне было бы интересно поработать со Смоляром и Атоевым — я всегда говорил, что хотел узнать у Саши о работе с шинами. Этот пилот пришёл из Формулы-3, у него большой накат в открытых колёсах. Саша как никто умеет работать с резиной, понимает, как покрышки изнашиваются. Я бы хотел, чтобы он поделился со мной опытом, а я бы поделился с ним своим — должен быть взаимный обмен информацией у напарников. Это тоже придавало мне определённую мотивацию.

— Но при этом нельзя сказать, что ситуация успокоилась после этапа в Грозном. На церемонии награждения всё продолжилось…

— Да, был конфликт на награждении по итогам сезона, когда Атоев отказался пожать мне руку. Но я максимально спокойно отнёсся к этому. Понимал, что это эмоции. Мы с ним вообще не общаемся — это то, что я называю человеческим фактором. Он принял такое решение — окей, ладно. Будем дальше бороться в новом сезоне. Я думаю, мы бы справились, если бы были в одной команде, но сейчас это просто ещё один соперник для меня.

Что произойдёт, то произойдёт. Посмотрим, у кого какие силы, возможности, потенциал. И, конечно, Вова будет хотеть победить меня, однако для меня нет разницы, с кем бороться. Я вообще в целом максимально аккуратный человек. Умею ездить жёстко, но всегда оцениваю риск и помню, что нужно сохранить автомобиль. Думаю, всё должно быть хорошо.

— После скандального финала в Грозном как вообще справлялись с ситуацией, когда на вас и вашего напарника обрушилась волна критики в соцсетях?

— Конечно, ситуация подпортила впечатление от чемпионства. Но что есть, то есть. Лично для себя понимаю, что заслужил это чемпионство. Я проделал очень серьёзную работу, лидировал практически весь чемпионат, у меня была скорость. Командная работа есть, она не исключается в гонках. Все пилоты, все команды используют командную тактику.

Важно было принять себя и то, что люди тебя не любят. По ходу всего сезона самое удивительное в том, что были люди, которые подходили и просили моего фирменного сувенирного мишку, а потом резко переобулись и начали хейтить. Знаю конкретных людей, которые так изменились. Но я это принял. Не хочу меняться, не хочу никому делать зла.

Да, это стресс, но если ты сумеешь это преодолеть, то дальше будешь только сильнее. Я смотрел на пилотов Формулы-1 и то, как они реагируют на скандалы: не зацикливаются, идут дальше, борются.

Михаил Симонов в редакции «Чемпионата» Фото: «Чемпионат»

«Не могу и не хочу выступать за границей без российского флага»

— Фактически новый сезон вы начнёте в роли лидера команды, потому что вы теперь самый успешный пилот коллектива и единственный, кто имеет опыт работы с новым автомобилем…

— Если говорить про команду, то мне приятно, что я пришёл в роли чемпиона, но и мои напарники, Артём и Захар Слуцкие, тоже имеют хорошую скорость. Я уверен, что у нас получится слаженно работать. Верю в команду, у которой большой опыт.

Да, у нас будет новая машина Cupra Leon VZ TCR, отличающаяся от известного Cupra Leon Competicion TCR задней подвеской, так что будет важно быстро адаптироваться под неё. Первостепенной задачей будет защита титула чемпиона России, потому что я решил в этом сезоне выступать под первым номером — это очень ответственное решение. Давления не чувствую, но есть ответственность, потому что результатами должен подтверждать статус.

— В российском «кольце» вы уже добились максимального результата, взяв титул в топовом классе. Есть понимание, куда в перспективе двигаться дальше?

— Честно скажу, не хочу задерживаться надолго в классе «Туринг». Хочу достичь определённых результатов, а потом двигаться дальше. Я смотрю на несколько лет вперёд — вообще, моя мечта в классе GT3 выступить в «24 часах Ле-Мана», если смотреть на кузовные гонки. И, конечно же, хотелось бы попробовать себя в LMP3, LMP2, а потом — в гиперкарах, которые фактически как Формула-1. У нас для этого есть все возможности. Поэтому мы будем постепенно двигаться туда, но без результата туда не занырнёшь. Я не хочу идти, просто имея большое финансирование: хочу двигаться, показывая результаты. Выступить в GT3, показать и проявить себя, проехать сезон, два сезона, поработать с автомобилем и с пилотами.

