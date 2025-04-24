Формула-1, а не пора ли закончить все судейские споры, просто подключив ИИ?

Пока в сезоне Формулы-1 небольшая пауза между «тройником» и Гран-при Майами, мы продолжаем обсуждать судейство в Формуле-1 после главного эпизода гонки в Джидде — штрафа Макса Ферстаппена за срезку на старте в борьбе с Оскаром Пиастри. По-моему, самое время отойти от ситуации, когда решение «на глазок» принимают три человека, пусть даже опытных.

Хватит выдавливать друг друга

Для начала напомню, какие вообще сейчас требования со стороны ФИА к правилам борьбы между гонщиками. В 2025 году пилоту, который атакует, достаточно поравняться с соперником, и тогда он даже не обязан оставлять место в повороте — пусть тот уступает либо срезает и всё равно отдаёт позицию.

До нынешнего сезона рекомендации выглядели по-другому, они куда лучше защищали тех, кто едет впереди. Атакующий был обязан оставлять место шириной в машину, а обороняющийся по сути имел право выдавливать соперника — если делал это не слишком агрессивно или сам оставался на трассе. То есть, грубо говоря, раньше выдавливать соперника мог обороняющийся, а теперь — атакующий.

Собственно, вопрос — а зачем ФИА вообще встает на чью-либо сторону и позволяет выдавливать соперников на обочину? Почему просто нельзя прописать, что обе стороны обязаны оставить место шириной в машину? Выдавил — пропусти. Поравнялся ценой дайвбомбы и потом кричишь, что тебе не составили места — покажи телеметрию, доказывающую, что ты прошёл бы поворот и не вынес при этом соперника.

Где VAR Формулы-1?

И всё-таки главное предложение не в очередном изменении рекомендаций по борьбе гонщиков. Основной момент — давайте наконец-то применять современные технологии и относительно автоматизировать процесс принятия решений! Если в футболе есть VAR и линии определения офсайда, в теннисе — «Орлиный глаз», неужели Формула-1 неспособна внедрить систему, которая чётко демонстрировала бы, кто впереди на апексе, наехал ли пилот на белую линию в начале или конце пит-лейна, ну и так далее. Бредово, когда Кристиан Хорнер и «Ред Булл» делают стоп-кадры и приносят их на встречу с журналистами.

Да и вообще — кажется, в 2025 году искусственный интеллект должен щёлкать эпизоды, как у Ферстаппена с Пиастри, как орешки. Неужели условные партнёры Ф-1 из Amazon не в состоянии создать систему, которая оперативно выдавала бы следующие данные: кто впереди на апексе, оставалось место сопернику или нет, вписывался пилот в поворот или гарантированно уезжал на обочину даже без соперника?

Опять же, разве нереально внести в базу все самые спорные эпизоды в истории Ф-1, указав, как в них выносились бы вердикты при нынешних рекомендациях для судей и гонщиков? Это позволяло бы ИИ оперативно всё анализировать и выдавать свою подсказку, как решил бы он. В ту же базу можно добавлять эпизоды уже по ходу гоночного уикенда из гонок поддержки — чтобы потом в том же «Ред Булл» не говорили, мол, а вот в Формуле-2 был похожий эпизод, но там срезавшего поворот гонщика не штрафовали.

В вопросе принятия судейских решений Формула-1 словно вообще не замечает технический прогресс. Как получили стюарды доступ к повторам и телеметрии, так на этом всё и остановилось — хотя выше мы привели примеры из других видов спорта. Нет ничего стыдного в том, чтобы пользоваться подсказками от техники. Штрафы «на глазок» — какой-то пережиток прошлого. Да и зрителям наверняка было бы интересно, чтобы в режиме онлайн они видели в телевизионной трансляции информацию от ИИ по тому или иному эпизоду — это куда интереснее или показательнее, чем текстовые решения от судей через час-два-три после финиша.

Даже странно, что в многочисленных комментариях по эпизоду Ферстаппен – Пиастри никто из паддока Ф-1 не высказался об устаревших принципах судейства. Пора бы чемпионату взбодриться, ведь все ресурсы и партнёрства для шага вперёд имеются.