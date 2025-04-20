Ждёт ли нас борьба трёх команд Ф-1 за победу? Гран-при Саудовской Аравии — LIVE!

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Гонка Формулы-1 на уличной трассе в Джидде максимально интригует, поскольку в субботу превосходством «Макларена» не пахло. В решающий момент Оскар Пиастри уступил поул-позишен Максу Ферстаппену, а Ландо Норрис и вовсе разбил машину и теперь в лучшем случае будет стартовать 10-м! Есть ли у лидера «Ред Булл» темп для борьбы с Пиастри в гонке и как высоко сумеет пробиться Норрис? Наконец, не станет ли тёмной лошадкой Джордж Расселл, который проиграл в квалификации лишь одну десятую – гоночный темп «Мерседеса» на тренировках был неплох…

Все главные события гоночного воскресенья на трассе в Джидде, включая рассказ о гонках F1 Academy и Формулы-2 — в нашей онлайн-трансляции!