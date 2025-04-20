Ждёт ли нас борьба трёх команд Ф-1 за победу? Гран-при Саудовской Аравии — LIVE!

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Гонка Формулы-1 на уличной трассе в Джидде максимально интригует, поскольку в субботу превосходством «Макларена» не пахло. В решающий момент Оскар Пиастри уступил поул-позишен Максу Ферстаппену, а Ландо Норрис и вовсе разбил машину и теперь в лучшем случае будет стартовать 10-м! Есть ли у лидера «Ред Булл» темп для борьбы с Пиастри в гонке и как высоко сумеет пробиться Норрис? Наконец, не станет ли тёмной лошадкой Джордж Расселл, который проиграл в квалификации лишь одну десятую – гоночный темп «Мерседеса» на тренировках был неплох…
Все главные события гоночного воскресенья на трассе в Джидде, включая рассказ о гонках F1 Academy и Формулы-2 — в нашей онлайн-трансляции!
Мы же переключаем внимание на Формулу-2, гонка которой стартует в 16:25 по московскому времени.
F1 Academy: победа пилотессы «Феррари»
Хлоя Чемберс первой пересекает линию финиша, но из-за 5-секундного штрафа победа присуждается Майе Вёг! Для представительницы Академии «Феррари» это вторая в F1 Academy и первая в сезоне-2025 победа. Чемберс же за счёт высочайшего темпа на последних кругах даже со штрафом классифицирована на второй позиции — впереди Дориан Пен, Алиши Пальмовски и Альбы Ларсен.
Подиум гонки F1 Academy
Фото: Кадр телетрансляции
Финиш F1 Academy: 1 Вёг — 2 Чемберс — 3 Пен — 4 Пальмовски — 5 Ларсен — 6 Хаусманн — 7 Гадеман — 8 Ллойд — 9 Чиконте — 10 Чонг.
Вёг также становится новым лидером чемпионата — Майя теперь на семь очков опережает Пен. Третье место по-прежнему у Чемберс.
Общий зачёт: 1 Вёг (59 очков) — 2 Пен (52) — 3 Чемберс (45) — 4 Пальмовски (36) — 5 Ларсен (28) — 6 Ллойд (23) — 7 Хаусманн (11) — 8 Фельбермайр (10) — 9 Феррейра (8) — 10 Гадеман (8).
Сезон F1 Academy продолжится 3-4 мая в дни Гран-при Майами Формулы-1 на трассе вокруг стадиона «Хард Рок».
3 круга остаётся до финиша гонки F1 Academy — и Чемберс удалось немного взвинтить темп. Этого недостаточно, чтобы оторваться от Вёг, зато отрыв от остальных стал больше. У Хлои есть шанс зацепиться за подиум — идущую четвёртой Пальмовски она опережает на 4,8 секунды.
10/13: 1 Чемберс — 2 Вёг — 3 Пен — 4 Пальмовски — 5 Ларсен — 6 Хаусманн — 7 Гадеман — 8 Феррейра — 9 Ллойд — 10 Чиконте.
Хлоя Чемберс получает штраф в пять секунд за выдавливание соперницы — Майи Вёг — с трассы! В данный момент преимущество Хлои меньше секунды, а в пяти секундах позади неё идут сразу пять гонщиц. Таким образом, фактически гонку в данный момент возглавляет Майя Вёг.
07/13: 1 Чемберс — 2 Вёг — 3 Пен — 4 Пальмовски — 5 Ларсен — 6 Хаусманн — 7 Гадеман — 8 Феррейра — 9 Ллойд — 10 Чиконте.
Вёг вновь атакует Чемберс в борьбе за лидерство, но выезжает чуть шире, и Пен пользуется этим, чтобы вернуть себе второе место. Однако уже кругом спустя Вёг вновь проходит Пен — Майя лучше вышла из последнего поворота и опередила соперницу на стартовой прямой. В F1 Academy, отметим, нет DRS.
Борьба Вёг и Чемберс
Фото: x.com/f1academy
04/13: 1 Чемберс — 2 Вёг — 3 Пен — 4 Пальмовски — 5 Ларсен — 6 Хаусманн — 7 Гадеман — 8 Феррейра — 9 Ллойд — 10 Чонг.
Эмму Фельбермайр разворачивает в связке первого-второго поворотов. Она подолжает гонку, но откатывается в самый конец пелотона. Вероятно, у Эммы был контакт с Рафаэлой Феррейра.
Вёг тем временем атакует Чемберс в борьбе за лидерство, но немного промахивается и выезжает за пределы трассы. Атака Майи продолжается — но манёвр по внешней траектории в последнем повороте тоже не проходит.
02/13: 1 Чемберс — 2 Вёг — 3 Пен — 4 Пальмовски — 5 Ларсен — 6 Хаусманн — 7 Гадеман — 8 Феррейра — 9 Ллойд — 10 Чонг.
Стартовала гонка F1 Academy! Чемберс сохранила лидерство, а Вёг во втором повороте опередила Пен и прорвалась на второе место! Следом идут Палмовски, Ларсен и Хаусманн.
Старт гонки F1 Academy
Фото: x.com/f1academy
01/13: 1 Чемберс — 2 Вёг — 3 Пен — 4 Пальмовски — 5 Ларсен — 6 Хаусманн — 7 Гадеман — 8 Фельбермайр — 9 Феррейра — 10 Нобельс.
В Джидде большой «формульный» день начинается с заезда женского первенства F1 Academy. И с поул-позиции гонку начинает Хлоя Чемберс. Лидер общего зачёте Дориан Пен стартует второй, её главная преследовательница Майя Вёг — третьей.