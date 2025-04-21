Теперь расстроил не только Норрис, но и Ферстаппен. Оценки за Гран-при Саудовской Аравии

Пятый этап Формулы-1 сезона-2025 — в предельно субъективных оценках автора.

Шарль Леклер — 9,5

Отличный круг в квалификации, отменная работа с шинами на первом отрезке и превосходный темп в концовке — Ландо Норрис так и не смог выйти на дистанцию атаки. Жаль лишь, что первый в сезоне подиум не вселяет в Леклера оптимизма — только в Мельбурне «Феррари» была настолько же далека от поула.

Оскар Пиастри — 9

Тройная серия гонок завершилась двумя вполне убедительными победами Пиастри, и Оскар по праву лидирует в чемпионате. Геройствовать снова ему не пришлось: старт был по-настоящему мощным, но после штрафа Ферстаппену гонщику «Макларена» всерьёз уже ничего не угрожало.

Карлос Сайнс — 9

Испанец пропустил прошлогоднюю гонку в Джидде из-за операции на аппендиксе, но сполна всё наверстал в этом году. В Q3 Карлос проехал медленнее, чем в Q2, однако этого хватило, чтобы стать лучшим среди пилотов-середняков, а в гонке Сайнс помог напарнику с DRS. В «Уильямсе» он, похоже, уже адаптировался.

Джордж Расселл — 8

Расселл выдал сильную квалификацию, но в гонке не смог удержаться в первой четвёрке и всю дистанцию страдал от перегрева шин. Учитывая 18 секунд, которые Джордж проиграл Норрису, проблема скорее в шасси, а не в пилоте. В любом случае финишировать сильно выше британец вряд ли мог.

Пьер Гасли — 8

Гасли тоже в финале квалификации проехал хуже, чем во втором сегменте, однако сумел на первом круге опередить Цуноду и прорваться на восьмое место. Увы, именно это француза и погубило. К счастью, прошедшая гонка не последний шанс: «Альпин» начинает оправдывать предсезонные ожидания.

Авария Гасли и Цуноды на первом круге Фото: x1.com/f1

Макс Ферстаппен — 7,5

Субботний поул Макса стал во многом заслугой команды — идею с двумя кругами подсказал Ламбьязе, со слипстримом помог Цунода. А когда следовало действовать агрессивно на старте, нидерландец сплоховал и ещё до срезки проиграл поворот Пиастри — и с ним всю гонку. Будет ли ещё у Макса такой шанс?

Александер Албон — 7,5

В квалификации Албон проиграл Сайнсу менее десятой, а в гонке достаточно уверенно поспевал за напарником — едва ли Карлос так уж далеко оторвался бы, если бы не помогал с DRS. Тем не менее впервые в этом сезоне Алекс весь уикенд был позади напарника — на его стороне гаража может стать тревожно.

Исак Хаджар — 7,5

Хаджар впервые проиграл совместную квалификацию Лоусону и потом не смог объяснить, как уступил более 0,2 секунды. Но затем в непростой с физической точки зрения гонке дебютант поставил на альтернативную тактику и отыгрался — на финише из прямых соперников были разве что пилоты «Уильямса».

Фернандо Алонсо — 7,5

Испанский ветеран опередил на старте обоих пилотов «Рейсинг Буллз» и прорвался в топ-10, однако скорости машины в очередной раз не хватает, чтобы побороться за очки. Как с грустью сказал после финиша сам Алонсо, «Астон Мартин» пора привыкнуть к тому, что очки в этом сезоне набирать будет трудно.

Андреа Кими Антонелли — 7

Ошибка на первом секторе квалификации стоила Кими не более одной позиции, а в гонке дебютант едва ли мог выступить лучше, хотя и износил шины на первом отрезке быстрее, чем мог бы. Вряд ли Антонелли мог добиться большего, чем финиш позади напарника, но это уже не впечатляет так сильно, как раньше.

Антонелли на Гран-при Саудовской Аравии Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Оливер Берман — 7

Берман во второй раз в трёх последних квалификациях опередил Окона, хотя лучший круг во втором сегменте оказался медленнее времени в Q1. В гонке же Оливеру не удалось ничего выиграть ни на старте, ни на дистанции, и финишировал британец 13-м — там же, где был в конце первого круга.

Ландо Норрис — 6,5

Ландо утверждает, что «Макларен» в Джидде не был быстрейшей машиной. Может, и так, но она точно была бы быстрее, если бы её не били об стену. В гонке британец тоже был не так уж и хорош: подиум он потерял из-за проблем в борьбе с Хэмилтоном, а на первом круге две позиции подарил Цунода.

Льюис Хэмилтон — 6

Семикратный чемпион мира с каждым разом выглядит всё более и более удручённым. Позади пятый этап, а к лучшему ничего не меняется. В этот раз Хэмилтон уступил Леклеру более полусекунды в квалификации, гонку же закончил на полминуты позже.

Нико Хюлькенберг — 6

Очередная ошибка в квалификации не позволила Нико выйти из первого сегмента, после чего даже при удачном старте (удалось обогнать Дуэна) Халк на первом круге поднялся лишь на 15-е место. Машине по-прежнему не хватает темпа, но и гонщик отрабатывает неидеально.

Эстебан Окон — 5

Окон провалил квалификацию, не собрав в первом сегменте ни одной нормальной попытки (Берману Эстебан уступил более 0,5 секунды!), и вынужден был рисковать в гонке — Эстебан проехал практически всю дистанцию на одном комплекте «харда». Впрочем, даже так топ-10 оставалась недосягаема.

Лэнс Стролл — 5

Стролл не смог прибавить в последней попытке в квалификации и на стартовой решётке оказался только 16-м. Канадец сделал ставку на сейфти-кар и до последнего не менял шины, хотя уже на 31-м круге стало ясно, что Лэнсу в этот раз и он не поможет.

Джек Дуэн и Лэнс Стролл после финиша Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Джек Дуэн — 5

Дуэн тоже не выжал максимума из машины в квалификации и проиграл Гасли более 0,3 секунды, а переход на «хард» на первом круге дивидендов не принёс. В целом этот этап не был катастрофой, однако Джек ещё ни разу в этом сезоне не раскрыл своего потенциала — всё ещё неочевидно, чем австралиец лучше Колапинто.

Габриэл Бортолето — 4,5

Пропуск второй тренировки в Джидде — серьёзный удар по новичку и его уверенности. Но это всё же не оправдание двум испорченным попыткам в Q1 и откровенно слабому темпу в гонке. Кроме того, в одном из эпизодов Бортолето чуть не выбил Алонсо — собственного менеджера.

Борьба Алонсо, Бортолето и Лоусона Фото: x1.com/f1

Лиам Лоусон — 4

Лоусон впервые в сезоне закончил квалификацию впереди напарника, однако воскресенье снова обернулось разочарованием: Лиам пропустил на старте Хаджара и Алонсо, а после пит-стопа поторопился с обгоном Дуэна и получил 10-секундный штраф, похоронивший надежды на очки.

Юки Цунода — 3

Две аварии за уикенд, проигрыш Ферстаппену 0,9 секунды в квалификации и сход на первом же круге — это было по факту одно из худших выступлений Цуноды в карьере. Однако ещё жива надежда, что Юки почувствует уверенность и сможет приносить очки. Отметим, что в борьбе за них он и разложил две машины.