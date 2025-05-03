Антонеллище! Юный пилот «Мерседеса» внезапно выиграл спринт-квалификацию в Майами

SQ1: Цунода не успел на круг

Первый сегмент спринт-квалификации Гран-при Майами Формулы-1 предсказуемо вышел суетным: меньше времени, чем обычно, трафик на трассе и пит-лейне, попытки команд перехитрить друг друга и выпустить пилотов попозже… В итоге некоторые обманули разве что самих себя: на решающую вторую попытку просто не успели Джек Дуэн, Юки Цунода и Оливер Берман. Олли после аварии на тренировке молчал, не бушевал и Юки: в конце концов, он сам виноват, что после первой попытки оказался только 17-м. А на второй ему невольно помешал Ферстаппен, который в конце круга навёл суету, уехав на обочину и затем — в боксы. Японец притормозил и на собственную попытку уже не успел.

Ну и больше всех был недоволен Дуэн: по радио он чуть ли не разнёс собственную команду за неверную тактику. Насколько можно судить, австралийцу пришлось ждать, пока перед ним выпустят Пьера Гасли — вот времени и не хватило. Что ж, на сей раз не Джек подвёл команду, а наоборот.

На самом обидном 16-м месте оказался Лэнс Стролл, не дотянувшийся до Лиама Лоусона, хотя пилот «Рейсинг Буллз» сам не улучшил на второй попытке после эффектного, но, очевидно, неэффективного дрифта. Наконец, 19-я позиция впереди Бермана — у Габриэла Бортолето. На сей раз бразилец смотрелся намного медленнее Хюлькенберга — видимо, банально не успел привыкнуть к трассе.

Отдельный интересный момент — поведение Макса Ферстаппена. Его невольная помеха Цуноде — лишь цветочки. До этого нидерландец сначала слегка помешал Норрису в быстром повороте (там вроде без реальной помехи), а затем странно вёл себя на задней прямой, где медленно ехал прямо по траектории, вынуждая оппонентов обгонять себя, дёргаясь туда-сюда. Странно, но судей такие манёвры совершенно не смутили.

SQ2: блокировка от Сайнса

Второй сегмент прошёл куда спокойнее: на сей раз все всё успели сделать и почти никто никому не мешал. Семь фаворитов прошли дальше без особых волнений, так что «в розыгрыше» осталось три места. Или скорее два: Албон просто реализовал скорость «Уильямса» и, несмотря на средненький первый сектор, уверенно прошёл дальше. Компанию ему составили неувядающий Алонсо, а также Хаджар — отличное выступление новичка.

Самое обидное 11-е место на счету Хюлькенберга — здорово для «Кик-Заубера», но если бы немец чуть быстрее проехал первый сектор, на котором проиграл Хаджару четыре десятые, то мог бы оказаться и в топ-10. Дальше расположились Окон с Гасли, на 14-й строчке — Лоусон, говоривший по радио про ужасный круг — новое поражение Лиама от молодого напарника.

Ну и только 15-м оказался Сайнс: Карлос жёстко заблокировал колёса и уехал на обочину. После этого оставалось лишь извиняться перед командой, признавая, что это была его собственная ошибка. Что ж, уж лучше допустить такое в пятницу, чем в субботу.

SQ3: ай да Антонелли!

В решающем сегменте выделиться на общем фоне решили Джордж Расселл и Макс Ферстаппен, которые провели попытки на «софте» раньше остальных. Правда, если британец ограничился одним быстрым кругом, то нидерландец после охлаждения шин пошёл на второй — уже одновременно со всеми.

Сначала Джордж успел почувствовать себя королём, опередив Ферстаппена на три десятые, однако в итоге тактика пилота «Мерседеса» оказалась ошибочной — либо просто он проехал слабый круг. Дело в том, что поул-то в итоге действительно достался представителю «Серебряных стрел», вот только речь идёт об Андреа Кими Антонелли! Итальянец сильно смотрелся всю спринт-квалификацию и на последнем круге тоже не оплошал. До результата Кими Пиастри не хватило 45 тысячных, а Норрису — ровно одной десятой!

Ферстаппен после улучшения на втором круге оказался четвёртым впереди Расселла, который проиграл напарнику три десятые и уйдёт в бой с третьей линии по соседству с Шарлем Леклером. Льюис Хэмилтон, бодро начавший квалификацию, в итоге проиграл сокоманднику две десятые и будет стартовать седьмым рядом с Албоном. Наконец, Хаджар и Алонсо предсказуемо замкнули первую десятку.

Итак, Антонелли — на спринтерском поуле! Справится ли итальянец в субботу с давлением и сумеет ли отбить все атаки «Макларенов» и молодого папы? Узнаем 3 мая, старт — в 19:00 мск!