Чемпион мира из России отказался от предложения «Феррари». И опять без спонсоров

Чемпион мира по картингу 2023 года Кирилл Куцков продолжает карабкаться по формульной пирамиде вопреки регулярным проблемам с финансированием. После успешных выступлений в сезоне-2024 в Центральноевропейской Ф-4 Куцков переберётся в престижную итальянскую Формулу-4, но гонять будет за не самую мощную команду «Маффи» — как говорится, чем богаты, тем и рады. Как проявить себя в такой ситуации, может ли россиянин сейчас попасть в программу поддержки какой-нибудь команды Ф-1 и как Кирилл планирует совмещать выступления в Италии с гонками новой российской СМП Формулы-4 — мы всё обсудили.

«Получили приглашение выступить от Сергея Сироткина»

— Кирилл, не так давно в СМП Формуле-4 прошла жеребьёвка машин на нынешний сезон. Следили за этой церемонией?

— Если честно, до меня особой информации про распределение машин не доходило, так как в последнее время был занят учёбой в Белграде. Поэтому не было возможности приехать в Россию на жеребьёвку — команда вытянула шасси за меня. Но вот недавно съездил на базу SMP Racing, и мы с командой подготовили гоночное сиденье — всё прошло успешно. Думаю, к началу чемпионата мы будем полностью готовы.

— Шасси в российской Ф-4 такие же, как в итальянской?

— Шасси и моторы в точности соответствуют. Правда, будет другая резина: как я понимаю, сейчас доставить в Россию гоночные шины «Пирелли» слишком трудно или дорого. Если я верно понял, резина из Тайваня или Таиланда. Ну, ничего, у меня пара дней тестов, так что разберёмся. Будет время, чтобы привыкнуть.

Понятное дело, что это всё впервой для команд и организаторов. Запуск нового чемпионата — действительно нелёгкая задача. Этот год будет максимально вкаточным — для команд, пилотов. Так что сейчас в воркшопе идёт изучение техники.

— А как вообще получилось, что вы будете выступать не только в итальянской Ф-4, но и в российской?

— Мы получили приглашение выступить от Сергея Сироткина — на меня нашли финансирование сама серия и команда. Мы подумали — почему бы и нет, четыре дополнительных этапа за сезон точно не помешают. Да, по календарю есть два пересечения с итальянской Ф-4 и фокус сейчас на ней, но это не значит, что в российском чемпионате я не буду показывать свой максимум. Совершенно наоборот: стоит задача добиваться наилучших результатов в обеих сериях.

— Ваша команда Prima Racing сильна в картинге, собрала мощный состав — можно ли её назвать фаворитом сезона?

— Более-менее станет понятно только на первом этапе. В любом случае со своей стороны я попытаюсь им помочь всем, чем смогу. Могу в любой момент подключить своих европейских инженеров: они помогут с настройками машины, что я считаю огромным плюсом.

Я выступал за «Приму» два сезона в картинге в классах SuperMini и OK Junior, так что уверен, что мы хорошо сработаемся. Плюс у меня в напарниках чемпион Европы по картингу Анатолий Хавалкин, так что у нас действительно очень хороший командный состав, чтобы не просто победить, а занять два первых места в таблице — даже с учётом того, что я пропущу два этапа.

— Насколько реально побороться за титул, пропуская два этапа из шести?

— Я просто буду приезжать и пытаться выигрывать все гонки. А там дальше, как пойдёт — получится, не получится. Это же зависит и от результатов других участников.

— Вообще насколько сложно совмещать два чемпионата, летать туда-сюда? Это же всё-таки не гонять параллельно в итальянской и, скажем, испанской Ф-4.

— Ну, есть нюансы. Например, в первые выходные мая у меня первый этап чемпионата Италии. Он закончится в воскресенье, 4 мая, а 5-6 мая уже запланированы общие тесты СМП Ф-4 в Москве. Видимо, придётся пропустить первый день, так как я просто физически не успею долететь из Италии в Россию. Но посмотрим — вдруг найдём билеты и смогу достаточно выспаться в самолёте.

