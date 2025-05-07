Босс команды Ф-1 резко ушёл после замены гонщика. Это точно не в знак протеста?

Ещё в начале января этого года мы писали, что потеря Джеком Дуэном места боевого пилота «Альпин» практически неизбежна — и оказались правы. Преувеличивать собственные заслуги на собираемся: того же самого ждал весь гоночный мир, и вот, после шестого Гран-при сезона-2025, австралиец действительно отдаст свой болид Франко Колапинто. Зачем вообще команда сажала пилота, в которого не верила, и почему из «Альпин» ушёл очередной босс?

Увольнение Дуэна как вопрос времени

Напомним, Дуэн стал боевым пилотом «Альпин» в 2025 году по сути от безысходности: французы поссорились с Оконом, не смогли уговорить Сайнса, не впечатлились Шумахером и ранее упустили Алонсо с Пиастри. Поэтому решили просто взять своего самого опытного воспитанника, который неплохо выступал в Формуле-2 и многому научился уже в роли резервного пилота.

Когда «Альпин» в августе подписывала Дуэна, то рассчитывала дать ему как минимум один, а то и два сезона, чтобы австралиец либо подтвердил высокий потенциал, либо просто «подержал место» для кого-то посильнее. Но, как это часто бывает в жизни, стоило «Альпин» принять решение, как вдруг появилась новая вводная, из-за которой пришлось жалеть о собственной поспешности.

В составе «Уильямса» вопреки ожиданиям выстрелил Франко Колапинто, бодро заменивший Логана Сарджента. Да, с авариями и нестабильностью, но аргентинец почти сразу поехал на уровне опытного Албона — и это многих впечатлило, включая фактического руководителя «Альпин» Флавио Бриаторе. И раз у самого «Уильямса» на ближайшие годы места были заняты Албоном и Сайнсом, британцы согласились уступить права на Колапинто «Альпин».

В этот момент судьба Дуэна была предрешена: очевидно, французы выкупали Франко не ради того, чтобы он сидел в запасе. Вопрос был не в самом факте замены, а в том, когда она случится. Слухи ходили разные – шесть Гран-при, середина сезона, концовка… Увы, в итоге Джек не добился достаточных успехов, чтобы сохранить собственное место к старту европейской части сезона Ф-1.

Дуэн временами был неплох в квалификациях и гонках, вон даже в Майами опередил Гасли в основной квалификации, и всё же глобально не производил впечатления таланта поколения. Обычные для новичка ошибки, аварии, нестабильность и, самое главное, проигрыш напарнику по темпу — то, чего Колапинто избежал в «Уильямсе». И поэтому теперь Джек и Франко поменяются ролями.

Да, формально аргентинцу пока гарантировали лишь пять ближайших Гран-при, Дуэн остаётся резервистом «Альпин», плюс есть у команды и ещё один интересный запасной гонщик – эстонец Пауль Арон. И всё же уточнение, что Колапинто дали пять гонок, выглядит кокетством. «Альпин» слишком сильно билась за аргентинца, а за его спиной слишком много «вкусных» спонсоров, чтобы Франко не оставили минимум до конца нынешнего сезона. Ну а Джеку, видимо, пора поглядывать на гонки на выносливость – может, даже с той же «Альпин». Да, карьера в Ф-1 оказалась короткой, без очков, однако у подавляющего большинства пилотов и такой не было.

А что же всё-таки с Оуксом?

Можно спорить насчёт талантливости Дуэна и Колапинто, порицать Флавио Бриаторе и «Альпин» за методы работы, но в целом все были заранее морально готовы к увольнению Джека. Чего не скажешь об уходе из французской команды Ф-1 её руководителя Оливера Оукса.

Оливер — владелец команды Ф-2 и других младших серий «Хайтек», бывший менеджер Никиты Мазепина — пришёл в «Альпин» в конце июля 2024 года и, таким образом, отработал в Энстоуне меньше года. Его ухода ничто не предвещало: Оукса брал на работу сам Бриаторе, и казалось, что Оливер будет спокойно заниматься повседневным управлением «Альпин», пока Флавио возьмёт на себя стратегические решения.

Болельщики требовали замены Дуэна на Колапинто Фото: Mark Thompson/Getty Images

Но вдруг вчера, в девять вечера по Парижу, прямо накануне официального объявления о замене Дуэна на Колапинто, «Альпин» выпустила короткое заявление об уходе Оукса. Релиз был короткий и скупой на детали — мол, поддержали просьбу об отставке, желаем всего наилучшего, больше ничего комментировать не будем.

Но комментировать всё-таки пришлось. Ведь все, разумеется, связали тайминг объявлений по Оуксу и Колапинто — мол, Оливер оказался не в восторге от решения Бриаторе поменять гонщиков и решил уйти. По слухам из команды, Оукс не слишком высокого мнения об аргентинском пилоте — уж если менять Дуэна, то на Арона, с которым босс «Альпин» работал в «Хайтеке».

Появились и другие предположения — что нынешняя замена гонщиков стала лишь последней каплей, а в целом Оукс то ли рассчитывал на бо́льшую автономность в принятии решений, то ли на то, что ему не придётся оправдывать те действия верховных боссов, с которыми он сами не согласен. Пусть, мол, Бриаторе оправдывается сам.

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На фоне всех этих обсуждений план «Альпин» ничего не комментировать провалился. В соцсети с заявлением вышел Бриаторе: «За последние 24 часа было много сказано. Однако будет неверно связывать решение об уходе Оливера только с предполагаемыми разногласиями или с тем, что у нас были разные взгляды. Это полная ложь и далеко от истины. У нас с Оли очень хорошие отношения, и у нас были долгосрочные амбиции вместе двигать команду вперёд. Мы уважаем просьбу Оли уйти в отставку и поэтому приняли его просьбу. Причины никак не связаны с командой и носят личный характер».

Бриаторе заодно распространил обращение самого Оукса к команде: «Для меня было честью руководить всеми в Энстоуне. Что за команда, что за место! Это моё личное решение. Флавио для меня как отец. Он поддерживал меня с тех пор, как я занял эту должность. Все в команде готовы к 2026 году. Эта мечта должна осуществиться! Я верю в Энстоун».

Флавио Бриаторе и Оливер Оукс Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Получается, дело закрыто и мы зря связывали увольнения Дуэна и Оукса? Ну, такова официальная версия «Альпин», однако уж больно странное вышло совпадение. Конечно, всякое бывает, проблемы в семье или где-то ещё могут возникнуть резко и внезапно, но когда получается ТАКОЙ тайминг, то ты поневоле сомневаешься и считаешь рассказы про «личные мотивы» скорее игрой на публику, нежеланием устраивать скандал. В конце концов, Оукс и правда мог сослаться на частные дела, однако подтолкнуть к уходу могли разные события внутри «Альпин».

Бьёт ли уход Оливера по будущему «Альпин»? В краткосрочной перспективе — вряд ли. Это не влияет на работу технического штаба, где неплохо идут дела у Давида Санчеса. Не поедут хуже в 2026 году и клиентские моторы «Мерседес». Наконец, дуэт Гасли – Колапинто выглядит достаточно бодро. Ну а Бриаторе как управлял командой, так и будет это делать, хотя без нового «зама» вряд ли обойдётся.

Но если говорить о долгосрочных задачах «Альпин», то, конечно, очередная смена руководителя – это плохо. Любой пилот и инженер лишний раз подумает, стоит ли идти в Энстоун, где такого понятия, как «стабильность», после ухода Сириля Абитебуля нет и в помине.