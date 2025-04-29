Провал Царя, снег и даже авария Лосева с Чивчяном — что за старт нового сезона RDS GP!

В истории российского дрифта бывало многое, но чтобы летний сезон открывали заезды под снегом — такого ещё не случалось! Однако капризы погоды стали лишь одним, хотя и во многом главным из факторов, которые сделали первый этап Гран-При Российской Дрифт Серии 2025 года незабываемым. И для участников, и для болельщиков.

Зимний Кубок Российской Дрифт Серии, прошедший в январе, пожалуй, выдался менее снежным, чем уикенд на Moscow Raceway в последний уик-энд апреля. В субботу пилотам и зрителям на трибунах подмосковского автодрома досаждали околоминусовая температура воздуха и периодические заряды снега, а в воскресенье к этим капризам небесной канцелярии добавились град и сильные порывы ветра.

«У нас лучшие в мире зрители. После такой «обманки» погоды — плюс 25 градусов в прошлые выходные, а сейчас что-то около нуля, — всё равно у нас полные трибуны. Тысячи людей как полярники одеваются, но приходят болеть за своих кумиров. С такими зрителями не страшен никакой мороз!» — отметил руководитель Российской Дрифт Серии Дмитрий Добровольский по итогам этапа. И болельщики явно не остались разочарованы увиденным.

Четыре с лишним десятка участников сделали борьбу в квалификации не просто отбыванием номера, а реальным сражением за право попасть в первую стадию парных заездов. Сразу 14 пилотов попали в «клуб 90+», а лучшим среди них оказался двукратный победитель квалификации на Moscow Raceway с абсолютным 100-балльным результатом Дамир Идиятулин. На сей раз пилот Fresh Racing до собственного рекорда не дотянулся совсем чуть-чуть, одержав победу в квалификации с проездом на 99,5 балла.

В тройку лидеров сессии вошли также действующий чемпион RDS GP Артём Шабанов из TimeUp, показавший проезд на 98,5 балла, а также Евгений Лосев (Fresh Racing), лучшую попытку которого судьи оценили на 97,5 балла. Лучшим из дебютантов серии стал Данила Воробьёв — результат в 94 балла обеспечил представителю LUKOIL Racing Drift Team восьмое место в квалификации. И вряд ли кто-то мог предположить, что в числе призёров этапа не окажется победителя квалификации!

Уже в топ-32 сражения за путёвку в воскресные дуэли начались сверхожесточёнными. Редкий хит обошёлся без контактной борьбы. Сразу несколько пилотов закончили борьбу в парных заездах из-за столкновений, обеспечив собственными ошибками выход своим соперникам в воскресные дуэли. В двух дуэлях судьбу путёвки в топ-16 решил только перезаезд. Лидер Takayama Forward Auto Георгий Чивчян через OMT-заезд победил Илью Полищука (Predator Drift Team), а Евгений Лосев (Fresh Racing) взял верх над Владиславом Ерофеевым («LECAR Одержимые Моторспорт»), который в роли преследователя едва не вынес лидера, но в итоге предпочёл свести ситуацию к развороту и вылету с трассы.

Ну а в воскресенье начались сенсации. Сначала Дамир Идиятулин уступил Кириллу Мацкевичу из TimeUp, который проводит свой первый полный сезон в RDS GP, затем в контактном сражении с разворотом Евгений Лосев в стадии топ-8 превзошёл лидера Takayama Forward Auto Георгия Чивчяна, ну а Антон Козлов из Carville Racing на пути к полуфиналу сражался в контактной борьбе: сначала с напарником по команде Артёмом Лейтисом, затем — с Тимофеем Добровольским из Takayama Forward Auto, столкновение с которым привело к сходу и вынужденному экспресс-ремонту. Который оказался успешным — вице-чемпион RDS GP-2023 вышел в финал. Там Антон хоть и уступил действующему чемпиону Гран-При Российской Дрифт Серии Артёму Шабанову, но вряд ли Козлов был этим сильно огорчён — это его первый подиум с Сочи 2023 года!

Что касается Евгения Лосева, то он в тройку призёров вернулся впервые с мая 2024 года и этапа в Нижнем Новгороде, так что третье место сибирского силовика стало отличным результатом и для него, и для его болельщиков. Что касается Артёма Шабанова, то он не просто сделал серьёзную заявку на защиту своего титула, но и пополнил свой карьерный список первым для себя успехом на классической конфигурации Moscow Raceway.

И все призёры этапа стали участниками пяти самых ярких по версии «Чемпионата» событий первого уикенда Гран-При Российской Дрифт Серии 2025 года. Да, теперь у наших обзоров новый формат: мы выделяем ярчайшие моменты уикенда, а вы голосуете, какое из них впечатлило больше всего!

