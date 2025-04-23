Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Статьи

Интервью с чемпионом мира по картингу Кириллом Куцковым о сезоне-2025 в Формуле-4, спонсорах и программах поддержки Ф-1

Чемпион мира из России отказался от предложения «Феррари». И опять без спонсоров
Евгений Кустов
Интервью с Кириллом Куцковым
Аудио-версия:
Комментарии
Кирилл Куцков раскрыл секрет успеха Андреа Кими Антонелли и объяснил, как будет совмещать гонки в Италии и России.

Чемпион мира по картингу 2023 года Кирилл Куцков продолжает карабкаться по формульной пирамиде вопреки регулярным проблемам с финансированием. После успешных выступлений в сезоне-2024 в Центральноевропейской Ф-4 Куцков переберётся в престижную итальянскую Формулу-4, но гонять будет за не самую мощную команду «Маффи» — как говорится, чем богаты, тем и рады. Как проявить себя в такой ситуации, может ли россиянин сейчас попасть в программу поддержки какой-нибудь команды Ф-1 и как Кирилл планирует совмещать выступления в Италии с гонками новой российской СМП Формулы-4 — мы всё обсудили.

«Получили приглашение выступить от Сергея Сироткина»

— Кирилл, не так давно в СМП Формуле-4 прошла жеребьёвка машин на нынешний сезон. Следили за этой церемонией?
— Если честно, до меня особой информации про распределение машин не доходило, так как в последнее время был занят учёбой в Белграде. Поэтому не было возможности приехать в Россию на жеребьёвку — команда вытянула шасси за меня. Но вот недавно съездил на базу SMP Racing, и мы с командой подготовили гоночное сиденье — всё прошло успешно. Думаю, к началу чемпионата мы будем полностью готовы.

— Шасси в российской Ф-4 такие же, как в итальянской?
— Шасси и моторы в точности соответствуют. Правда, будет другая резина: как я понимаю, сейчас доставить в Россию гоночные шины «Пирелли» слишком трудно или дорого. Если я верно понял, резина из Тайваня или Таиланда. Ну, ничего, у меня пара дней тестов, так что разберёмся. Будет время, чтобы привыкнуть.

Понятное дело, что это всё впервой для команд и организаторов. Запуск нового чемпионата — действительно нелёгкая задача. Этот год будет максимально вкаточным — для команд, пилотов. Так что сейчас в воркшопе идёт изучение техники.

— А как вообще получилось, что вы будете выступать не только в итальянской Ф-4, но и в российской?
— Мы получили приглашение выступить от Сергея Сироткина — на меня нашли финансирование сама серия и команда. Мы подумали — почему бы и нет, четыре дополнительных этапа за сезон точно не помешают. Да, по календарю есть два пересечения с итальянской Ф-4 и фокус сейчас на ней, но это не значит, что в российском чемпионате я не буду показывать свой максимум. Совершенно наоборот: стоит задача добиваться наилучших результатов в обеих сериях.

— Ваша команда Prima Racing сильна в картинге, собрала мощный состав — можно ли её назвать фаворитом сезона?
— Более-менее станет понятно только на первом этапе. В любом случае со своей стороны я попытаюсь им помочь всем, чем смогу. Могу в любой момент подключить своих европейских инженеров: они помогут с настройками машины, что я считаю огромным плюсом.

Я выступал за «Приму» два сезона в картинге в классах SuperMini и OK Junior, так что уверен, что мы хорошо сработаемся. Плюс у меня в напарниках чемпион Европы по картингу Анатолий Хавалкин, так что у нас действительно очень хороший командный состав, чтобы не просто победить, а занять два первых места в таблице — даже с учётом того, что я пропущу два этапа.

— Насколько реально побороться за титул, пропуская два этапа из шести?
— Я просто буду приезжать и пытаться выигрывать все гонки. А там дальше, как пойдёт — получится, не получится. Это же зависит и от результатов других участников.

— Вообще насколько сложно совмещать два чемпионата, летать туда-сюда? Это же всё-таки не гонять параллельно в итальянской и, скажем, испанской Ф-4.
— Ну, есть нюансы. Например, в первые выходные мая у меня первый этап чемпионата Италии. Он закончится в воскресенье, 4 мая, а 5-6 мая уже запланированы общие тесты СМП Ф-4 в Москве. Видимо, придётся пропустить первый день, так как я просто физически не успею долететь из Италии в Россию. Но посмотрим — вдруг найдём билеты и смогу достаточно выспаться в самолёте.

