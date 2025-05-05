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Кто стал худшим гонщиком Формулы-1 Гран-при Майами — 2025: Антонелли, Алонсо, Сайнс

Кто худший гонщик Гран-при Майами Формулы-1?
Евгений Кустов
Кто худший гонщик Гран-при Майами Формулы-1?
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В списке — герой квалификации, второй номер «Ред Булл» и даже сам Алонсо.

В сезоне-2025 продолжаем традиционную рубрику: после финиша каждой гонки Ф-1 предлагаем вам самим выбрать худшего пилота. Причём в этом опросе-ранкере призываем оценивать выступления гонщиков именно в день гонки, не принимая в расчёт квалификацию и другие сессии. То есть получается этакая премия «Гонщик дня» наоборот.

По итогам гонки на трассе в Майами редакция отобрала пятерых претендентов на звание худшего пилота — и теперь только вы определите имя «лауреата».

Для выбора используйте стрелки ▼▲ и пишите в комментариях, почему приняли именно такое решение!

Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.
Кто худший гонщик Гран-при Майами Формулы-1?
Джек Дуэн
Фото: Mark Thompson/Getty Images
1 место

Джек Дуэн

Стюарды не нашли виновного в стартовом столкновении Джека с Лиамом Лоусоном, но всё-таки хочется задаться вопросом — не стоило ли пилоту «Альпин» действовать чуть осторожнее? Все ведь понимают, что буквально любая гонка может оказаться для Дуэна последней в Ф-1, так что гоночные километры надо беречь. Ну и напомним: авария произошла после не самого уверенного старта в исполнении австралийца: на решётке Джек был впереди Лиама, а в поворот заходил уже чуть позади.

Фернандо Алонсо
Фото: Hector Vivas/Getty Images
2 место

Фернандо Алонсо

Что происходит с испанским ветераном? Если в спринте его подвели провальная тактика команды и оптимистичный Лоусон, то в основной гонке уикенда Алонсо развернуло на трассе без посторонней помощи. Похвально, конечно, что даже это не помешало испанцу финишировать впереди Лэнса Стролла, но это единственное светлое пятно в воскресенье.

Карлос Сайнс
Фото: Clive Rose/Getty Images
3 место

Карлос Сайнс

Противоречивая гонка испанца. Карлос всё-таки проиграл внутрикомандную борьбу Албону, а на рестарте так пропустил Леклера, что мимо просочился ещё и Хэмилтон. Наконец, на финише Сайнс чуть не вынес «Феррари» Льюиса с трассы. Это ещё хорошо, что у Карлоса запас в 10 с лишним секунд от пары Цунода — Хаджар — потенциальный штраф за инцидент с Хэмилтоном не должен лишить места в очках. Правда, расследуют Карлоса и за возможное игнорирование жёлтых флагов… В общем, грязноватая гонка.

Юки Цунода
Фото: Mark Thompson/Getty Images
4 место

Юки Цунода

Пожалуй, хватит уже делать скидку на то, что Юки перешёл в «Ред Булл» по ходу сезона. Было время привыкнуть к машине, вкатиться. Однако что мы видим сегодня? При старте с девятого места Цунода абсолютно ничего не отыграл, выпустил вперёд Хэмилтона и еле зацепился за очковую зону, после того как схлопотал пять штрафных секунд за превышение скорости на пит-лейне. Так что пока «Ред Булл» фактически продолжает выступать одним автомобилем.

Андреа Кими Антонелли
Фото: Clive Rose/Getty Images
5 место

Андреа Кими Антонелли

Давайте ещё раз напомним: в этом рейтинге мы оцениваем только гонку, а не весь уикенд. И именно в гонке итальянец выглядел не лучшим образом. Да, в этот раз достойно стартовал, однако дальше по темпу уступал не только «Макларенам» и Ферстаппену, но и своему напарнику Расселлу. Более того, на рестарте после VSC Кими пропустил даже Албона на «Уильямсе» и к финишу отстал от него на семь секунд! Так что с гоночным темпом у Антонелли были явные проблемы.

Как прошло гоночное воскресенье в Майами:
Ферстаппен помог Пиастри, а Хэмилтона чуть не забодал Сайнс. Каким был Гран-при Майами Ф-1
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Ферстаппен помог Пиастри, а Хэмилтона чуть не забодал Сайнс. Каким был Гран-при Майами Ф-1
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