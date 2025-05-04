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Формула-1, Гран-при Майами Ф-1 2025 года 4 мая — онлайн-трансляция гонки, главные события, фото, комментарии

Одолеют ли «Макларены» Ферстаппена и что скажет «Мерседес»? Гран-при Майами Ф-1 — LIVE!
Дмитрий Захарченко Евгений Кустов
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Онлайн-трансляция Гран-при Майами Формулы-1
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Гонка Формулы-1 стартует в 23:00 мск. Если, конечно, в дело не вмешается гроза.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сезон Формулы-1 продолжает радовать плотнейшей борьбой. Вот и в квалификации в Майами пять быстрейших пилотов, представляющих «Ред Булл», «Макларен» и «Мерседес», уместились в две десятые секунды. Кто же теперь окажется лучше всех в гонке? Молодой папа Макс Ферстаппен, любимчик местной трассы и сейфти-каров Ландо Норрис, выдающий блестящий уикенд юнец Антонелли или лидер общего зачёта Оскар Пиастри? А может, в гоночном режиме блеснёт Джордж Расселл? Разум велит ставить на «Макларен», а сердце просто теряется в догадках.

Все главные события гоночного воскресенья на уличной трассе в Майами, включая рассказ о гонке F1 Academy — в нашей онлайн-трансляции!

Live Дмитрий Захарченко

Юки Цунода тем временем встретился с сотрудниками службы шерифа и получил на память медаль.

Юки Цунода с сотрудниками службы шерифа

Юки Цунода с сотрудниками службы шерифа

Фото: Mark Thompson/Getty Images

18:02 Дмитрий Захарченко

Начинаем рассказ о Гран-при Майами — над трассой пока царит хорошая погода, солнечно. Шарль Леклер, его подруга Александра Сен-Мле и их такса Лео прибыли в паддок одетыми вполне по-летнему. Гран-при Майами стартует в 16:00 по местному времени — и, согласно синоптикам, существует 35% вероятность дождя в этот момент. При этом к 18:00 вероятность осадков вырастет уже до 70%. В общем, погода, как и вчера, станет фактором интриги.

Такса Лео, Александра Сен-Мле и Шарль Леклер

Такса Лео, Александра Сен-Мле и Шарль Леклер

Фото: Hector Vivas/Getty Images

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