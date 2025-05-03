Мегаспринт Ф-1! Леклер разбил болид до старта, Ферстаппен и Антонелли столкнулись в боксах

Важные события в спринте начали развиваться ещё до старта. Во-первых, примерно за час до начала пошёл дождь, причём сильный. Осадки усилились ровно в момент, когда пилоты начали покидать боксы, и в «Феррари» не успели сориентироваться, так и отправив Леклера и Хэмилтона на решётку на промежуточных шинах. В итоге «Феррари» Шарля поймала аквапланирование и улетела в стену, сломав правую подвеску и спереди, и особенно сзади. Монегаск ещё пытался доползти до боксов, но в итоге припарковал болид на обочине. При этом Шарлю ещё и грозит штраф за то, что он продолжил движение в «небезопасной» конфигурации машины.

Ближе к времени старта дождь закончился, и гоночная дирекция попробовала провести всё строго по плану, пусть и проведя прогревочный круг позади машины безопасности. Однако когда пилоты поехали, то дружно стали жаловаться на нулевую видимость и воду на трассе, а Ферстаппен и вовсе заехал на обочину. В общем, в итоге пришлось подождать ещё полчаса, прежде чем спринт всё-таки стартовал.

Совсем недавно, после Гран-при Бахрейна, колумнист «Чемпионата» Егор Оруджев обращал наше с вами внимание на слабые старты и первые круги Андреа Кими Антонелли. Что ж, так вышло и на сей раз: 18-летнему итальянцу не удалось удержать лидерство. Пилот «Мерседеса» вроде бы не так плохо рванул с места, но в первом повороте Оскар Пиастри оказался с ним бок о бок и на внутренней траектории, предсказуемо не оставив оппоненту места — раз правила это разрешают.

Антонелли уехал на обочину и вернулся в борьбу только четвёртым. Разумеется, Кими ругался по радио, однако судьи после короткого расследования постановили, что всё было законно. То же самое стюарды сказали и насчёт подозрений, что Макс Ферстаппен выехал за пределы своей стартовой ячейки — повторы показали, что всё было в порядке.

Сама гонка шла достаточно спокойно, но в какой-то момент стало очевидно: трасса так быстро подсыхает, что переход на слики неизбежен. Кто рискнёт, кто выберет оптимальный момент для замены резины? В «Ред Булл» предсказуемо решили поэкспериментировать на Цуноде, и когда японец сразу начал показывать быстрейшие сектора, то в боксы поспешили и остальные — однако всё-таки не все сразу.

Дольше других тянули «Макларены» — что Пиастри, что ждавшего ещё на круг дольше Норриса. И в итоге Ландо повезло — снова ему в Майами помогает сейфти-кар! Когда Ландо поехал на пит-лейн, Лоусон пошёл в атаку на Алонсо в споре за восьмое место, Фернандо ему не уступил, Лиам оказался на обочине и, возвращаясь на трассу, отправил «Астон» в разворот и стену. При активации режима сейфти-кара все сбросили скорость, и благодаря этому Норрис выехал с пит-стопа всё ещё впереди Пиастри! Болид Алонсо быстро убрать не смогли, так что спринт так и финишировал позади машины безопасности — есть спринтерский дубль «Макларена!

А кто же третий? А это Льюис Хэмилтон! Британец ехал так себе шестым под прессингом Албона, жаловался на поведение машины, однако затем «Феррари» одной из первых позвала Льюиса за сликами, что помогло. Впрочем, Хэмилтон не попал бы на подиум, если бы не… столкновение на пит-лейне Ферстаппена и Антонелли! Макса выпустили с пит-стопа в заднее колесо заезжавшего «Мерседеса». Нидерландец сломал переднее антикрыло, несколько потерял темп, а потом ещё и получил неизбежные 10 штрафных секунд, что при финише за сейфти-каром отбросило Ферстаппена аж на 17-е и последнее место.

Что же до Антонелли, то ему пришлось проехать мимо механиков и затем заезжать ещё раз — в итоге обладатель спринтерского поула оказался только 10-м. Не знаем, как бы всё сложилось, если бы итальянец сохранил лидерство на старте, но отметим, что перед переходом на слики на Кими активно наседал Расселл, в то время как он сам отстал от «Макларенов» и Ферстаппена. Так что темпа для победы, вероятно, не было.

Если же вернуться к положению в очковой зоне, то оно следующее: Норрис, Пиастри, Хэмилтон, Албон (!), Расселл, Стролл (!!), Лоусон и Берман, который начал блестяще прорываться как раз перед волной пит-стопов. Однако Лиаму грозит штраф за аварию с Алонсо, так что велика вероятность, что Берман возьмёт два очка за седьмое место, а восьмым после старта с пит-лейна окажется Цунода — ранний переход на слики сработал!

Что ж, это было действительно весело. Теперь ждём квалификации Гран-при Майами в 23:00 мск!