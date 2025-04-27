Фанат угнал автомобиль безопасности: безумный случай из истории NASCAR

В 1986 году этап NASCAR Winston Cup на «Алабама Интернэшнл Мотор Спидвей» собрал 130 тысяч зрителей — и им за один день довелось увидеть сразу две гонки. Перед заездом главного дивизиона NASCAR, на который все, собственно, и собрались, на трассе случилась другая гонка: полицейские прямо по трассе гнались за пейс-каром, который угнал один из зрителей.

Даррен Краудер против наряда полиции

Даррен Краудер, которому в мае 1986-го было 20 лет, даже не собирался на трассу. Он взял мотоцикл на тест-драйв, угодил в пробку рядом с автодромом — и решил отправиться туда. Краудер купил билет, прошёл на «Алабама Интернэшнл Мотор Спидвей» и в какой-то момент добрался до забора, отделявшего зрительскую зону от закрытой территории. Даррен перемахнул забор и отправился дальше.

До старта гонки оставалось несколько минут. Краудер пробрался на пит-лейн и увидел автомобиль безопасности — Pontiac Firebird Trans Am. Машина была не заперта, а ключи находились в замке зажигания — и Краудер решил не упускать шанса. Он завёл автомобиль и помчался на трассу. Что что-то не так, судьи заметили сразу — один из маршалов увидел в пейс-каре постороннего и передал по радио «Что за хрен там в машине?».

Дирекция гонки сразу поняла, что в автомобиле безопасности посторонний, информацию передали экстренным службам. Телевизионные комментаторы узнали о происходящем лишь тогда, когда Краудер отправился на второй круг. «Насколько мы понимаем, пейс-кар был угнан, здесь как минимум два полицейских, мотоциклы и этот автомобиль, который ведёт преследование», — передавали комментаторы телеканала ESPN.

Права на видео принадлежат NASCAR. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале NASCAR.

В погоню за пейс-каром действительно отправился полицейский автомобиль, но догнать Pontiac ему не удавалось. В какой-то момент Краудер гнал свыше 160 км/ч. Сотрудники автодрома оперативно перекрыли трассу пикапами, и лишь из-за препятствия в виде них Краудер остановился. Из машины Даррен выходить не хотел, он яростно сопротивлялся, а подоспевшим полицейским пришлось буквально за волосы вытаскивать нарушителя из кабины.

Известно, что судом округа Талладега Краудер был арестован под залог $ 10 тыс., ему предъявили обвинения в том числе в несанкционированном управлении автомобилем и сопротивлении аресту. Часто пишут, что Краудер был пьян, однако обвинений в нетрезвом вождении ему не предъявляли. Есть версия, согласно которой Даррен был не в себе из-за стресса, вызванного онкологией супруги. Понёс ли Краудер какое-то наказание, неизвестно, по слухам, сторонам удалось прийти к досудебному соглашению, а Даррен провёл некоторое время в психиатрической клинике.

Гонку NASCAR WInston Cup в тот день завоевал Бобби Эллисон, который опередил Дейла Эрнхардта и Бадди Бейкера.

Сегодня на «Талладега Суперспидвей»

За прошедшие с того инцидента без малого 40 лет в самых популярных гонках США изменилось всё — чемпионат теперь называется NASCAR Cup Series, а трасса носит имя «Талладега Суперспидвей». И в воскресенье, 27 апреля, на ней пройдёт 10-й этап регулярного сезона 2025 года.

В данный момент железно определены три участника плей-офф (Кристофер Белл, Дэнни Хэмлин и Кайл Ларсон выиграли более одной гонки), ещё двум пилотам места практически гарантированы (Уильям Байрон и Джош Берри одержали по одной победе), а за остальные 11 путёвок в плей-офф борьба продолжается. И шанс выиграть одну из них уже сегодня есть буквально у каждого пилота.

Гонки на «Талладеге» проходят в драфтовом стиле. Ширина трассы, форма поворотов и бэнкинг позволяют пройти круг на полном газу, и в гонке пилоты неизменно идут плотными группами, разгоняя друг друга в большом воздушном мешке — драфте. Из-за такой плотности гонки на таких трассах, как эта или овал в Дейтоне, в них часто происходят массовые завалы с участием десятков автомобилей.

Финиш предыдущей гонки NASCAR Cup Series на «Талладеге» Фото: Sean Gardner/Getty Images

При этом судьба победы решается буквально в последнем рывке на заключительных сотнях метрах после финального поворота, откуда два, а порой и три или даже четыре пилота вылетают бок о бок на скорости свыше 300 км/ч — и только после изучения фотофиниша становится ясно, кто именно был первым.

Среди тех, кому отчаянно не хватает победы, чтобы пробиться в плей-офф, можно выделить экс-чемпиона Брэда Кезеловски, который в последние годы также играет роль совладельца своей команды — RFK Racing. В этом сезоне Кез ещё ни разу не финишировал в топ-10 и занимает 34-е место общего зачёта.

Или, может, повезёт дерзкому (в прямом смысле слова) дебютанту прошлого сезона Карсону Хосевару, который был вторым в Атланте? Кроме того, давно не побеждал Кайл Буш — в текущем сезоне экс-чемпион держится в Richard Childress Racing увереннее и наверняка победил бы на «Трассе Америк», если бы не выезд автомобиля безопасности.

Гонка Jack Link’s 500 стартует 27 апреля в 22:15 мск.