В принципе, в прошлом году у меня была похожая ситуация, когда я параллельно выступал в Центральноевропейской Ф-4 и чемпионате мира по картингу в классе KZ. Там разброс по технике был намного серьёзнее, а сейчас разница только в резине.

«На основные сезоны ни одного персонального спонсора найти не удалось»

— Как готовились к сезону, насколько довольны зимней подготовкой?

— На самом деле, всё прошло не лучшим образом. Мы довольно поздно решили проехать в зимнем чемпионате в Испании — за это время команда, с которой хотели поехать, нашла другого пилота — датчанина Дэвида Уолтера. Поэтому мы делили с ним одну машину: я проехал первый и четвёртый этапы в Португалии и Барселоне, он — второй и третий.

Я выступил удачнее, заехав в очки в каждой из гонок, хотя вообще не провёл никаких тестов. Но это первый сезон Дэвида в «формулах», он перспективный пилот. В планах, что мы оба поедем за «Маффи Рейсинг» в итальянской Ф-4 — будет достойная внутрикомандная конкуренция. Жаль, что при этом команда в целом пока не готова сражаться с такими фаворитами чемпионата, как «Према» и US Racing — пока мы продолжаем работать над имеющимися проблемами.

— В чём они заключаются?

— Команда новая, появилась на свет в 2022 году. За это время уже много изменилось, в том числе после моего прихода. Но все равно ещё есть какие-то вопросы, нюансы по организации. Я там, чтобы помогать команде развиваться. Хотелось бы под конец чемпионата пусть не быть фаворитами, но стать плюс-минус конкурентоспособными и иметь возможность спокойно заезжать в очки.

— Насколько это реалистичная задача?

— Вот в зимнем чемпионате не участвовала только «Према», а так состав был действительно сильным. Мне удавалось заезжать в очки, причём не сказать, что это было очень сложно. В Барселоне я приехал в последней гонке седьмым, в Португалии — девятым или восьмым. Да, не очень высоко, но команду этот результат устроил, даже превзошёл их ожидания. Думаю, и в итальянском чемпионате у нас не будет проблем именно с гоночным темпом. Но пока присутствуют проблемы со скоростью на новых колёсах в квалификации. Вот над ними надо работать.

Сейчас у «Маффи» нет за спиной какого-то основного спонсора, практически весь бюджет закрывает сам хозяин команды, и, я считаю, это наше преимущество: мы независимы, есть возможность принимать самостоятельные решения. Это плюс, когда надо активно развиваться. Ещё раз отмечу, что в команду пришёл новый хороший пилот — считаю, мы можем объединить усилия, чтобы помочь команде.

Кирилл Куцков Фото: Из личного архива Кирилла Куцкова

— В общем, верим в прогресс. Какой итоговый результат в сезоне вы бы посчитали успешным?

— Сложно загадывать, потому что я проехал с начала года всего пять дней тестов. Этого не хватает, чтобы даже примерно понимать потенциал, но, я считаю, оптимистичные ожидания — каждую гонку заезжать в очки. Реалистичные — стабильно держаться в топ-20 или топ-15. Но, опять же, надо посмотреть, какие результаты и какая скорость у нас будут по ходу сезона.

— Даже если дело в команде, реально ли при таких результатах пробиться выше, найти новых спонсоров?

— Ну, спонсоров сейчас находить в принципе сложно — для всех российских пилотов вне зависимости от команды, за которую они выступают. Но мы не сдаёмся и хотим развиваться дальше. К слову, «Маффи» в следующему году планирует выступать в серии ФРЕКА — если будет возможность, хотел бы продолжить с ними уже в этом чемпионате.

— Если говорить про спонсоров, всё-таки удаётся находить каких-то новых?

— Ну, этим занимаюсь не я, а мои менеджеры. А так — все наклейки, которые вы можете заметить на моей машине, это как раз те компании, которые меня поддерживают, и пока на этом всё. К сожалению, на основные сезоны ни одного персонального спонсора найти не удалось, но мы всегда рады, если кто-то придёт.

«У меня шесть-семь тестовых дней, а Антонелли проехал 250 до своей первой гонки!»

