Кто худший гонщик Гран-при Майами Формулы-1?

В сезоне-2025 продолжаем традиционную рубрику: после финиша каждой гонки Ф-1 предлагаем вам самим выбрать худшего пилота. Причём в этом опросе-ранкере призываем оценивать выступления гонщиков именно в день гонки, не принимая в расчёт квалификацию и другие сессии. То есть получается этакая премия «Гонщик дня» наоборот.
По итогам гонки на трассе в Майами редакция отобрала пятерых претендентов на звание худшего пилота — и теперь только вы определите имя «лауреата».
Для выбора используйте стрелки ▼▲ и пишите в комментариях, почему приняли именно такое решение!
Джек Дуэн
Стюарды не нашли виновного в стартовом столкновении Джека с Лиамом Лоусоном, но всё-таки хочется задаться вопросом — не стоило ли пилоту «Альпин» действовать чуть осторожнее? Все ведь понимают, что буквально любая гонка может оказаться для Дуэна последней в Ф-1, так что гоночные километры надо беречь. Ну и напомним: авария произошла после не самого уверенного старта в исполнении австралийца: на решётке Джек был впереди Лиама, а в поворот заходил уже чуть позади.
Фернандо Алонсо
Что происходит с испанским ветераном? Если в спринте его подвели провальная тактика команды и оптимистичный Лоусон, то в основной гонке уикенда Алонсо развернуло на трассе без посторонней помощи. Похвально, конечно, что даже это не помешало испанцу финишировать впереди Лэнса Стролла, но это единственное светлое пятно в воскресенье.
Карлос Сайнс
Противоречивая гонка испанца. Карлос всё-таки проиграл внутрикомандную борьбу Албону, а на рестарте так пропустил Леклера, что мимо просочился ещё и Хэмилтон. Наконец, на финише Сайнс чуть не вынес «Феррари» Льюиса с трассы. Это ещё хорошо, что у Карлоса запас в 10 с лишним секунд от пары Цунода — Хаджар — потенциальный штраф за инцидент с Хэмилтоном не должен лишить места в очках. Правда, расследуют Карлоса и за возможное игнорирование жёлтых флагов… В общем, грязноватая гонка.
Юки Цунода
Пожалуй, хватит уже делать скидку на то, что Юки перешёл в «Ред Булл» по ходу сезона. Было время привыкнуть к машине, вкатиться. Однако что мы видим сегодня? При старте с девятого места Цунода абсолютно ничего не отыграл, выпустил вперёд Хэмилтона и еле зацепился за очковую зону, после того как схлопотал пять штрафных секунд за превышение скорости на пит-лейне. Так что пока «Ред Булл» фактически продолжает выступать одним автомобилем.
Андреа Кими Антонелли
Давайте ещё раз напомним: в этом рейтинге мы оцениваем только гонку, а не весь уикенд. И именно в гонке итальянец выглядел не лучшим образом. Да, в этот раз достойно стартовал, однако дальше по темпу уступал не только «Макларенам» и Ферстаппену, но и своему напарнику Расселлу. Более того, на рестарте после VSC Кими пропустил даже Албона на «Уильямсе» и к финишу отстал от него на семь секунд! Так что с гоночным темпом у Антонелли были явные проблемы.