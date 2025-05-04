Одолеют ли «Макларены» Ферстаппена и что скажет «Мерседес»? Гран-при Майами Ф-1 — LIVE!

Гонка Формулы-1 стартует в 23:00 мск. Если, конечно, в дело не вмешается гроза.

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Сезон Формулы-1 продолжает радовать плотнейшей борьбой. Вот и в квалификации в Майами пять быстрейших пилотов, представляющих «Ред Булл», «Макларен» и «Мерседес», уместились в две десятые секунды. Кто же теперь окажется лучше всех в гонке? Молодой папа Макс Ферстаппен, любимчик местной трассы и сейфти-каров Ландо Норрис, выдающий блестящий уикенд юнец Антонелли или лидер общего зачёта Оскар Пиастри? А может, в гоночном режиме блеснёт Джордж Расселл? Разум велит ставить на «Макларен», а сердце просто теряется в догадках.

Все главные события гоночного воскресенья на уличной трассе в Майами, включая рассказ о гонке F1 Academy — в нашей онлайн-трансляции!