— Ваш папа в конце того года рассказывал, что теоретически была возможность подняться во ФРЕКА уже сейчас. Вам бы самому хотелось сразу туда прыгнуть или было ощущение, что лучше набраться опыта в Ф-4?

— Считаю, как только появляется возможность перейти в следующую категорию, ей надо пользоваться. Но такой возможности в этом году не было, так что работаем с тем, что есть. Я в любом случае рад принимать участие в итальянской Формуле-4, ведь относительно прошлого сезона это шаг вперёд.

— То есть глобально поддерживаете последнюю тенденцию, когда многие пилоты пытаются поскорее пройти всю лестницу младших серий — в стиле условного Антонелли?

— Да, сейчас это считается более нормальным, чем несколько лет назад. Мы видим, как быстро попали в Ф-1 Антонелли или Макс Ферстаппен. На мой взгляд, нет большого смысла терять много времени в Ф-4 или ФРЕКА. А если ты слишком задерживаешься, то потом получается, как у победителя Зимней серии Габриэля Гомеса — если не ошибаюсь, ему уже 19 лет, а он соревнуется с теми, кому даже по 15.

Кирилл Куцков Фото: Из личного архива Кирилла Куцкова

— К слову, какие у вас впечатления от первых этапов Антонелли в Формуле-1?

— Определённо, он делает отличную работу. Например, на Гран-при Японии он поставил гоночный рекорд трассы — это феноменально. Я не раз был с ним однокомандником: в картинге мы выступали за команду «Энерджи» и «Карт Репаблик». Кими на два года старше меня, очень хороший пилот. Когда я сравнивал нашу телеметрию, то не сказал бы, что в те годы он был настолько выдающимся и сильно отличался, например, от меня или Алекса Пауэлла, который тоже выступал в нашей команде.

Вот в Формуле-4 и ФРЕКА Антонелли уже просто доминировал! Но, конечно, у него было очень много тренировочных дней. У меня вот шесть-семь дней, а он проехал, насколько мне известно, 250 до своей первой гонки! Сложно не выиграть в Ф-4, когда ты едешь за «Прему» и больше половины года проводишь на тестах. Понимаю, что для кого-то такие слова прозвучат как оправдание. Это точно не критика в адрес Кими — если есть возможности, все их используют.

— Можете выделить кого-то ещё из нынешних новичков Ф-1?

— В этом году здорово смотрится Хаджар в «Рейсинг Буллз»: заезжает в очки, показывает очень хорошие результаты. Из остальных новичков особо выделить никого не могу. Ну, Берман неплохо выступает, однако он уже проехал несколько Гран-при в прошлом году. Впрочем, Окон на его уровне смотрится не очень убедительно, что впечатляет.

— Если вернуться к вашим карьерным планам. Получается, после сезона в Ф-4 думаете перейти во ФРЕКА. А если вдруг не будет финансирования, есть какие-то запасные варианты в Европе или России?

— Я бы сказал, пока что мы просто двигаемся с каким-то потоком и ничего не можем предвидеть, в том числе на следующий год. Если будут какие-то предложения, мы ими воспользуемся. Не будет предложений — тогда и будем смотреть.

— Если изменится политическая обстановка, закончится СВО, это может открыть новые возможности? Может, даже место в программе одной из команд Ф-1? Или сейчас такие программы — не всегда что-то хорошее?

— Так и есть. После победы в чемпионате мира с нами связывалась академия «Феррари»: прислали контракт, согласно которому не они бы нас поддерживали и продвигали по карьерной лестнице, а мы должны были бы платить за право входить в академию! Так что я считаю, что академии сделаны лишь для пиара. Вот у меня есть однокомандник швейцарец Берреби — насколько я знаю, в следующем году он хочет подписать контракт с «Ред Булл», но платить-то будет он!

В общем, место в академии команды Ф-1 — это не всегда перспективно. Конечно, бывают и другие случаи, когда команды поддерживают по-настоящему. Мечтать можно обо всём, однако пока что работаем по ситуации. Я бы не сказал, что мы сильно оптимистичны в этом плане — скорее реалисты.