Потом следующий шаг — попробовать проехать тесты в прототипах, развиваться там, искать команды и работать с иностранными пилотами. Мне это очень интересно, потому что у них по-любому есть чему поучиться. Благо владею английским языком, и я думаю, у меня получится, потому что бо́льшую часть своей жизни провёл за границей, выступая в чемпионатах Италии, Германии…

Однако сейчас, в связи со всеми событиями и санкциями, я просто не могу и не хочу выступать за границей без российского флага. Мне очень хочется, чтобы русский пилот, побеждая, поднимался на верхнюю ступеньку и все слышали гимн Российской Федерации. Передо мной такая цель: как только границы раскрываются, я сразу буду пробовать в разных дисциплинах, только уже под русским флагом.

Михаил Симонов Фото: TAIF Motorsport

— В межсезонье многие пилоты, в том числе и из СМП РСКГ, активно участвуют в гонках на Ближнем Востоке, вы же предпочитаете выступать в зимних гонках в России — почему?

— Первое — финансовая часть. Если её затрагивать, то очень дорого проехать чемпионат Азии. Опять же, ледовые гонки тоже очень интересные. Если пилот научится ездить в ледовых гонках, потом в GT3 тоже будет быстр. Мало кто понимает, что такое ледовые гонки. Для меня это как фигурное катание, только на автомобиле на шипах. Потому что если ты научишься проходить быстро повороты при меньшем угле скольжения и сохраняя скорость в повороте, при этом зная, как контролировать машину, то будешь быстр на переднем приводе на асфальте. Я уверен, что если сяду на машину с задним приводом, то тоже буду быстр.

Да, мне тоже хочется проехать Asian Le Mans Series. Дай бог, следующей зимой выступлю в 6 часах, 12 часах, 24 часах… Я, помимо спринтов, очень люблю эндуранс-гонки, потому что работаю над своим телом, занимаюсь активно спортом. Знаю заранее, как будет там тяжело в жару 35°С ехать два часа без остановки: у нас в спринтерских гонках, например, в Нижнем Новгороде в машине 50°С, а ты едешь 40 минут. Приезжаешь — теряешь 4 кг. А там ты будешь ехать 1,5-2 часа, так что мне это очень нравится.

Думаю, всё получится в ближайшее время. Пока рано загадывать, однако есть определённые цели, к которым стремлюсь. Потому что Asian Le Mans Series не подпадает под эти все санкции, там можно выступать под русским флагом. Наверное, это то, куда мы целимся в первую очередь.

Михаил Симонов на тестах с новой командой Фото: Lukoil Racing Twins Team

— В своё время у вас были тесты в «формулах», но вы не стали продолжать в этой дисциплине…

— Я проехал тесты в Формуле-4 в Испании, где был Михаэль Белов. Я поехал на трассу с Дмитрием Брагиным, который ни разу не ездил в Ф-4, но подсказал, как ехать быстро — и у меня получилось. Нам предложили выступления в серии, но мы посчитали всё и задались вопросом — мы можем выступить в Формуле-4, а дальше что?

В Формуле-4 на результат очень сильно влияют команды. Ты должен занести много денег для того, чтобы стать чемпионом. И вот мы это всё проанализировали и поняли — а что дальше? Формула-3 — дорого, Формула-2 — тем более, а там, если ты не показал результатов, вообще практически невозможно ехать без спонсоров. И поэтому мы выбрали направление на кузовные гонки.

Но я рад, что попробовал «формулы», потому что до сих пор помню, как ехать. То есть моя пятая точка всё чувствует, всё понимает — как управлять и передним, и задним, и полным приводом. Если меня пригласят на какие-то тесты в Формулу-4, что сейчас в России запускают, то мне будет интересно проехать. Уверен, буду ничем не хуже, потому что у меня есть понимание, как работают аэродинамика и автомобиль в целом.

«Я в детстве разбил Audi TT — мама всегда напоминает об этом»

— Кроме «формул» у вас в спортивной биографии есть и глава с ралли-кроссом, причём вы должны были ехать в чемпионате Европы — что пошло не так?

