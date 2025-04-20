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Формула-1, Гран-при Саудовской Аравии Ф-1 2025 года 20 апреля — онлайн-трансляция гонки, главные события, фото, комментарии

Ждёт ли нас борьба трёх команд Ф-1 за победу? Гран-при Саудовской Аравии — LIVE!
Дмитрий Захарченко Евгений Кустов
,
Онлайн-трансляция Гран-при Саудовской Аравии Ф-1
Комментарии
Лидеру общего зачёта придётся прорываться с 10-го места. Старт — в 20:00 мск.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Гонка Формулы-1 на уличной трассе в Джидде максимально интригует, поскольку в субботу превосходством «Макларена» не пахло. В решающий момент Оскар Пиастри уступил поул-позишен Максу Ферстаппену, а Ландо Норрис и вовсе разбил машину и теперь в лучшем случае будет стартовать 10-м! Есть ли у лидера «Ред Булл» темп для борьбы с Пиастри в гонке и как высоко сумеет пробиться Норрис? Наконец, не станет ли тёмной лошадкой Джордж Расселл, который проиграл в квалификации лишь одну десятую – гоночный темп «Мерседеса» на тренировках был неплох…

Все главные события гоночного воскресенья на трассе в Джидде, включая рассказ о гонках F1 Academy и Формулы-2 — в нашей онлайн-трансляции!

F1 Academy: победа пилотессы «Феррари»
Live Дмитрий Захарченко

Мы же переключаем внимание на Формулу-2, гонка которой стартует в 16:25 по московскому времени.

15:37 Дмитрий Захарченко

F1 Academy: победа пилотессы «Феррари»

Хлоя Чемберс первой пересекает линию финиша, но из-за 5-секундного штрафа победа присуждается Майе Вёг! Для представительницы Академии «Феррари» это вторая в F1 Academy и первая в сезоне-2025 победа. Чемберс же за счёт высочайшего темпа на последних кругах даже со штрафом классифицирована на второй позиции — впереди Дориан Пен, Алиши Пальмовски и Альбы Ларсен.

Подиум гонки F1 Academy

Подиум гонки F1 Academy

Фото: Кадр телетрансляции

Финиш F1 Academy: 1 Вёг — 2 Чемберс — 3 Пен — 4 Пальмовски — 5 Ларсен — 6 Хаусманн — 7 Гадеман — 8 Ллойд — 9 Чиконте — 10 Чонг.

Вёг также становится новым лидером чемпионата — Майя теперь на семь очков опережает Пен. Третье место по-прежнему у Чемберс.

Общий зачёт: 1 Вёг (59 очков) — 2 Пен (52) — 3 Чемберс (45) — 4 Пальмовски (36) — 5 Ларсен (28) — 6 Ллойд (23) — 7 Хаусманн (11) — 8 Фельбермайр (10) — 9 Феррейра (8) — 10 Гадеман (8).

Сезон F1 Academy продолжится 3-4 мая в дни Гран-при Майами Формулы-1 на трассе вокруг стадиона «Хард Рок».

15:31 Дмитрий Захарченко

3 круга остаётся до финиша гонки F1 Academy — и Чемберс удалось немного взвинтить темп. Этого недостаточно, чтобы оторваться от Вёг, зато отрыв от остальных стал больше. У Хлои есть шанс зацепиться за подиум — идущую четвёртой Пальмовски она опережает на 4,8 секунды.

10/13: 1 Чемберс — 2 Вёг — 3 Пен — 4 Пальмовски — 5 Ларсен — 6 Хаусманн — 7 Гадеман — 8 Феррейра — 9 Ллойд — 10 Чиконте.

15:24 Дмитрий Захарченко

Хлоя Чемберс получает штраф в пять секунд за выдавливание соперницы — Майи Вёг — с трассы! В данный момент преимущество Хлои меньше секунды, а в пяти секундах позади неё идут сразу пять гонщиц. Таким образом, фактически гонку в данный момент возглавляет Майя Вёг.

07/13: 1 Чемберс — 2 Вёг — 3 Пен — 4 Пальмовски — 5 Ларсен — 6 Хаусманн — 7 Гадеман — 8 Феррейра — 9 Ллойд — 10 Чиконте.

15:14 Дмитрий Захарченко

Вёг вновь атакует Чемберс в борьбе за лидерство, но выезжает чуть шире, и Пен пользуется этим, чтобы вернуть себе второе место. Однако уже кругом спустя Вёг вновь проходит Пен — Майя лучше вышла из последнего поворота и опередила соперницу на стартовой прямой. В F1 Academy, отметим, нет DRS.

Борьба Вёг и Чемберс

Борьба Вёг и Чемберс

Фото: x.com/f1academy

04/13: 1 Чемберс — 2 Вёг — 3 Пен — 4 Пальмовски — 5 Ларсен — 6 Хаусманн — 7 Гадеман — 8 Феррейра — 9 Ллойд — 10 Чонг.

15:12 Дмитрий Захарченко

Эмму Фельбермайр разворачивает в связке первого-второго поворотов. Она подолжает гонку, но откатывается в самый конец пелотона. Вероятно, у Эммы был контакт с Рафаэлой Феррейра.

Вёг тем временем атакует Чемберс в борьбе за лидерство, но немного промахивается и выезжает за пределы трассы. Атака Майи продолжается — но манёвр по внешней траектории в последнем повороте тоже не проходит.

02/13: 1 Чемберс — 2 Вёг — 3 Пен — 4 Пальмовски — 5 Ларсен — 6 Хаусманн — 7 Гадеман — 8 Феррейра — 9 Ллойд — 10 Чонг.

15:09 Дмитрий Захарченко

Стартовала гонка F1 Academy! Чемберс сохранила лидерство, а Вёг во втором повороте опередила Пен и прорвалась на второе место! Следом идут Палмовски, Ларсен и Хаусманн.

Старт гонки F1 Academy

Старт гонки F1 Academy

Фото: x.com/f1academy

01/13: 1 Чемберс — 2 Вёг — 3 Пен — 4 Пальмовски — 5 Ларсен — 6 Хаусманн — 7 Гадеман — 8 Фельбермайр — 9 Феррейра — 10 Нобельс.

15:02 Дмитрий Захарченко

В Джидде большой «формульный» день начинается с заезда женского первенства F1 Academy. И с поул-позиции гонку начинает Хлоя Чемберс. Лидер общего зачёте Дориан Пен стартует второй, её главная преследовательница Майя Вёг — третьей.

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