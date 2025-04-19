Новый напарник Ферстаппена сказал, что способен победить Макса. И тут же разбил машину

Но не спешите судить Цуноду — он за рулём «Ред Булл» смотрится всё лучше и лучше.

Главным событием пятничных свободных заездов в Джидде стала авария Юки Цуноды. Японец пожадничал в последнем повороте, зацепил внутренний отбойник и с погнутой подвеской врезался в стену с внешней стороны трассы.

Однако не стоит судить Юки по одному лишь этому инциденту — вообще-то Цунода смотрится за рулём «Ред Булл» всё лучше и лучше.

Цунода на верном пути

Недавний Гран-при Бахрейна был для «Ред Булл» худшим с момента введения действующего регламента в 2022 году. Сложности у команды возникали и раньше, но ни разу за последние три с небольшим года машины из Милтон-Кинса не выглядели настолько беспомощно. Гонка в Саудовской Аравии должна быть другой — скоростные повороты, коих на трассе в Джидде много, — это сильная сторона RB21.

По итогам второй тренировки Ферстаппен показал третье время, уступив Ландо Норрису чуть больше четверти секунды. Конечно, для команды, ещё сохраняющей надежду сразиться за титул, это немало, однако совсем не те 0,58 секунды, которые Макс проиграл Пиастри в квалификации в Бахрейне. «Мы попробовали пойти в ином направлении и всё ещё находимся не там, где хотим быть, — сказал нидерландец после заездов. — На одном круге мы вроде бы смотримся чуть лучше, но на длинных отрезках нам всё ещё трудно».

Юки Цунода по итогам тренировок занял шестое место — японец успел провести квалификационные пристрелки, а в аварию попал уже под конец сессии, когда проводил длинный отрезок. Ферстаппену Цунода уступил 0,416 секунды, при этом первый сектор — тот, на котором больше всего скоростных поворотов, — Юки проехал вровень с Максом. Судя по телеметрии, японец тормозит даже позже нидерландца, хотя из-за этого затем позже встаёт на газ и в итоге теряет.

Цунода на тренировках в Джидде Фото: Alex Pantling/Getty Images

В четверг Цунода заявил, что способен опередить Ферстаппена. «Очевидно, я всё ещё учусь, но темп приходит, — сказал Юки. — Я впервые пилотирую новую машину — до этого четыре года пилотировал только «РБ». Знаю, что если смогу найти время, то получу шанс опережать его. Знаю, что прямо сейчас победить его не могу, однако я пытаюсь создать базис и жду момента, когда смогу выйти на пик формы».

Разумеется, эти слова звучат слишком самонадеянно, с учётом всех проблем, с которыми сталкивались напарники Ферстаппена за последние годы. Но Цунода всё же превзошёл ожидания и уже доказал, что в Милтон-Кинсе ошиблись, когда решили взять в команду Лоусона, а не Юки.

В Японии Цунода ошибся в квалификации и поплатился за это в гонке. В Бахрейне Юки пробился в Q3 и набрал очки — первые для второй машины «Ред Булл» с прошлогоднего Гран-при Лас-Вегаса. И неплохой первый сектор в Джидде, на котором Юки проиграл Максу лишь несколько сотых, говорит, что японец постепенно обретает за рулём машины уверенность — а это как раз именно то, чего не хватало Пересу в сезоне-2024 и Лоусону — в первых гонках этого года.

Проблемы Лиама

В то же время сам новозеландец продолжает разочаровывать. Первые две гонки сезона-2025 обернулись полной катастрофой — гонщик, казалось, просто не понимает, что делать с этой машиной. Словно это был какой-то другой Лоусон, а не тот, кто в концовке сезона-2024 на грани фола боролся с более опытными соперниками и выдавливал с трассы в Мехико Переса.

Понижение в «Рейсинг Буллз» должно было помочь Лоусону найти опору под ногами. В конце концов, он работал в этой команде два сезона (пусть и не полных) и вполне уверенно пилотировал машину из Фаэнцы — особенно в сравнении с болидом из Милтон-Кинса. Но и после смены команды Лиам не блещет и проигрывает Исаку Хаджару.

Лоусон на тренировках в Джидде Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Можно попытаться оправдать Лоусона тем, что Хаджар отработал с этим болидом зимние тесты, а Лиам привыкает к нему только сейчас. Однако VCARB 02 — это, по сути, обновлённая версия VCARB 01, на которой новозеландец провёл семь этапов. Хаджар же — дебютант, для которого предстоящий Гран-при Саудовской Аравии — пятый в карьере.

Лоусон проиграл Хаджару обе совместные квалификации. В тренировках в Джидде Исак снова быстрее Лиама, но разрыв между пилотами «Рейсинг Буллз» составляет лишь 0,182 секунды — и почти всё это время новозеландец проиграл в первых двух поворотах. Будем надеяться, что Лоусон тоже набирается уверенности и сможет избегать ошибок, чтобы на равных бороться с напарником. Пусть и не с тем, с которым планировал сражаться в межсезонье.