— Когда ковид только начинался, мы должны были поехать в чемпионате Европы по ралли-кроссу в классе S1600. Я уже сделал анонс, мы заплатили за участие. И стукнула пандемия. Мы отказались от участия, хотя я был в предвкушении: меня уже настроили, комбинезоны сделали, шлем покрасили, недели две оставалось до поездки на тесты. Была команда, с которой бы поехал, машина Renault Twingo.

И потом мы просто вместе с отцом приняли решение не ехать. Потому что я знаю, как работает система: ты можешь сдавать каждый день отрицательные тесты на ковид, но если тебя невзлюбили, то просто подсунут какую-то палочку или ещё что-то. Сдаёшь тест, допустим, в субботу, когда начинаются все официальные заезды, и тебе ставят положительный результат. Ты лидер чемпионата, и всё — проиграл чемпионат. Понятно, с этим ничего не сделаешь.

— Интерес к дисциплине остался или уже всё — не вышло так не вышло?

— Хотелось бы выступить. Если будет такая возможность, может, когда-то выступлю в чемпионате Европы по ралли-кроссу. Сейчас таких планов нет, но теоретически… Может быть, один или два раза выступлю, просто на отдельных этапах. Как галочку поставить, что я был там. Основная цель для меня — кольцевые, асфальтовые гонки, потому что очень хочу всё больше и больше погружаться в работу с автомобилем, со сликами. И, имея определённый опыт ралли-кросса, думаю, что больше мне не нужно. Я знаю, что такое контактная борьба, а чему-то новому там уже не научусь.

Было бы интересно и классическое ралли проехать на полноприводной машине. То есть я просто хотел бы как-нибудь проехать и понять, что такое — ехать от одной точки до другой, когда ты должен доверять другому человеку. Я всегда доверяю только себе, а тут должен довериться человеку, который будет говорить, что через 50 метров на второй передаче резкое торможение, а ты не знаешь точно, что там. Или закрытый поворот левый, и он говорит — полный газ, 200. А одна ошибка — ты улетел. Это круто! Я бы проехал в ралли просто ради удовольствия, потому что через эту дисциплину, думаю, должен пройти каждый пилот.

Михаил Симонов Фото: TAIF Motorsport

— В целом как семья относится к тому, что вы занимаетесь гонками? Особенно с учётом того, что говорите, что ради автоспорта приходится многим жертвовать.

— Мама долго не принимала меня в автоспорте. Переживала, не приезжала на гонки. Говорила отцу — зачем ты сына туда суёшь, там же погибнуть можно. Наверное, для мамы самое страшное — это картинг, где мы по факту ничем не защищены. Есть шлем, защита рёбер и комбинезон, который может стереться об асфальт. Благо я ни разу не перевернулся — повреждал руку, крутился в воздухе, перепрыгивал других пилотов, на два колеса вставал, но никогда не переворачивался. И перевернулся только на машине, когда начал выступать в кольцевых гонках.

Это очень-очень сложно маме принять, но я просто показал, насколько в машине в безопасности. Система пожаротушения, каркас безопасности, я в сидении, пятиточечный ремень — всегда себя прижимаю так, что вдохнуть не могу, всегда максимально себя затяну так, что лучше мне будет больно сидеть в машине, чем потом получу какую-нибудь травму. Сейчас мама приезжает на гонки, болеет, нервничает, но уже воспринимает меня как профессионального автоспортсмена, а не как картингиста-любителя, которому лишь бы дали порулить.

Помню, в детстве разбил Audi TT. Наверное, мне было два года: я перелез на переднее сиденье, машина была на передаче, в замке был ключик, который я как-то повернул — на стартере автомобиль врезался в стенку, а я улетел в педали. Мама перепугалась, но это, наверное, и стало началом моей спортивной карьеры! Мне мама всегда напоминает об этом.

Отец мои занятия финансировал, поддерживал, но очень много работал, а мной в основном занимался дедушка. Мы с ним ездили постоянно на машинах в Ростов, в Курск — были очень большие расстояния, а я всегда ложился в машине и спрашивал: «Дедуль, а сколько нам ехать?» Он отвечал: «Три раза поспать». Мы с ним жили в палатках, когда не было возможности в отеле жить. Это очень крутой экспириенс!