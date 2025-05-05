Даже мегажёсткий Ферстаппен не остановит такой «Макларен» и такого Пиастри!

Перед стартом гонки в Майами больше всего обсуждали две вещи. Во-первых, вероятность грозы рядом с трассой — согласно законам США, в такой ситуации гонку Ф-1 должны были отложить или прервать минимум на полчаса. К счастью, по мере приближения к старту всё меньше была вероятность, что дойдёт до красных флагов. Ну и что касается второй темы для обсуждений, то всем очень понравился парад пилотов, который прошёл на полноценных двухместных лего-болидах — гонщикам было очень весело, не обошлось даже без аварий!

Весело вышло и на самом старте. Макс Ферстаппен при рывке с поула успел занять внутреннюю траекторию, но ошибся на торможении и дал Норрису шанс поравняться с ним перед следующим изгибом трассы. Но это же Макс — разумеется, он максимально жёстко выдавил «Макларен» с трассы. Честно говоря, ваш автор ждал штрафа, однако стюарды посчитали, что Ферстаппен действовал в рамках правил — что ж, для дальнейшей борьбы так было даже лучше.

Была на старте и настоящая авария. В первом повороте места не хватило Дуэну, который находился совсем внутри, и Лоусону, который заходил в поворот чуть впереди и шире — дело закончилось предсказуемым ударом переднего колеса Джека в заднюю часть болида Лоусона. Лиам после разворота поехал дальше, а вот у Дуэна колесо сошло с диска, так что дотянуть до боксов не вышло. Надеемся, это не был финальный аккорд австралийского пилота «Альпин» в Формуле-1.

Норрис после старта откатился на шестое место, но достаточно стремительно оставил позади себя Албона, Расселла и Антонелли (он не смог сдержать Пиастри), почти компенсировав потери. Ну а впереди закипела борьба между Ферстаппеном и Пиастри. Сразу стало очевидно, что у «Макларена» большое преимущество по гоночному темпу, однако до какого-то момента Ферстаппен компенсировал это жёсткой, но на сей раз вполне корректной и красивой обороной. И всё же Оскар перехитрил нидерландца, спровоцировав чемпиона на ошибку в первом повороте — есть смена лидера!

Сдерживание от Макса помогло Норрису догнать эту пару, однако затем Ландо не удалось совсем уж быстро справиться с «Ред Булл». Первый обгон вышел нелегальным, с выездом на обочину, так что британцу пришлось притормозить и вернуть позицию. Вторая атака уже прошла чисто, но когда Норрис стал вторым, то уже уступал напарнику примерно восемь секунд — отличный задел. Так или иначе, с учётом последовательного уменьшения вероятности дождя, всё говорило о грядущем дубле «Макларена».

Что же до борьбы за подиум, то в неё удалось вмешаться Расселлу. Джордж дождался виртуального сейфти-кара после схода Бермана из-за отказа мотора и благодаря этому «перепрыгнул» и Антонелли, и, что ещё важнее, Ферстаппена. Оставалось посмотреть, хватит ли британцу до финиша шин «медиум». Макс на «харде» последовательно приближался к «Мерседесу», намекая на интригу.

Второй «Мерседес» Антонелли между тем на рестарте после ещё одной виртуальной машины безопасности — до боксов не дотянул Бортолето — пропустил Албона. Алекс на первом отрезке менялся туда-сюда позициями с Сайнсом, прежде чем выиграл это внутрикомандное сражение. Карлос же на рестарте разом пропустил вперёд две «Феррари»: в первом повороте Леклер на полную использовал современные рекомендации по борьбе, выдавив Сайнса с трассы, и этим воспользовался ещё и Хэмилтон. А через несколько кругов «Феррари» попросила своих пилотов поменяться позициями, поскольку у Льюиса шины были мягче.

Вообще, гонку Хэмилтона спасла виртуальная машина безопасности: поначалу он как-то безнадёжно держался 11-м и больше 20 кругов не мог обойти Окона. Однако VSC позволил британцу отыграть время и в нужный момент оказаться позади пары Сайнс — Леклер. Правда, после обмена позициями Льюис от Шарля не уехал, и вскоре уже монегаск начал постоянно говорить по радио о перегревающихся шинах и интересоваться, а точно ли Хэмилтон приближается к едущему шестым Антонелли. По радио признавали, что приближаются, но медленно. И за пять кругов до финиша Льюис пропустил Шарля обратно. Ну а Андреа Кими пилоты «Феррари» так и не догнали. Вышло довольно комично.

Впереди борьбы за победу предсказуемо не было. Да, Норрис сократил вдвое отставание от Пиастри, однако вряд ли болельщикам Оскара приходилось очень уж сильно нервничать — австралиец остался первым, одержал уже шестую победу в карьере и укрепил собственное лидерство в общем зачёте!

Шины Расселла в итоге спокойно выдержали, и Джордж не отдал Ферстаппену подиум. Албон финишировал на отличном пятом месте — надеемся, на сей раз обойдётся без штрафов. Антонелли и Леклер стали шестым и седьмым, а дальше — драма: на последнем круге Сайнс устроил сверхпозднюю атаку на Хэмилтона, не обошлось без контакта, но в итоге семикратный чемпион сохранил восьмую позицию. Наконец, 10-е место на счету Цуноды, которому не помешал пятисекундный штраф за превышение скорости на пит-лейне — с его учётом японец опередил Хаджара на 168 тысячных!

После Майами чемпионат мира возвращается в Европу. Следующий Гран-при пройдёт в Имоле 16-18 мая. Ждём массовых обновлений машин, которые могут изменить расклады по ходу сезона.