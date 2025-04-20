Штраф Ферстаппена лишил гонку Ф-1 борьбы за победу. Был ли он справедлив?

Макс Ферстаппен удержал лидерство после старта гонки Ф-1 в Джидде, но с последствиями для себя. Оскар Пиастри стартовал чуть лучше и занял внутреннюю траекторию — нидерландец не сдался, начал входить в первый поворот бок о бок, прежде чем срезал трассу. Пилот «Ред Булл» утверждал, что ему не оставили места, но стюарды посчитали, что Макс осознанно не стал снижать скорость и поехал резать пять поворот — пять штрафных секунд! Кажется, в прошлые сезоны за подобное не штрафовали…

Ещё серьёзнее проблема у второго гонщика «Ред Булл»: по ходу первого круга Юки Цунода не поделил трассу с атаковавшим его Пьером Гасли. Француз сразу «финишировал» в отбойнике, японец доехал до боксов и сошёл там. Ну а гонка в Джидде соблюла традиции в виде появления на трассе машины безопасности.

Пиастри, получивший информацию о наказании Ферстаппена, явно не стал форсировать события и просто держался неподалёку от Макса в ожидании пит-стопов. При этом дуэт лидеров отрывался от Расселла с Леклером, так что Ферстаппену грозила потеря лишь одной позиции.

Так в итоге и вышло. В «Ред Булл» даже помечтали, что Оскар попадёт в трафик и не обскочит Макса, но в итоге даже борьба с ещё не менявшим шины Хэмилтоном (его австралиец опередил весьма отважно и зрелищно) не помешала Пиастри оказаться впереди четырёхкратного чемпиона мира — с запасом в три секунды. Которые превратились в четыре, пока Макс в свою очередь боролся с Льюисом.

Ландо Норрис благодаря аварии двух конкурентов начал быстрее прорываться наверх — даже при выборе шин «хард» Ландо к 18-му кругу уже оказался пятым, помимо прочих опередив Хэмилтона с Антонелли. Ну а дальше пилоту «Макларена» оставалось расширять первый отрезок и надеяться на финальный спурт. Или ещё один сейфти-кар.

Происшествия на трассе Ландо не дождался, так что просто продержался 35 кругов и рванул за «медиумом». Правда, Норрис чуть дважды себе всё не испортил: сначала блокировал резину на въезде на пит-лейн, а затем чуть не зацепил белую линию на выезде. Даже объявляли о расследовании инцидента, но в итоге штрафа для Ландо не последовало — обошлось.

Пиастри и Ферстаппен впереди спокойно довели гонку до финиша — Оскар выиграл и стал новым лидером общего зачёта с запасом в десять очков! А вот Расселл лишился подиума задолго до финиша. Относительно ранний пит-стоп поставил Джорджа в невыгодное положение: у него просто не было темпа, чтобы удержать сзади что Леклера, что Норриса — борьбы там практически не было.

Более того, под финиш Джордж начал жаловаться на состояние шин, но командный заверил, что ничего страшного не случится — и британец правда доехал пятым, хоть и сбросив скорость на секунду-полторы.

Ну а Леклер не отдал Норрису подиум — под финиш преимущество Ландо по скорости оказалось недостаточным, чтобы успеть забраться в зону DRS и провести хотя бы одну атаку. Что ж, после аварии в субботу Ландо говорил, что было бы хорошо стать пятым-шестым — получается, чуть перевыполнил задачу.

Андреа Кими Антонелли после не богатой на события гонки финишировал шестым, не подпустив к себе Хэмилтона. В какой-то момент Льюис вроде как приближался, но развития эта тенденция не получила. Наконец, замкнули очковую зону Сайнс, Албон и Хаджар. «Уильямсу» помогла командная работа: Карлос раздавал Алексу DRS, так что Исак так и не получил шанса на прямых. В любом случае хороший результат и для французского новичка.

Лучший без очков — Алонсо. Вероятно, это максимум «Астон Мартин». Без очков «Хаас» и «Кик-Заубер», при этом любопытно, что Бортолето атаковал Дуэна на финишной прямой — бразильцу не хватило 42 тысячные секунды, чтобы избежать последней позиции среди тех, кто закончил гонку. Впереди в Формуле-1 небольшая пауза — следующий Гран-при Майами пройдёт 2-4 мая.