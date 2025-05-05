Леклер ниже Хэмилтона, юниор «Мерседеса» удивил. Оценки за Гран-при Майами Формулы-1

Шестой этап Формулы-1 сезона-2025 — в по-прежнему субъективных оценках автора.

Оскар Пиастри — 8,5

Пиастри обе гонки уикенда провёл чётко и уверенно, но в квалификациях Оскар оба раза терял время, и во втором случае это привело к старту с четвёртого места. Если бы не проблемы Норриса на старте, совсем не факт, что австралиец выиграл бы Гран-при Майами и лидировал в чемпионате с комфортным отрывом.

Александер Албон — 8,5

Албон провёл великолепный Гран-при, опередил на дистанции Сайнса и провёл красивый обгон Антонелли, что позволило уже во второй раз в сезоне финишировать в топ-5. Правда, в основной квалификации из-за помарки в шикане Алекс проиграл напарнику, а в спринте переборщил, оттормаживая Расселла во время сейфти-кара.

Макс Ферстаппен — 8

В воскресенье Макс промахнулся в первом повороте на старте и заблокировал колёса, однако в остальном Ферстаппен сделал всё, что мог. Проблемы в спринте были вызваны ошибкой команды, а в длинной гонке выше третьего места «Ред Булл» подняться не мог — но даже его отобрал VSC.

Андреа Кими Антонелли — 8

На незнакомой трассе дебютант провёл очень сильный уикенд. Кими уверенно провёл обе квалификации и на старте в воскресенье даже выбился на второе место. Итоговое шестое место, конечно, не так впечатляет (и оно было бы пятым, если бы не проигрыш в борьбе с Албоном), но для итальянского гонщика это прорыв.

Ландо Норрис — 7,5

Как и напарник, Норрис не извлёк максимума в квалификациях, и если в спринте Ландо повезло с выездом автомобиля безопасности, то в воскресенье он сам себе испортил жизнь. Британцу стоило раньше тормозить в первом повороте, и тогда во втором он оказался бы впереди Ферстаппена. Или же убрать ногу с педали газа, чтобы не рисковать оказаться на обочине.

Джордж Расселл — 7,5

Расселл в этот раз не выглядел лидером команды и проигрывал напарнику-дебютанту в квалификациях, а прорваться на подиум в основной гонке смог лишь благодаря пит-стопу во время виртуального автомобиля безопасности. Впрочем, по-настоящему больших ошибок Джордж в этот уикенд не допускал.

Норрис, Пиастри и Расселл на подиуме Гран-при Майами Фото: Hector Vivas/Getty Images

Льюис Хэмилтон — 7,5

12-е место в Q2 выглядит разочаровывающе, но в нём Хэмилтон уступил Леклеру 0,06 секунды, так что результат — следствие скорости машины, а не работы пилота. В длинной гонке опередить напарника британец так и не смог (отчасти по вине стратегов), зато завоевал подиум в спринте и в итоге принёс команде больше очков.

Эстебан Окон — 7,5

Окон не смог дотянуться до очков в этот уикенд, хотя такой шанс был. Тем не менее сам француз выступил хорошо и допустил лишь пару помарок: в квалификации к спринту ошибся в 17-м повороте, а на старте основной гонки пропустил Цуноду. Но даже без этих моментов у Эстебана едва ли был шанс попасть в топ-10.

Исак Хаджар — 7

Боевитый, но не слишком результативный уикенд для Хаджара. На старте спринта Исак потерял две позиции и даже на пит-стопах не смог забраться в очки, в длинной гонке ошибся в борьбе с Хэмилтоном и потерял на финальном круге четверть секунды, не сумев опередить в классификации оштрафованного Цуноду.

Лэнс Стролл — 7

В спринте Стролл одним из первых перешёл на слики, за счёт чего прорвался на пятое место и принёс команде первые после Шанхая очки. Увы, в основной квалификации и воскресном Гран-при такого темпа у «Астон Мартин» не было, и канадец, несмотря на отличный старт, финишировал последним — сразу позади Алонсо.

Джек Дуэн — 7

В спринте Дуэн пал жертвой неразберихи команды с выездом на финальную попытку, зато в основной квалификации пробился в Q2, впервые в сезоне опередив Гасли. Увы, Гран-при для Джека продолжался лишь до первого поворота — австралиец максимально прижался к бордюру и никак не мог избежать контакта.

Фернандо Алонсо — 6,5

«Астон Мартин» по-прежнему разочаровывает, однако в спринте у Алонсо был шанс — и если бы Фернандо не так жёстко боролся с Лоусоном, возможно, столкновения бы не произошло (но это неточно). В гонке же никаких шансов уже не было — всю дистанцию Фернандо провёл в группе замыкающих, да ещё и допустил разворот в одном из эпизодов.

Разбитая в спринте машина Алонсо Фото: x.com/f1

Габриэл Бортолето — 6,5

Бразилец в Майами многовато ошибался в квалификациях: в SQ1 он зацепил стену в 17-м повороте, а в Q2 не смог улучшить результат в последней попытке. С другой стороны, Габриэл на незнакомой трассе был быстр, опередил в субботу Хюлькенберга и в целом провёл неплохой уикенд.

Шарль Леклер — 6

В субботней квалификации и воскресной гонке Леклер вновь был быстрее Хэмилтона, однако впечатление от уикенда сильно портит авария на установочном круге спринта. Да, условия были трудными, вероятно, стоило поставить дождевые шины, но остальные же как-то доехали до стартовой решётки…

Оливер Берман — 6

В спринте британец совершил небольшое чудо, почти прорвавшись с предпоследнего места в топ-8 — вины Оливера в небезопасном выезде из боксов нет. А вот неудачная субботняя квалификация, после которой Берман на первом отрезке шёл только 16-м, это целиком вина самого британца.

Юки Цунода — 5,5

Гран-при Майами Цунода провёл неплохо: набрал очки в спринте, вышел в финальный сегмент и закончил воскресенье в топ-10. Юки много уступил Максу в Q3, но у него не было нового днища. А вот превышение скорости на пит-лейне — грубая ошибка, которая дорого обошлась бы, будь у Хаджара чуть более высокий темп.

Пьер Гасли — 5,5

Все три дня Гасли чувствовал себя за рулём машины некомфортно и лишь за счёт штрафов другим пилотам прорвался в очки в спринте. В основной же квалификации Пьер выбыл уже в первом сегменте и затем при старте с пит-лейна не смог даже на один круг заехать в топ-10.

Пьер Гасли на Гран-при Майами Фото: Hector Vivas/Getty Images

Нико Хюлькенберг — 5

В воскресенье Халк забрал максимум, который позволяли машина и странноватая тактика, но в субботнем спринте шансы на очки были куда выше, и в нём немец провалился уже на старте. Кроме того, Нико допустил слишком много ошибок в финальной попытке в Q1 и оказался позади напарника-дебютанта.

Карлос Сайнс — 4,5

Сайнс в третий раз подряд выиграл квалификацию Гран-при у Албона, однако реализовать преимущество не смог: на первом круге, объезжая возвращавшегося на трассу Норриса, испанец повредил днище. Кроме того, в спринте, когда был шанс набрать очки, Сайнс фактически на ровном месте разложил машину.

Лиам Лоусон — 3

Мучения Лоусона продолжаются — и в них Лиам виноват исключительно сам. Излишняя агрессия в борьбе с Алонсо лишила новозеландца очков в спринте, а на старте воскресной гонки Лоусон налетел на Дуэна, хотя снаружи оставалось достаточно места для безопасного прохождения поворота.