18-летний гонщик сенсационно выиграл поул в Формуле-1. Кто он такой?

18-летний пилот команды «Мерседес» Андреа Кими Антонелли выиграл квалификацию к спринту проходящего в этот уикенд вокруг стадиона «Хард Рок» Гран-при Майами — и стал самым молодым в истории Формулы-1 обладателем поул-позиции в каком-либо из видов квалификаций. Кто он такой и почему это выступление действительно шок — в материале «Чемпионата».

Первый день на трассе в Майами

В этом году Андреа Кими Антонелли проводит в Формуле-1 свой первый сезон, хотя часть трасс знакома итальянцу по выступлениям в Ф-2 в сезоне-2024. Однако трасса в Майами к их числу не относится — до этой недели Антонелли знал конфигурацию автодрома исключительно по симулятору и никогда в жизни не ездил по нему ни на каких автомобилях.

Сама по себе трасса в Майами достаточно непростая — первый сектор отчасти напоминает конфигурацию трассы в Джидде, но после изгибающейся прямой идёт техничный медленный сектор, в котором гонщик не может полагаться на аэродинамику. И эту часть необходимо пройти максимально чётко — чтобы не испортить выход на длинную заднюю прямую.

И в решающий момент сессии именно Антонелли собрал круг лучше других. Всё решалось в концовке квалификации, у Кими была одна-единственная попытка — ошибка в ней отбросила бы итальянца в конец топ-10, и на высокий результат в спринте рассчитывать уже не приходилось бы.

Антонелли в квалификации в Майами Фото: Mark Thompson/Getty Images

И новичок выдал великолепный круг, оставив позади тройку главных претендентов на чемпионский титул — Пиастри, Норриса и Ферстаппена, а также своего более опытного товарища по команде Джорджа Расселла и Льюиса Хэмилтона, семикратного чемпиона мира, на место которого Антонелли пришёл в «Мерседес».

«Если честно, я не думал, что будет поул, — признался Кими в эфире Sky Sports. — Я почувствовал, что круг получился хорошим, и был доволен, что удалось собрать всё воедино. В некоторых мелочах я мог бы справиться и получше, но в целом я очень доволен». «Он ещё молод, и уверен, что в будущем принесёт нам ещё больше радости», — похвалил гонщика глава команды Тото Вольф.

Следует отметить, что Антонелли хоть и займёт первое место на решётке, «настоящим» поулом оно считаться не будет. Поул-позицией в Формуле-1 признают только первое место на старте основной воскресной гонки, тогда как Антонелли будет стартовать первым в коротком заезде — субботнем спринте. Впрочем, это не должно умалять достижение Кими — в свой первый день на трассе в Майами он отработал блестяще.

Кто установил предыдущий рекорд?

До 2 мая самым молодым обладателем поула в Формуле-1 считался (и считается до сих пор, если говорить о воскресных Гран-при) Себастьян Феттель — 13 сентября 2008 года немец, которому тогда был 21 год 2 месяца и 11 дней, за рулём «Торо Россо» стал быстрейшим в дождевой квалификации в Монце и на следующий день выиграл прошедшую на мокрой трассе гонку. Для команды из Фаэнцы, которая была основана как «Минарди», это была первая победа в Формуле-1. Следующая будет только в 2020-м — уже под именем «Альфа Таури».

Антонелли и правда так хорош?

Антонелли — новый вундеркинд Формулы-1. Итальянец блистал в картинге, а когда в 2022-м окончательно перешёл в «формулы», начал штамповать титул за титулом: сначала он одновременно выиграл итальянскую и немецкую серии Формулы-4, на следующий год стал сильнейшим в региональной «трёшке», а в 2024-м, минуя Формулу-3, перепрыгнул сразу в Формулу-2.

Шаг многие сочли опрометчивым, и по-настоящему высоких результатов на этом уровне Антонелли не добился, но в этом случае более важную роль сыграли внешние обстоятельства — включая новый регламент и проблемы его команды «Према». Как бы там ни было, этого оказалось достаточно, чтобы команда «Мерседес», с молодёжных серий поддерживавшая итальянца и искавшая замену уходящему в «Феррари» Льюису Хэмилтону, выбрала именно Кими.

Андреа Кими Антонелли Фото: Clive Rose/Getty Images

В Формуле-1 дебют Антонелли получился непростым. Так, в 2024-м, заменяя на тренировке Гран-при Италии Джорджа Расселла, Кими разбил машину основного пилота. Первая квалификация в качестве боевого гонщика тоже обернулась неудачей — с повреждённым днищем итальянец показал лишь 16-е время и не вышел из первого сегмента.

Впрочем, затем Антонелли лишь прогрессировал. По чистой скорости новичок проигрывал ставшему лидером команды Джорджу Расселлу, однако на фоне разницы в опыте — ничтожно мало. В Майами же Кими впервые по-настоящему заявил о себе, опередив не только напарника, но и всех остальных. И почти наверняка это далеко не последний успех Антонелли — у парня в Формуле-1 большое будущее. И тот же рекорд Феттеля ещё вполне может пасть в этом сезоне уже без всяких споров о формулировках.