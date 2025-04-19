Двойной удар по «Макларену»! Норрис — в стене, Пиастри проиграл поул Ферстаппену

Решающие ошибки «Кик-Заубера»

Первые квалификационные попытки Гран-при Саудовской Аравии в Джидде подтверждали расклад, установленный ещё на тренировках: плотность в средней группе была невероятной, даже замешкавшиеся пилоты «Феррари» не могли чувствовать себя комфортно — разрыв в группе от шестого до 18-го мест составлял всего три с половиной десятые! Как обычно, всё должны были решить финальные попытки — так и вышло.

На 16-й строчке оказался Лэнс Стролл, и в этот раз критиковать его сложно: канадец оказался всего в десятой от Фернандо Алонсо, но даже этого было мало для попадания в Q2! На 17-й строчке Джек Дуэн — он в трёх десятых от Пьера Гасли, и такой результат никак не цементирует место австралийца в команде до конца сезона и далее. Только 19-м стал Эстебан Окон: француз пока продолжает мучиться в «Хаасе», выступает существенно хуже Оливера Бермана. На сей раз между ними аж полсекунды.

Наконец, в полном составе не прошли дальше пилоты «Кик-Заубера». У Нико Хюлькенберга просто была ошибка в первом повороте, ну а Габриэл Бортолето ошибся действительно зрелищно: его болид понесло боком, с эффектным прыжком через бордюр. В итоге немец и бразилец — 18-й и 20-й. Но если для Габи это неудивительно из-за отсутствия опыта и потери важнейшей второй практики не по своей вине, то вот у Халка был потенциал для топ-15. Однако не вышло.

Хэмилтон — в семи тысячных от вылета

В топ-10 без нервов отобрались только шестеро: два «Макларена», Ферстаппен, два «Мерседеса» и Леклер. У остальных всё было на грани. Например, у Юки Цуноды, хоть и ставшего седьмым, финальный круг не вышел идеальным — он пробился с запасом всего в десятую с небольшим! Ну, это ещё ничего по сравнению со спецэффектами у Льюиса Хэмилтона: семикратный чемпион на «Феррари» стал 10-м и опередил Алекса Албона всего на семь тысячных секунды!

Кстати, важный момент: на сей раз таиландец проиграл Карлосу Сайнсу. Похоже, испанец наконец подстроился под «Уильямс» и оказался в Q3. На 12-й и 14-й позициях — два представителя «Рейсинг Буллз», причём Лоусон на сей раз опередил Хаджара, но не слишком радовался по радио, переживая, что не прошёл дальше.

13-я строчка у Фернандо Алонсо — вероятно, это объективный потолок «Астон Мартин» на практически домашнем Гран-при. Наконец, 15-м стал Оливер Берман — у него вообще не получился первый сектор, после чего уже было невозможно отыграться.

Новый удар по Норрису! От самого Норриса

Главный вопрос финального сегмента — насколько хорошо его на сей раз отработают два гонщика «Макларена»? Сумеют ли они реализовать преимущество болида, избежать заметных ошибок и взять своё? Увы, уже на первой попытке Ландо Норрис ответил отрицательно: слишком широко зайдя в быстрый поворот, британец не стал бросать круг, подпрыгнул на бордюре и потерял контроль над машиной, финишировав в стене — вот так конец квалификации, вот так ответ на рассуждения журналистов и болельщиков, что Ландо ментально не готов к борьбе за чемпионство!

Из-за красных флагов две полноценные попытки получил только Оскар Пиастри, плюс Ферстаппен по сути пошёл на две попытки подряд с пит-стопом между ними — после первой пилот «Ред Булл» опережал австралийца на одну тысячную секунды.

Если кто-то думал, что в итоге всё будет не так плотно, то зря. Сначала Оскар снял с времени Макса десятую с небольшим, а затем собственный круг завершил уже пилот «Ред Булл». Создав отрыв на первом секторе, нидерландец виртуально подпускал к себе единственного оставшегося пилота «Макларена», однако в итоге Ферстаппен опередил-таки Пиастри на десять тысячных секунды — невероятная квалификация! Да и ставший третьим Джордж Расселл проиграл времени поула всего 113 тысячных.

Шарль Леклер, вероятно, выжал максимум из своей «Феррари», став четвёртым почти в четырёх десятых от Ферстаппена — Хэмилтона он при этом опередил на полсекунды. Льюис занял седьмое место, вновь не самое убедительное выступление. Между двумя пилотами «Скудерии» расположились Антонелли (на четыре десятые медленнее Расселла) и даже Сайнс — отличный шестой результат для пилота «Уильямса».

Юки Цунода стал восьмым — с одной стороны, не так плохо. С другой — до Ферстаппена в решающий момент аж девять десятых секунды. И что самое обидное, Юки проехал лишь на три тысячные медленнее Хэмилтона. Ландо Норрис, как вы понимаете, должен стартовать 10-м, если «Макларен» переживёт ремонт в закрытом парке.

Максимально интригующая гонка Гран-при Саудовской Аравии Формулы-1 стартует в воскресенье, 19 апреля, в 20:00 мск!