Справедлив ли штраф Ферстаппена и не пора ли «Феррари» списывать сезон? Разбор Гран-при

Постоянный эксперт «Чемпионата» победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев ответил на главные вопросы по итогам Гран-при Саудовской Аравии Формулы-1, который выиграл Оскар Пиастри.

Мог ли Ферстаппен что-то сделать по-другому вместо срезки в первом повороте?

Нет, не мог. В момент, когда старт уже проигран, единственный вариант спасти победу в гонке был только такой. На месте Оскара Макс бы сделал всё ровно так же. Поэтому, на мой взгляд, очень честный штраф. Лучше бы просто заставили поменяться местами, но и так сойдёт. Я вот совсем не понимаю, почему есть возможность такой срезки. Положите туда лежачие полицейские совсем лёгкие: если медленно проедешь, то всё ок, если быстро, то минус днище. И никто бы не срезал!

Насколько вы согласны с текущим подходом, что атакующий пилот, если поравнялся, не обязан оставлять место в повороте?

Честно, я уже устал следить за правилами! Ну, вспомним Остин в прошлом году: там Макс даже сам выехал за пределы, выдавливая Ландо, и Норрис получил пять секунд за обгон вне трассы. Вот и тут Пиастри не оставил места, и получился обгон вне трассы. Здесь всегда есть две стороны, причём обе считают, что правы, а судьям надо принять одну из точек зрения. Сами виноваты, что так плохо пишете правила! Либо же избавляйтесь от мест, где можно срезать и обогнать.

Без штрафа Макс выиграл бы?

Да, тогда были бы шансы.

Норрис сказал, что Макс и «Ред Булл» вообще были быстрейшими в Джидде. Ландо прибедняется?

Да, прибедняется. Очевидно, что это не так. Иначе Макс бы уехал и эти пять штрафных секунд никак ему не помешали бы.

Как прокомментируете аварию Норриса в квалификации?

Просто ошибка: промахнулся сантиметров на 20 в третьем повороте. Этого хватило, чтобы выйти глубоко на внешний поребрик и потерять контроль над машиной.

В гонке Норрис дважды обгонял Хэмилтона перед последним поворотом. Зачем он так делал?

Первый раз, я думаю, он был уверен, что запаса по разгону за счёт трэкшена хватит на всю прямую. А второй раз Ландо явно не хотел этого делать и уже просто уворачивался от Льюиса.

Хэмилтон вновь говорит, что не может адаптироваться к «Феррари»…

Ну, плохо: семикратный чемпион — и адаптироваться не может, ну смешно же! Какие вообще тогда вопросы к молодёжке «Ред Булл»? Шучу, конечно. Жаль, что Льюис пока не может подстроиться. Я опять начну песню про возраст и так далее. Другого варианта, почему всё так, я не вижу.

У Леклера и «Феррари» ещё есть шанс на титул или пора бросать все силы на 2026 год?

На их месте лучше бросать все ресурсы на следующий сезон. Командный зачёт не выиграть, пока один пилот «не может» адаптироваться. Тогда делайте классную машину под новый регламент. А этот как-нибудь доедете.

Авария Гасли — Цунода — справедливо ли никому не дали штрафа?

С учётом, что оба сошли, странно было ожидать штрафа. По мне, так просто гоночный инцидент. Пьер место оставил, Юки в Пьера не поворачивал — «морду» провезло. Можно спросить: «А почему её провезло, разве не Юки должен контролировать скорость, чтобы машину не провезло в соперника?» Но и на это есть объяснение: Юки на чистой, накатанной траектории, а тебя снаружи объезжают — конечно, ты попробуешь поднять скорость. Получилось вот так. Я все равно не считаю, что это чистая вина Юки. Просто так сложились обстоятельства.

Была ли какая-то команда, которая сильно разочаровала в Джидде?

Пожалуй, нет. Наоборот, удивлен, что «Уильямс» смог тут даже взять двойные очки. Ещё и отличная командная работа на результат — очень классно! И видно, что именно Сайнса иногда не хватало им в прошлом году.