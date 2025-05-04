Молодой папа Ферстаппен вырвал поул! Антонелли снова в полном порядке и в топ-3

Захватывающая квалификация Ф-1 в Майами: пять быстрейших гонщиков уместились в две десятые. Пилотов «Феррари» среди них нет.

Q1: слабость «Астона», ошибка Хюлькенберга

Спринт позволил инженерам собрать достаточно данных, чтобы команды обеспечили нам даже ещё более плотную борьбу, чем обычно: 19 пилотов вошли в одну секунду, а то, что занявший 20-е место Оливер Берман проиграл больше, — просто аномалия и наверняка следствие какой-то ошибки или проблемы.

Итак, одного неудачника Q1 вы уже знаете. В полном составе завершил выступление в квалификации «Астон Мартин»: 17-е место для Алонсо и 19-е — для Стролла. И это после спринта, где Фернандо мечтал о борьбе за подиум, а Лэнс внезапно после всех штрафов стал пятым… 18-е место у Пьера Гасли — он неожиданно проиграл Джеку Дуэну и жаловался на трафик в лице одной из «Феррари».

Наконец, самая обидная 16-я позиция — на счету Нико Хюлькенберга. Немец сам себе всё испортил на последней попытке, когда ошибся на торможении в конце задней прямой — тут-то место в топ-15 от него и упорхнуло: Окон опередил Халка на 23 тысячные. А вот Габриэл Бортолето смотрелся молодцом, адаптировался к трассе и с запасом прошёл в Q2.

Q2: Хэмилтон — по стопам Халка, «Феррари» не едет

Без проблем в финальную десятку отобрались представители «Макларена», «Мерседеса», «Уильямса» (!), а также Макс Ферстаппен. Соответственно, оставалось три места, и да, мы не ошиблись, что пока не упомянули «Феррари»: темп «Скудерии» в основной квалификации оставлял желать лучшего. Льюис Хэмилтон уже по традиции растерял спринтерскую магию и остался только 12-м.

Леклер дальше пробился, но при этом опередил напарника менее чем на десятую, а в целом запас монегаска от зоны вылета — ничтожные 39 тысячных! Заползли в топ-10 Цунода и Окон. Для француза это успех без оговорок, ну а Юки выполнил задачу-минимум. К тому же, напомним, в Майами он, в отличие от Ферстаппена, выступает со старым днищем.

Если же вернуться к тем, кто дальше не пробился, то ближе всех оказался Хаджар — он уступил результату Окона всего 20 тысячных и теперь разделит шестой ряд с Хэмилтоном. На седьмом расположатся Бортолето и Дуэн, а 15-м остался Лоусон — очередное квалификационное поражение Лиама, который на сей раз уступил напарнику две десятые.

Q3: и всё-таки Ферстаппен!

Первые попытки заключительной части квалификации принесли невероятную плотность в первой тройке: Ферстаппен вырвался в лидеры, однако опережал Норриса всего на три тысячные секунды, а Пиастри — на 17! При этом Ландо заблокировал колесо на последнем секторе, что явно и стоило ему промежуточного лидерства. Ну, по крайней мере Норрис вписался в поворот, в то время как Расселл проехал его заметно шире траектории, а Леклер и вовсе отправился на обочину и в боксы. Ну, оставался второй шанс в конце сегмента.

Первый выстрел нанёс Макс, снявший со своего результата почти три десятые. «Макларены» слабо проехали первый сектор, затем бросились в погоню и тоже улучшили, однако Норрису не хватило 65 тысячных, а Пиастри — 171. Второе и третье места? Не тут-то было, ведь на третьей строчке всего в двух тысячных от Норриса оказался Антонелли, который сохранил собственную блестящую квалификационную форму!

Подтянулся под занавес квалификации Расселл: он, как и в спринт-квалификации, жаловался на работу резины и самой машины, но по итогам финального круга Джордж проиграл времени поула менее двух десятых и будет стартовать пятым. Далее два представителя «Уильямса» — Сайнс чуть впереди Албона, оба менее чем в пяти десятых от Ферстаппена!

А что же Леклер? Второй круг Шарль завершил, однако он принёс монегаску только восьмой результат даже позади обоих «Уильямсов» — форма «Феррари» тревожит всё сильнее! Шарль опередил только Окона и Цуноду, которые теперь сформируют пятый ряд решётки.

Как всегда интригующая воскресная гонка Гран-при Майами Формулы-1 стартует в 23:00 мск.