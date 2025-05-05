«Феррари» удручает, Норрис был лучше Пиастри. Итоги Гран-при Майами Формулы-1

Гран-при Майами Формулы-1 завершился шестой в карьере победой Оскара Пиастри, который упрочил своё преимущество в общем зачёте и без потерь завершил непростой для себя уикенд. Хорошо смотрелся и Ландо Норрис, который в этот раз должен был финишировать впереди напарника, но наткнулся во втором повороте на Ферстаппена. Для Макса же гоночный уикенд завершился так себе, как и для «Феррари».

Эти и другие итоги шестого этапа сезона-2025 — в традиционном материале «Чемпионата».

Оскару Пиастри в Майами повезло

Вообще-то в этот уикенд Оскар смотрелся не лучшим образом. Спринт австралиец проехал сильно и лишь из-за не вовремя выехавшего автомобиля безопасности упустил победу, однако накануне Пиастри проиграл поул к короткой гонке из-за неудачного 17-го поворота. В квалификации к основному заезду австралиец тоже допускал ошибки, а впереди Норриса оказался лишь благодаря Ферстаппену.

Самому же Ландо не повезло. Если бы Макс не заблокировал колесо и не промахнулся немного в первом повороте, у Норриса не было бы шанса поравняться с «Ред Булл» во втором — и не было бы выдавливания с последующей потерей позиций. В таком случае гонка наверняка развивалась бы по иному сценарию — это Норрис, а не Пиастри, на 14-м круге обогнал бы Ферстаппена, возглавил бы гонку и выиграл её.

Второй поворот: Ферстаппен выдавливает Норриса Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Это не должно слишком уж умалять заслуги Пиастри. В конце концов, и в спринте, и в воскресном Гран-при он сделал всё, что мог, помарки Оскар допускал только в квалификациях. С другой стороны, отрыв австралийца в 16 очков выглядит не до конца заслуженным — если бы не Ферстаппен, Пиастри всё ещё лидировал бы в общем зачёте, но с куда более скромным запасом в два балла.

В то же время следует отметить выступление Норриса. Ландо поплатился за, возможно, немного поспешную атаку на Ферстаппена, но в субботней квалификации выглядел лучше напарника и держался увереннее, чем в Джидде. С другой стороны, ни один, ни другой пилот «Макларена» в этот уикенд не показали того чемпионского пилотажа, которым при наличии лучшей в пелотоне машины отличался Макс.

«Ред Булл» выпадает из борьбы

Ферстаппен знал, что в Майами его машина будет уступать в скорости «Макларенам», и потому боролся до конца в каждом эпизоде. На первом круге Макс отстоял лидерство, но даже в таких условиях сдерживать Пиастри и Норриса вечно не мог — и к 18-му кругу откатился на третье место. На нём Ферстаппен и должен был финишировать, но Расселл дождался возможности провести пит-стоп во время виртуального автомобиля безопасности и отобрал место на подиуме.

Ферстаппен в итоге финишировал четвёртым — и это, надо сказать, ещё не худший исход. Дело в том, что одно из ключевых мест трассы в Майами — медленная связка перед длинной задней прямой, и именно в таких RB21 испытывает наибольшие проблемы. К этому уикенду инженеры подготовили новое днище, которое вроде бы улучшило ситуацию — так плохо, как в Бахрейне, «Ред Булл» уже не выглядел. Тем не менее отставание от «Макларена» по-прежнему большое.

Борьба Ферстаппена и Пиастри Фото: Hector Vivas/Getty Images

После этапа в Майами Ферстаппен проигрывает Пиастри 32 очка — и даже в случае победы и схода обоих «Макларенов» в следующей гонке Макс до первой позиции чемпионата не дотянется. Чтобы продолжать борьбу за титул, нидерландец теперь должен опережать оба «Макларена», что в данный момент выглядит маловероятно. Не исключено, что шансы Макса на чемпионство закончились именно в Майами.

Прорыв для Антонелли

Минувший уикенд стал по-настоящему прорывным для Антонелли — и дело даже не в его поуле к спринту. На совершенно незнакомой трассе 18-летний дебютант лучше опытного Джорджа Расселла разобрался с работой резины и за счёт этого оказался быстрее и в первой квалификации, и во второй.

На старте спринта Антонелли проиграл в борьбе с Пиастри и не смог вовремя отступить — в том числе из-за неопытности. Но даже несмотря на это, Антонелли был впереди Расселла перед пит-стопом, на котором его «Мерседес» налетел на «Ред Булл» Ферстаппена. В основной гонке до начала пит-стопов Кими тоже был впереди напарника.

Перед стартом сезона в паддоке признавали, что у Антонелли большой потенциал, но в силу возраста и малого опыта (Кими не выступал в Ф-3, а в Ф-2 проехал лишь один сезон — и то не так ярко, как мог бы) итальянцу давали время на раскачку и ошибки. Но как таковых ошибок новичок не совершает, а теперь показывает, что уже готов выступать на уровне более опытного напарника — который, напомним, превзошёл Хэмилтона год назад.

Антонелли на Гран-при Майами Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Плохой уикенд для «Феррари»

С каждой гонкой «Феррари», кажется, едет всё медленнее и медленнее. В Джидде Леклер был расстроен, что хороший круг в квалификации позволил ему занять лишь четвёртое место. Теперь хорошего круга хватило лишь на восьмое. В Гран-при Майами «Феррари» была лишь пятой по скорости машиной и уступала не только «Макларену», «Ред Булл» и «Мерседесу», но и «Уильямсу», который прекратил развитие машины.

Похоже, решение кардинально перестроить машину к этому сезону было неверным и стоило команде лишних средств и времени — прошлогодний болид смотрелся лучше. В Имоле и Барселоне у «Скудерии» будут обновления, и это последний шанс спасти сезон. Причём речь не о борьбе за титул, а о том, чтобы хотя бы время от времени оказываться среди претендентов на подиум.

Следующий этап — Имола

Сезон Формулы-1 продолжится через две недели на автодроме имени Энцо и Дино Феррари в Имоле. Это классическая европейская трасса с гравием во многих местах, но слишком узкая для борьбы современных машин колесо в колесо. Таким образом, квалификация, вероятно, будет иметь решающее значение, и в этом может быть шанс Ферстаппена — если он будет стартовать впереди «Макларенов», то, возможно, с помощью тактики сможет опередить их и на финише и сохранить надежды на продолжение борьбы за титул.