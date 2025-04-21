Ферстаппен сам упустил свой шанс, Пиастри — официально фаворит. Итоги ГП Саудовской Аравии

Оскар Пиастри одержал вторую победу подряд и вышел в лидеры общего зачёта Формулы-1. Макс Ферстаппен, срезав первый поворот, нарвался на штраф и лишился шанса на победу, а Шарль Леклер принёс «Феррари» первый в этом сезоне подиум, удержав позади прорывавшегося после субботнего провала Ландо Норриса. Но вообще-то вместо Шарля на подиуме мог бы оказаться совсем другой пилот…

Итоги Гран-при Саудовской Аравии — в традиционном материале «Чемпионата».

Пиастри — фаворит сезона. Официально

Если быть до конца честным, это было не то чтобы убийственное выступление в исполнении Оскара. Свой квалификационный круг Пиастри проехал осторожно — возможно, будь он чуть смелее, то оказался бы впереди Ферстаппена на решётке. На старте австралиец сработал блестяще и фактически вынудил Макса срезать второй поворот. Однако в грязном воздухе позади «Ред Булл» австралиец начал изнашивать шины, и совсем не факт, что смог бы обогнать, если бы Ферстаппен, стартовавший с чистой части стартовой решётки, удержался впереди без срезки.

Однако всё это уже не так важно. Пиастри выступил весьма хладнокровно, блестяще стартовал и не суетился позади получившего штраф соперника. В принципе, можно простить и осторожный круг в Q3 — он у Оскара, в отличие от Макса, был только один, и наверняка пример только что разбившего машину напарника немного отвлекал. Кроме того, у Пиастри теперь три победы в пяти гонках, первое место общего зачёта и лучшая машина в пелотоне. К тому же австралиец, в отличие от напарника, спокоен и не испытывает психологического прессинга, который в случае Ландо дошёл до своего пика.

Пресс-конференция после Гран-при Саудовской Аравии Фото: Clive Rose/Getty Images

Норрис не скрывает, что тяжело переживает неудачи. Но это исключительно его личные проблемы. Неделю назад британец провалил квалификацию в Бахрейне, а теперь убрался в стену в первой же попытке в Q3 в Джидде. Не попадая в поворот, Ландо должен был убрать ногу с педали газа и готовиться ко второй попытке, однако он пытался отловить машину и лишил себя последнего шанса. Теперь он лишился и лидерства в чемпионате. И будет ещё сильнее давить на себя, чтобы отыграться в Майами, чувствуя, что титул постепенно уплывает. Посмотрим, справится ли Норрис с нервами или Пиастри закрепится в роли лидера команды.

«Ред Булл» ответил на провал. Но сохранится ли темп?

После красивой победы в квалификации, которая, отметим, стала возможна во многом благодаря Юки Цуноде, гонку Макс Ферстаппен проиграл. Нидерландца можно было бы оправдать тем, что чётная половина стартового поля расположена на внутренней траектории, но факт в том, что при старте с чистой стороны к первому повороту он подъезжал позади «Макларена».

Решающий момент гонки Фото: Alex Pantling/Getty Image

Хорошая же новость в том, что «Ред Булл» в этой гонке выглядел намного лучше, чем на Гран-при Бахрейна. Тогда RB21 была едва ли не пятой по скорости машиной — Пьера Гасли на «Альпин» Ферстаппен смог обогнать лишь на последнем круге. Заезд в Сахире, конечно, не стоит считать показательным, но и Гран-при Саудовской Аравии — тоже. Машина из Милтон-Кинса по-настоящему хороша в скоростных поворотах — и их в Джидде много, особенно на первом секторе, на котором Ферстаппен и выиграл квалификацию.

На той же трассе в Майами таких мест куда меньше. Зато есть жёсткие торможения перед шпилькой после длинной прямой, седьмой поворот с узким выходом — как в конце круга в Саудовской Аравии, на выходе из которого Макс в квалификации проигрывал Пиастри. Если на следующем этапе у «Ред Булл» не будет шанса побороться с «Маклареном» — это не должно стать сюрпризом. И тем дороже для Ферстаппена сегодняшняя ошибка. Всё-таки, что бы он ни говорил в Бахрейне, за титул он по-прежнему рассчитывает побороться.

«Мерседес» зря поторопился с пит-стопом

И в квалификации, и в начале гонки главным претендентом на оставшееся место на подиуме был Джордж Расселл. Британец признался, что осторожничал на быстром круге в Q3, тогда как, по словам Шарля Леклера, он выжал из машины всё. То есть преимущество «Мерседеса» над «Феррари» на одном быстром круге превышало 0,263 секунды.

А вот на длинных отрезках отрыва у немцев уже не было. На первом отрезке отрыв Расселла от Леклера не достигал и трёх секунд. Не говоря уже о проблемах с перегревом, из-за которых на финише Джордж оказался позади Шарля почти на 20 секунд. Британец объяснил это перегревом резины и попыткой догнать Ферстаппена. Но не похоже, чтобы при более аккуратном обращении, сдерживая прессинг «Феррари», «Мерседес» мог бы добиться большего.

Леклер и Антонелли на Гран-при Саудовской Аравии Фото: Alex Pantling/Getty Image

«Уильямс» — пятая сила

В Джидде превосходно проявил себя «Уильямс». Под управлением Джеймса Ваулза команда сумела закрепиться среди середняков и даже возглавить эту группу. До четвёрки топ-команд британцы пока не дотягиваются, но слаженными действиями сумели оставить позади и Исака Хаджара, и всех остальных. Сайнс всё увереннее ощущает себя в кокпите и уже второй уикенд подряд опережает Албона в квалификации (хотя отметим, что Алекса выпускали на круг раньше, когда трасса ещё была чуть медленнее).

Ваулз признался, что в Гроуве переключили все ресурсы на шасси 2026 года, и это может сказаться в концовке текущего сезона. С другой стороны, у «Уильямса» отличный базис на оставшиеся гонки, а также два пилота, выступающие на одном уровне, чего с командой не было уже несколько лет.

Дальше — в Майами

Чемпионат Формулы-1 продолжится в Майами — на трассе вокруг стадиона «Хард Рок». Эта гонка наверняка будет для Норриса особенной — именно в ней год назад он одержал свою первую победу в чемпионате мира. Наверняка Ландо не раз будут спрашивать о той гонке, и это лишь добавит прессинг на британца. Если он сумеет с ним совладать и одержать победу, то сможет забыть о неудачах последнего времени.