В принципе, в прошлом году у меня была похожая ситуация, когда я параллельно выступал в Центральноевропейской Ф-4 и чемпионате мира по картингу в классе KZ. Там разброс по технике был намного серьёзнее, а сейчас разница только в резине.

Итоги прошлого сезона от отца Кирилла:
Швейцарцы спасли гоночную карьеру чемпиона мира из России. Он ответил серией побед
Эксклюзив
Швейцарцы спасли гоночную карьеру чемпиона мира из России. Он ответил серией побед

«На основные сезоны ни одного персонального спонсора найти не удалось»

— Как готовились к сезону, насколько довольны зимней подготовкой?
— На самом деле, всё прошло не лучшим образом. Мы довольно поздно решили проехать в зимнем чемпионате в Испании — за это время команда, с которой хотели поехать, нашла другого пилота — датчанина Дэвида Уолтера. Поэтому мы делили с ним одну машину: я проехал первый и четвёртый этапы в Португалии и Барселоне, он — второй и третий.

Я выступил удачнее, заехав в очки в каждой из гонок, хотя вообще не провёл никаких тестов. Но это первый сезон Дэвида в «формулах», он перспективный пилот. В планах, что мы оба поедем за «Маффи Рейсинг» в итальянской Ф-4 — будет достойная внутрикомандная конкуренция. Жаль, что при этом команда в целом пока не готова сражаться с такими фаворитами чемпионата, как «Према» и US Racing — пока мы продолжаем работать над имеющимися проблемами.

— В чём они заключаются?
— Команда новая, появилась на свет в 2022 году. За это время уже много изменилось, в том числе после моего прихода. Но все равно ещё есть какие-то вопросы, нюансы по организации. Я там, чтобы помогать команде развиваться. Хотелось бы под конец чемпионата пусть не быть фаворитами, но стать плюс-минус конкурентоспособными и иметь возможность спокойно заезжать в очки.

— Насколько это реалистичная задача?
— Вот в зимнем чемпионате не участвовала только «Према», а так состав был действительно сильным. Мне удавалось заезжать в очки, причём не сказать, что это было очень сложно. В Барселоне я приехал в последней гонке седьмым, в Португалии — девятым или восьмым. Да, не очень высоко, но команду этот результат устроил, даже превзошёл их ожидания. Думаю, и в итальянском чемпионате у нас не будет проблем именно с гоночным темпом. Но пока присутствуют проблемы со скоростью на новых колёсах в квалификации. Вот над ними надо работать.

Сейчас у «Маффи» нет за спиной какого-то основного спонсора, практически весь бюджет закрывает сам хозяин команды, и, я считаю, это наше преимущество: мы независимы, есть возможность принимать самостоятельные решения. Это плюс, когда надо активно развиваться. Ещё раз отмечу, что в команду пришёл новый хороший пилот — считаю, мы можем объединить усилия, чтобы помочь команде.

Кирилл Куцков

Кирилл Куцков

Фото: Из личного архива Кирилла Куцкова

— В общем, верим в прогресс. Какой итоговый результат в сезоне вы бы посчитали успешным?
— Сложно загадывать, потому что я проехал с начала года всего пять дней тестов. Этого не хватает, чтобы даже примерно понимать потенциал, но, я считаю, оптимистичные ожидания — каждую гонку заезжать в очки. Реалистичные — стабильно держаться в топ-20 или топ-15. Но, опять же, надо посмотреть, какие результаты и какая скорость у нас будут по ходу сезона.

— Даже если дело в команде, реально ли при таких результатах пробиться выше, найти новых спонсоров?
— Ну, спонсоров сейчас находить в принципе сложно — для всех российских пилотов вне зависимости от команды, за которую они выступают. Но мы не сдаёмся и хотим развиваться дальше. К слову, «Маффи» в следующему году планирует выступать в серии ФРЕКА — если будет возможность, хотел бы продолжить с ними уже в этом чемпионате.

— Если говорить про спонсоров, всё-таки удаётся находить каких-то новых?
— Ну, этим занимаюсь не я, а мои менеджеры. А так — все наклейки, которые вы можете заметить на моей машине, это как раз те компании, которые меня поддерживают, и пока на этом всё. К сожалению, на основные сезоны ни одного персонального спонсора найти не удалось, но мы всегда рады, если кто-то придёт.

Отсутствие спонсоров — не новость для Куцкова:
«Вот появится другой паспорт...» У чемпиона мира из России вообще нет денег на гонки
Эксклюзив
«Вот появится другой паспорт...» У чемпиона мира из России вообще нет денег на гонки

«У меня шесть-семь тестовых дней, а Антонелли проехал 250 до своей первой гонки!»

