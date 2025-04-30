Ферстаппен уходит, Перес возвращается? 5 актуальных трансферных интриг Формулы-1

Британское издание Autosport сообщает, что одним из гостей предстоящего в эти выходные Гран-при Майами станет Серхио Перес, причём вместе с ним на гонку приедут представители «Кадиллака». И не следует исключать, что уже в этот уикенд новая американская команда объявит хотя бы одного своего пилота на следующий год.

И это отличный повод вспомнить и другие актуальные трансферные интриги Формулы-1.

Что решит Ферстаппен. И когда

На протяжении всего уикенда в Джидде журналисты спрашивали Макса, куда он уйдёт из «Ред Булл» и когда собирается это делать. Ферстаппен предсказуемо отнекивался — у нидерландца на руках контракт с австрийской командой до 2028 года. Впрочем, всё не так просто: по слухам, в контракте Макса есть пункт, который позволяет ему уже в этом году в одностороннем порядке его расторгнуть. Так, по информации The Race, если к летнему перерыву Ферстаппен окажется ниже второй позиции общего зачёта, то будет вправе покинуть Милтон-Кинс. И в данный момент он идёт в чемпионате третьим.

Ещё с прошлого года ходят слухи о том, что к Ферстаппену подступается «Астон Мартин». Сейчас команда Лоуренса Стролла близка к подвалу Кубка конструкторов, но машину следующего года по новому техническому регламенту британцам проектирует Эдриан Ньюи, и оснащаться она будет моторами «Хонды». В каком-то смысле «Астон Мартин» стал бы для Макса не такой уж и новой командой. К тому же интереса к Ферстаппену не скрывает «Мерседес», и, по слухам, немцы дальше всех продвинулись в разработке двигателя на следующий сезон — они в 2026-м тоже будут новые.

Макс Ферстаппен Фото: Alex Pantling/Getty Images

Впрочем, возможно, нидерландец пока не собирается никуда уходить. Он может воспользоваться правом расторгнуть контракт с «Ред Булл», чтобы перезаключить его на срок до конца 2026 года. В таком случае Ферстаппен сможет оценить форму команд после перехода на новый регламент и решить, что делать дальше, обладая более чётким представлением о будущем. А возможно, всё это всего лишь шум и никуда уходить из родной команды Макс не собирается — правда, на фоне недавнего провала «Ред Булл» в Бахрейне это звучит уже не так убедительно.

Судьба Расселла и Антонелли

Контракты пилотов «Мерседеса» истекают в конце текущего сезона, и если Тото Вольфу удастся заполучить Макса Ферстаппена, то кого-то из нынешних гонщиков придётся уволить или понизить до резервиста. Джордж Расселл, впрочем, вряд ли согласится на такое понижение, при этом британец в этом году смотрится отменно — он не только однозначный лидер команды, но и не допускает ошибок, каждый раз выжимая из автомобиля максимум. Если Расселл вдруг останется без команды, к нему почти наверняка выстроится очередь. Правда, «Феррари» и «Макларена» в ней скорее всего не будет, а из топ-команд теоретически окажется доступна только «Ред Булл».

В то же время было бы странно отказываться и от Антонелли. 18-летний итальянец в хорошем смысле удивил в начале сезона-2025 и не так уж много уступает Расселлу. Джордж, напомним, в прошлом сезоне убедительно превзошёл Льюиса Хэмилтона, и прямо сейчас тягаться с ним Кими явно не по силам. В теории Кими можно было бы усадить на скамейку запасных или арендовать кому-то из клиентских команд — если уж Вольф и правда так сильно хочет переманить Ферстаппена, одним сезоном Кими он будет готов пожертвовать. Впрочем, в данный момент маловероятно, что Макс захочет перейти в «Мерседес» уже на следующий сезон.

Джордж Расселл и Андреа Кими Антонелли Фото: Clive Rose/Getty Images

Ждать ли Колапинто

На днях в эфире аргентинского телевидения президент местной нефтяной компании YPF Орасио Марин сказал, что на Гран-при Эмилии-Романьи Франко Колапинто заменит в основном составе «Альпин» Джека Дуэна. Марин сразу же оговорился, что это его личное мнение, а не инсайд изнутри команды, тем не менее слухи о скорой рокировке в Энстоуне пошли с новой силой.

Замену Дуэну предрекают с января — даты объявления о перехода Колапинто в «Альпин». Поначалу австралийцу давали две гонки, затем — пять, теперь, по данным The Race, австралийцу место гарантировано до середины сезона. Джек начал чемпионат в целом неплохо, однако разница с Гасли очевидна, и в таких условиях соблазн посмотреть, что будет, если посадить за руль Колапинто, может оказаться слишком высок. И поводом к решению о замене может послужить буквально что угодно.

Выбор «Кадиллака»

Как рассказал ещё в прошлом году Марио Андретти, план «Кадиллака» – в том, чтобы нанять опытного пилота и взять к нему в пару молодого американца. И с момента увольнения Переса из «Ред Булл» его называют в числе главных кандидатов на роль опытного лидера — если о контракте объявят уже в Майами, большим сюрпризом это не станет. Среди альтернатив Чеко — Валттери Боттас, Кевин Магнуссен, Гуаньюй Чжоу.

Колтон Херта Фото: Sean Gardner/Getty Images

Главный претендент на роль молодого американца — Колтон Херта, самый молодой американец в серии IndyCar среди тех, кто уже побеждал в гонках. Херта много лет выступает за «Андретти», на базе проекта которой и создана команда «Кадиллак», и подписание контракта с ним тоже не станет сюрпризом. Кроме того, если Кайл Кирквуд продолжит выступать так же, как он проехал в Лонг-Бич, он тоже может получить шанс. Правда, у обоих могут возникнуть проблемы с получением суперлицензии…

Продвинут ли Линблада

В молодёжных сериях один из самых обсуждаемых пилотов прямо сейчас — это 17-летний Арвид Линдблад, протеже «Ред Булл», который в сезоне-2025 дебютировал в Формуле-2. Считается, что британец — первый в очереди на продвижение в Формулу-1, если у австрийцев освободится место — уйдёт Цунода или уволят Лоусона, например.

Пока что на счету Линдблада лишь один подиум — победа в гонке с реверсивной решёткой. И Арвид смотрится пока не столь ярко, как его напарник по «Кампосу» — ещё один протеже «Ред Булл» Пепе Марти. Испанцу 19 лет, и в Формуле-2 он проводит второй сезон, но если он на протяжении всего года будет опережать Линблада, то почему бы не дать ему шанс?