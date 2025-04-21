Кто худший гонщик Гран-при Саудовской Аравии Формулы-1?

В сезоне-2025 продолжаем традиционную рубрику: после финиша каждой гонки Ф-1 предлагаем вам самим выбрать худшего пилота. Причём в этом опросе-ранкере призываем оценивать выступления гонщиков именно в день гонки, не принимая в расчёт квалификацию и другие сессии. То есть получается этакая премия «Гонщик дня» наоборот.
По итогам гонки на трассе в Джидде редакция отобрала шестерых претендентов на звание худшего пилота — и теперь только вы определите имя «лауреата».
Для выбора используйте стрелки ▼▲ и пишите в комментариях, почему приняли именно такое решение!
Лиам Лоусон
Невыразительное выступление новозеландца. В то время как напарник Хаджар на альтернативной стратегии пробился в очковую зону, Лоусон при старте на «медиуме» сделать этого не сумел, хотя находился на решётке выше. Дополнительная претензия к Лиаму — его 10-секундный штраф за то, что после обгона Дуэна пилот «Рейсинг Буллз» не удержался на трассе и проехал первый поворот по обочине. Странно, что Лоусон не вернул позицию.
Джек Дуэн
Пусть говорят, что у Джека есть время до середины сезона, но вряд ли он сможет спать спокойнее после этапа в Джидде. Дуэну не удалось отыграться после слабой квалификации, его единственное достижение — обгон под клетчатый флаг Бортолето, позволивший австралийцу не стать в протоколе последним из финишировавших. Полагаем, после схода Гасли у «Альпин» были несколько более серьёзные надежды на гонку Дуэна.
Льюис Хэмилтон
Очередная беспросветная гонка для Льюиса. Как стартовал седьмым, так и финишировал — обошёл на старте Сайнса, но не имел никаких шансов сдержать Норриса. На финише Хэмилтон, проиграв Леклеру более полуминуты, только разводил руками — мол, раз эта машина позволяет занимать место на подиуме, вопросы лишь ко мне самому.
Юки Цунода
Судьи не стали наказывать японского пилота «Ред Булл» за аварию с Пьером Гасли, но мы выступили строже, чем стюарды. В роковом эпизоде борьбы с гонщиком «Альпин» Юки вовремя не сдался и спровоцировал аварию, не удержав собственную машину в стороне от колеса Пьера. Чёрт с ними, с очками, но ведь Цунода лишил себя целой гонки, по ходу которой можно было лучше сработаться с болидом.
Макс Ферстаппен
Да-да, среди участников опроса Макс. Из песни слов не выкинешь: к штрафу Ферстаппена изначально привёл его неидеальный старт. Нидерландец, в отличие от Пиастри, стартовал с чистой стороны трассы, но допустил рывок «Макларена» к первому повороту, ставший роковым для шансов Макса побороться за победу.
Джордж Расселл
Британец и его команда явно провели неидеальную гонку. После сильного первого отрезка Джордж рановато поехал в боксы и сам себя подставил под угрозу со стороны Леклера и Норриса. Вдобавок ко всему Расселл слишком агрессивно начал второй отрезок гонки, в чём сам признался — это окончательно лишило его сколько-нибудь свежих шин на концовку.