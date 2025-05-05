Должны ли были оштрафовать Ферстаппена и заслуживает ли Дуэн увольнения? Разбор

Постоянный эксперт «Чемпионата» победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев ответил на главные вопросы по итогам Гран-при Майами Формулы-1, который выиграл Оскар Пиастри.

Как вам борьба Ферстаппена и Норриса на старте основной гонки?

Как обычно: жёсткая оборона от Макса. В целом оправданно: потерять лидерство равно потерять гонку. Насколько в пределах правил? Я уже сам не понимаю! В одной ситуации наказывают одних, в другой — других. Я бы наказал: Макс потерял машину и чуть не увёз Норриса в стену. На мой взгляд, это чересчур. В другой раз Ферстаппен вывез Ландо на поребрик, где Норрис сел на днище — если бы не убрал ногу с газа, то приехал бы аккурат в Макса. Но Макс всегда так обороняется, и придётся играть по его правилам, раз ничего не пенализируется. Максу вообще прощали многое в этот раз. И блокировку в квалификации спринта, и то, как он встал на стартовую позицию в спринте.

Нравится ли вам подход, что при атаке внутри можно выдавливать соперника, если ты с ним поравнялся?

В целом это старая школа: кто внутри, тот и прав. Мне такое нравится! Но если это так во всех случаях, а не когда раз на раз не приходится.

Могла ли «Феррари» как-то по-другому управлять борьбой своих пилотов или их не за что критиковать?

Странно, что они не обсудили этот момент до гонки, раз оказались на разных составах на втором отрезке. Может, если бы поменялись сразу, то у Льюиса был бы шанс достать Кими. Увы, отыгрывая две-три десятые с круга, сделать ничего нельзя.

Что скажете о борьбе Сайнса и Хэмилтона на финише?

Карлос явно рисковал. Ну а Льюис, как сказали в решении судей, повернул раньше, чем обычно. Однако имеет право: он впереди и может хоть наискосок ехать всю прямую и повернуть где захочет. Если оставит место, конечно! В целом соглашусь с судьями: гоночный инцидент. Но зачем на «Уильямсе» так сильно рисковать, когда каждое очко важно, плохо понимаю.

Удивлены ли вы выступлением Антонелли?

В квалификации — да, удивлён. Однако ещё больше удивлён Расселлом, который то проигрывает Кими полсекунды и жалуется, что ничего не понимает, то на следующем комплекте едет в его время. Кими пока не тянет по борьбе, когда нет сильной разницы по скорости машин. Макс держал Оскара достаточно долго, а Кими ошибся на первом же торможении, когда оборонялся от Албона. Но это поправимо.

Кто виноват в стартовой аварии между Дуэном и Лоусоном?

Лоусон. Куда надо было испариться Джеку? Если он физически там есть и Лоусон только на торможении его чуть опередил.

А как оцените аварию между Лоусоном и Алонсо в спринте?

Я, наверное, единственный, кто не на стороне судей. Фернандо выдавил Лоусона, ещё и резал вход в следующий поворот больше обычного. Формально да, Фернандо «убрали» за пределами трассы, однако он же сам его туда выдавил. Опять же, правила правилами, а объекты существуют физически — и если Лоусон там есть, то не надо резать поворот, чтобы не оказаться в стене.

Авария Леклера до старта спринта — это всё-таки вина неосторожного пилота или выпустившей его на промежуточных шинах команды?

Вот это сложный вопрос. С одной стороны, вроде как команда. Но она и не может точно знать, насколько мокро на трассе. С моей точки зрения, всё-таки пилот: он управляет машиной, и он чувствует, сколько воды на трассе. Да, шины не те. Тогда и поезжай с большим запасом, тем более на кругах до решётки.

Говорят, Дуэн близок к замене на Колапинто. По делу или нет?

Вроде с темпом у Джека стало лучше, он был близок к Гасли. Однако всё так же не получается в гонках. Вроде и не по своей вине в этот раз, но опять не доехал до финиша. Я не поддерживаю мнение: «Посади Франко, и всё будет классно». Я прекрасно знаю, насколько хорош Пьер, и то, что Джек уже недалеко от него, многого стоит. Я совсем не уверен, что Колапинто будет рядом с Пьером.