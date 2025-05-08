В «Феррари» всё плохо. И медленная машина — меньшая из проблем

Недавний Гран-при Майами стал, возможно, низшей точкой для «Феррари» в этом сезоне. Конечно, была двойная дисквалификация в Шанхае, да и в Австралии Леклер с Хэмилтоном набрали лишь пять очков, но настолько беспомощно и беззубо, как в Майами, «Скудерия» в этом сезоне ещё не выглядела. И в данном случае медленная машина — не причина, а симптом проблем команды.

SF-25 против SF-24

Перед сезоном-2025 в Маранелло полностью переделали шасси, а одним из главных изменений стал переход на тяги вместо толкателей в передней подвеске. Это должно было улучшить аэродинамику, сделать платформу более стабильной и позволить гонщикам бороться за чемпионство. В прошлом году вмешаться в борьбу Ферстаппена и Норриса за личный титул «Феррари» не удалось, зато «Скудерия» буквально до последнего этапа сражалась с «Маклареном» за Кубок конструкторов.

Однако в первых гонках сезона SF-25 показала себя хуже SF-24. На Гран-при Бахрейна команда представила первый в этом году пакет новинок — днище и диффузор, и они, по словам Леклера, сработали так, как задумывали инженеры. В тот уикенд Шарль едва не пробился на подиум, тем не менее машина всё равно была лишь третьей по скорости и уступала не только «Макларену», но и «Мерседесу».

Шарль Леклер на этапе в Бахрейне Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

В Джидде Леклер всё-таки попал на подиум, хотя и не скрывал своего разочарования после квалификации: «Мой круг был чистым, я сделал всё, что мог, и в итоге занял лишь четвёртое место. Это расстраивает, здесь мы рассчитывали на большее». А после Гран-при Саудовской Аравии Формула-1 отправилась в Майами — и здесь Шарль тоже проехал чистый круг в Q3, но оказался только восьмым в полусекунде от поула.

Фактически представленные в Бахрейне обновления никак положение команды не улучшили. Машине в принципе не хватает сцепления, и, по словам Леклера, никакие изменения настроек не позволяют это компенсировать. На Гран-при Майами монегаск финишировал седьмым, а «Феррари» в гонке, по сути, была пятым по скорости болидом. И это на трассе, на которой годом ранее Леклер и Сайнс квалифицировались в топ-3.

Внутреннее напряжение

Гран-при Майами запомнится ещё и перепалкой гонщиков и инженеров. В какой-то момент Хэмилтон на более мягких шинах догнал Леклера на «харде», но, пока командный мостик решался поменять гонщиков местами, резина постепенно разрушалась. Когда пилотам скомандовали поменяться позициями, Льюис не скрывал раздражения: «Вы там пока чаю попейте». После размена догнать Антонелли Хэмилтон так и не смог, после чего «Феррари» снова скомандовала поменяться позициями и вернуть Леклеру седьмое место.

Вся эта неразбериха вновь обнажила проблемы «Феррари» в планировании гонки. Когда было логично разделить стратегии между пилотами, в «Скудерии» почему-то этого не делали, складывая яйца в одну корзину. А когда стратегию всё-таки разделили, оказались не готовы быстро реагировать на события. Хэмилтон стартовал на «харде», тогда как Леклер — на «медиуме», и было очевидно, что с высокой долей вероятности (читай — если не возникнет проблем) Льюис на втором отрезке окажется позади напарника на более мягких шинах. Почему тогда командная тактика не была оговорена заранее? Почему командный мостик решал, что делать, уже по ходу гонки?

Хэмилтон впереди соперников на Гран-при Майами Фото: Hector Vivas/Getty Images

Продолжаются проблемы и с адаптацией Хэмилтона к новой машине. Льюису в целом сложно с нынешними болидами с граунд-эффектом, он так и не смог разобраться с ними в «Мерседесе», а теперь ещё и должен переучиваться, чтобы выжимать максимум из «Феррари». В Майами британец демонстрировал неплохой темп и в квалификации уступил Леклеру лишь несколько сотых, тем не менее ремарка про перерыв на чай говорит о том, что раздражение накапливается. И в какой-то момент оно может рвануть.

Что говорить о Хэмилтоне, если даже Леклер не скрывает после квалификаций разочарования. Это при том, что сам Шарль находится в относительно выгодной позиции: он превосходит самого титулованного пилота на стартовой решётке, пилотирует без ошибок и по большому счёту не испытывает давления. В конце концов, какая для тифози разница — финиширует монегаск пятым, шестым или седьмым? Это всё равно совсем не то, на что рассчитывают болельщики, и совсем не то, на что рассчитывала зимой команда.

Последний шанс?

«Феррари» не сдаётся. В Имоле и Барселоне машина получит дополнительные обновления. Команда надеется, что на фоне ужесточения проверок на гибкость переднего антикрыла Гран-при Испании станет поворотным моментом, позволит решить проблему со сцеплением на задней оси и приблизит команду к лидерам. Однако соперники тоже не сидят без дела — и тоже готовятся к ужесточению проверок. Если «Феррари» сможет стабильно бороться с «Мерседесом», это уже будет прогресс. А о том, чтобы догнать «Макларен», в «Скудерии», наверное, и не мечтают.

Как бы там ни было, в данный момент «Феррари» выглядит беспомощно. Инженеры не знают, как улучшить машину — бахрейнские обновления сработали, тем не менее прибавки не дали. Стратеги не готовы к гонке и решают проблемы по мере их поступления, а гонщики разочарованы и раздражены. Выходит, вся та работа, которую команда проводила зимой, оказалась не просто бессмысленной, но и вредной — возможно, затраченные ресурсы стоило направить на проект машины 2026 года. На неё в данный момент надежд куда больше, чем на SF-25.