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Рейтинг: самые яркие моменты первого этапа RDS GP — 2025 Фото: Пресс-служба RDS GP 1 место Заезды Евгения Лосева и Артёма Шабанова в топ-4 Без выхода пилота Fresh Racing в полуфинал не было бы лучших за весь апрельский уикенд RDS GP парных проездов. Оказавшись соперником Артёма Шабанова, Евгений Лосев продемонстрировал всё своё мастерство. Действующий обладатель титула ничуть не уступил своему оппоненту, так что с первой попытки судьи не смогли выявить сильнейшего в этой паре. Впрочем, OMT-заезд с участием таких пилотов — награда для зрителей. Посмотреть два хита, поражающих своей синхронностью и плотностью — значит понять, что такое дрифт в его лучшем воплощении. Когда оба участника заезда феноменально контролируют автомобили и полностью доверяют друг другу, тогда получается эталонный дрифт. «Проезд с Евгением Лосевым был восхитительный. Лучший мой проезд вторым номером за мою жизнь! Мы катались утром на тренировках, мне очень понравилось. В первом проезде он проехал восхитительно, и поэтому во втором проезде, когда был ОМТ, я полностью ему доверился и поехал максимально близко», — не поскупился на комплименты в адрес соперника Артём Шабанов. Фото: Пресс-служба RDS GP 2 место Столкновение Евгения Лосева и Георгия Чивчяна в топ-8 Бились до последнего не только молодые пилоты, но и признанные мэтры российского дрифта. Одним из самых показательных в этом плане сражений стало противостояние в топ-8 двух опытнейших сибиряков — Евгения Лосева из Fresh Racing и Георгия Чивчяна из Takayama Forward Auto. Спортсмены неоднократно доказывали, что умеют ехать друг с другом сверхплотно и невероятно синхронно, но на сей раз что-то пошло не так… Первый проезд, который Гоча начал лидером, завершился бесславным разворотом четырёхкратного чемпиона RDS GP. Да, случилось несколько контактов, однако вряд ли кто-то мог ожидать, что всё закончится уходом в разворот и досрочным прекращением борьбы в этой битве. Лосев лидером проехал безошибочно, Чивчян от него подотстал, а значит, Георгий лишился шансов побороться за подиум. С другой стороны, Евгению призовой подиум был нужнее. Фото: Пресс-служба RDS GP 3 место Квалификационное фиаско Аркадия Цареградцева Главной сенсацией этапа со знаком «минус» стал квалификационный результат Аркадия Цареградцева. Первая попытка лидера команды «LECAR Одержимые Моторспорт» оказалась испорчена снегом, а во второй Царь допустил нехарактерную для себя ошибку, поскользнувшись на разметке трассы. В итоге чемпион RDS GP 2022 года впервые в своей карьере не смог пройти квалификационный отбор и остался за бортом топ-32. «Я впервые в карьере не прошёл квалификацию из-за плохой управляемости автомобиля. В смысле, я им сам плохо рулил — автомобиль в прекрасной кондиции. В первой попытке я оказался единственным, у кого в квалификации снег пошёл. Ну либо я сам олень. Мы всей командой отвратительно проехали. Чисто сами по себе ошибались, с техникой проблем не было», — самокритично отметил легендарный российский дрифтер, который внезапно для самого себя в первый же день этапа превратился в зрителя. Фото: Пресс-служба RDS GP 4 место Контактная борьба Антона Козлова с Артёмом Лейтисом и Тимофеем Добровольским Антон Козлов приятно удивил на старте нового сезона. После феноменального дебюта в RDS GP, в котором пилот в буквальном смысле до самого последнего заезда года сражался за титул, сезон-2024 спортсмен потратил на доводку нового автомобиля. И, похоже, Антон наконец нашёл общий язык со свежепостроенной BMW 2 Series (F22) и решил вопросы с техническими проблемами, что мгновенно отразилось на результатах. Пятое место в квалификации с проездом на 97 баллов, победа в топ-32 над Евгением Спириным (VSTeam), триумф в топ-16 во внутрикомандном дерби с Артёмом Лейтисом, первенство в топ-8 в дуэли с Тимофеем Добровольским. За ними последовали успех в полуфинале с ещё одним представителем Takayama Forward Auto, Романом Тиводаром, и единственное поражение на этапе в решающей битве. Но куда интереснее то, как Козлов в прямом смысле пробивался в финал — сначала Спирин жёстко приложил машину Антона, потом несколько контактов было с напарником по Carville Racing, а затем автомобиль подбил Тимофей Добровольский. Пока техника позволяла, Антон Козлов ехал даже после столкновений, а это лучшее подтверждение мастерства пилота. И явная заявка на высокие результаты по итогам нового сезона! Фото: Пресс-служба RDS GP 5 место Заезды Александра Абрамова и Антона Клямко в топ-32 В топ-32 одной из самых интересных дуэлей стало противостояние выступающего в личном зачёте Антона Клямко и создателя команды Predator Drift Team Александра Абрамова. Коллектив навёл шороху в RDS GP в прошлом году на первом этапе в Санкт-Петербурге, где трио пилотов выступало по уайлд-кард, а в 2025-м решило провести полный сезон в Гран-При Российской Дрифт Серии. И пусть дальше субботних дуэлей никому из трёх пилотов Predator Drift Team пробиться не удалось, заезд Александра Абрамова стал украшением этапа. Просто потому, что этот пилот построил уникальный для российского дрифта автомобиль — инфернальный Dodge Viper SRT с могучим 8,5-литровым мотором мощностью 1646 л. с. Машина позиционируется как самый мощный дрифт-кар в мире, но главное — не цифры, а звук. Рёв двигателя V10 для каждого фаната автоспорта подобен песне, услышать которую на Moscow Raceway удалось только в первый соревновательный день.

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С учётом того, что целому ряду признанных грандов российского дрифта блеснуть по тем или иным причинам на старте сезона-2025 не удалось, следующий этап Гран-При Российской Дрифт Серии обещает стать невероятно напряжённым. Пилоты и команды RDS GP вернутся на трассу уже в конце следующего месяца — 24-25 мая «Игора Драйв» примет второй спортивный уикенд главного турнира России по дрифту. Так рано RDS GP в Санкт-Петербург ещё не приезжала. Весенняя погода в Cеверной столице также может внести свой вклад в расстановку сил и сделать сражение на трассе в Ленинградской области ещё более непредсказуемым.