— Ваш папа в конце того года рассказывал, что теоретически была возможность подняться во ФРЕКА уже сейчас. Вам бы самому хотелось сразу туда прыгнуть или было ощущение, что лучше набраться опыта в Ф-4?
— Считаю, как только появляется возможность перейти в следующую категорию, ей надо пользоваться. Но такой возможности в этом году не было, так что работаем с тем, что есть. Я в любом случае рад принимать участие в итальянской Формуле-4, ведь относительно прошлого сезона это шаг вперёд.

— То есть глобально поддерживаете последнюю тенденцию, когда многие пилоты пытаются поскорее пройти всю лестницу младших серий — в стиле условного Антонелли?
— Да, сейчас это считается более нормальным, чем несколько лет назад. Мы видим, как быстро попали в Ф-1 Антонелли или Макс Ферстаппен. На мой взгляд, нет большого смысла терять много времени в Ф-4 или ФРЕКА. А если ты слишком задерживаешься, то потом получается, как у победителя Зимней серии Габриэля Гомеса — если не ошибаюсь, ему уже 19 лет, а он соревнуется с теми, кому даже по 15.

Кирилл Куцков

Кирилл Куцков

Фото: Из личного архива Кирилла Куцкова

— К слову, какие у вас впечатления от первых этапов Антонелли в Формуле-1?
— Определённо, он делает отличную работу. Например, на Гран-при Японии он поставил гоночный рекорд трассы — это феноменально. Я не раз был с ним однокомандником: в картинге мы выступали за команду «Энерджи» и «Карт Репаблик». Кими на два года старше меня, очень хороший пилот. Когда я сравнивал нашу телеметрию, то не сказал бы, что в те годы он был настолько выдающимся и сильно отличался, например, от меня или Алекса Пауэлла, который тоже выступал в нашей команде.

Вот в Формуле-4 и ФРЕКА Антонелли уже просто доминировал! Но, конечно, у него было очень много тренировочных дней. У меня вот шесть-семь дней, а он проехал, насколько мне известно, 250 до своей первой гонки! Сложно не выиграть в Ф-4, когда ты едешь за «Прему» и больше половины года проводишь на тестах. Понимаю, что для кого-то такие слова прозвучат как оправдание. Это точно не критика в адрес Кими — если есть возможности, все их используют.

— Можете выделить кого-то ещё из нынешних новичков Ф-1?
— В этом году здорово смотрится Хаджар в «Рейсинг Буллз»: заезжает в очки, показывает очень хорошие результаты. Из остальных новичков особо выделить никого не могу. Ну, Берман неплохо выступает, однако он уже проехал несколько Гран-при в прошлом году. Впрочем, Окон на его уровне смотрится не очень убедительно, что впечатляет.

Материалы по теме
10 самых молодых гонщиков, лидировавших в Гран-при — все ли они стали звёздами Ф-1?
10 самых молодых гонщиков, лидировавших в Гран-при — все ли они стали звёздами Ф-1?

— Если вернуться к вашим карьерным планам. Получается, после сезона в Ф-4 думаете перейти во ФРЕКА. А если вдруг не будет финансирования, есть какие-то запасные варианты в Европе или России?
— Я бы сказал, пока что мы просто двигаемся с каким-то потоком и ничего не можем предвидеть, в том числе на следующий год. Если будут какие-то предложения, мы ими воспользуемся. Не будет предложений — тогда и будем смотреть.

— Если изменится политическая обстановка, закончится СВО, это может открыть новые возможности? Может, даже место в программе одной из команд Ф-1? Или сейчас такие программы — не всегда что-то хорошее?
— Так и есть. После победы в чемпионате мира с нами связывалась академия «Феррари»: прислали контракт, согласно которому не они бы нас поддерживали и продвигали по карьерной лестнице, а мы должны были бы платить за право входить в академию! Так что я считаю, что академии сделаны лишь для пиара. Вот у меня есть однокомандник швейцарец Берреби — насколько я знаю, в следующем году он хочет подписать контракт с «Ред Булл», но платить-то будет он!

В общем, место в академии команды Ф-1 — это не всегда перспективно. Конечно, бывают и другие случаи, когда команды поддерживают по-настоящему. Мечтать можно обо всём, однако пока что работаем по ситуации. Я бы не сказал, что мы сильно оптимистичны в этом плане — скорее реалисты.

Материалы по теме
Как не просадить деньги и не загубить карьеру по пути к Формуле-1? Раскрываем секреты
Эксклюзив
Как не просадить деньги и не загубить карьеру по пути к Формуле-1? Раскрываем секреты
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android