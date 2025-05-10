Как возрождали гонки после Второй мировой. Победителя едва отпустили из армии

Весной 1945 года в ходе Берлинской наступательной операции Красная армия ворвалась в столицу Германии. 2 мая командующий немецкого гарнизона сдался в плен и в штабе 8-й гвардейской армии написал приказ о капитуляции. Третий рейх, один из самых чудовищных режимов в истории человечества, был разгромлен.

В честь 80-летия Победы, символизирующей триумф жизни над смертью и начало восстановления Европы, предлагаем вспомнить, как с разгромом нацистов в конце 1940-х возрождались и автомобильные гонки.

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До войны автоспорт был одним из главных развлечений Европы. На трибунах собирались толпы болельщиков, гонщики были суперзвёздами, а автомобили выглядели как произведения искусства — словно работа скульптора, оснащённая ревущим мотором. С началом войны многие трассы и машины были разрушены, а автоспорт развивался лишь в США. Однако что-то из довоенной техники всё же уцелело, и, как только Вторая мировая закончилась, Морис Местивье, бывший механик, ставший в 1931 году гонщиком, а в 1937-м возглавивший французскую ассоциацию пилотов (AGACI), загорелся идеей провести новые соревнования.

Для гонок был выбран Париж — город, менее других пострадавший в годы войны. Трассу длиной в 2,8 км проложили по аллеям Булонского леса. Стартовая черта располагалась напротив Павийон Руаяль, откуда широкое полотно уводило пелотон к шпильке, рядом с которой установили трибуны. После неё пилоты сворачивали на Аллею укреплений и длинную прямую вдоль жилых домов 16-го округа, она шла вплоть до Порт де ла Мюэтт. Затем следовало ещё одно торможение — перед южной шпилькой, выводившей пилотов на узкую извилистую часть трассы — это место было самым опасным, поскольку в плотной борьбе малейший контакт мог привести к вылету с непредсказуемыми последствиями.

9 сентября 1945 года, через пять месяцев после капитуляции нацистской Германии и через месяц после атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, в Булонском лесу собрались 200 тыс. зрителей. Их ждали три заезда, и первый из них — соревнования на Кубок Робера Бенуа. Бенуа был выдающимся французским гонщиком, в 1927-м он выиграл все гонки чемпионата мира AIACR, кроме «500 миль Индианаполиса». Благодаря этому титул, который ранее завоёвывали только «Альфа Ромео» и «Бугатти», достался марке «Делаж». Кроме того, двумя годами позднее Бенуа в паре с Аттилио Маринони выиграл «24 часа Спа».

В годы Второй мировой Бенуа стал одним из лидеров французского подполья, нацисты арестовывали его несколько раз, и ему всякий раз удавалось сбежать. Но в 1944-м, когда Бенуа отправился к умирающей матери, его схватило гестапо — француза поместили в концлагерь Бухенвальд, где он был замучен до смерти 11 сентября.

К участию в Кубке Робера Бенуа допускались машины с двигателем рабочим объёмом не более 1,5 литра, и победу в нём одержал Альдо Гордини на автомобиле «Симка». На финише его приветствовала вдова Бенуа. Во втором заезде — на Кубок Освобождения — на старт допускались машины с компрессорными 1500-кубовыми и двухлитровыми атмосферными двигателями. В ней первенствовал парижанин Анри Луво на «Мазерати», который на круг опередил Огуста Вейо.

Главным же событием дня стал заезд на Кубок Узников — в нём участвовали самые мощные машины с двигателями объёмом в три литра. Фаворитами гонки считались прославившиеся ещё до войны Раймон Соммер на «Тальбо» и гонщик «Бугатти» Жан-Пьер Вимилль. Оба, к слову, как и Бенуа, в годы войны были активными участниками французского подполья.

Правда, участие Вимилля едва не сорвалось — уже прошла квалификация, а гонщика на трассе всё не наблюдалось. Дело в том, что по окончании войны Вимилль поступил на службу во французские ВВС и должен был получить разрешение на участие в гонке — и именно из-за этих проволочек не смог вовремя прибыть на трассу. Тем не менее к началу гонки француз всё же добрался до Булонского леса, хотя стартовать по решению дирекции гонки он теперь должен был последним — 16-м. Остановило ли это Вимилля?

В ходе первого круга гонки Жан-Пьер прорвался на четвёртое место, на втором круге он уже был вторым, а на третьем — висел на задней оси лидировавшего Соммера. На четвёртом круге Вимилль вырвался в лидеры и нарастил отрыв в минуту с лишним, одержав более чем уверенную победу. Соммер финишировал вторым, а занявший третье место Эжен Шабу на «Делайе» проиграл победителю три круга. В гонке также участвовали Морис Тринтиньян, Филип Этанселин и Пьер Левег, который 10 годами позднее погибнет в самой страшной аварии в истории автоспорта.

Вимилль (в кресле водителя) на гонках в Булонском лесу в 1945-м Фото: Keystone-France/Getty Images

Гонки в Булонском лесу прошли с огромным успехом и ознаменовали возвращение автоспорта в Европу. Уже в 1946 году состоялся полноценный сезон Гран-при, в ходе которого состоялось 20 гонок. Первой из них в апреле стал Гран-при Ниццы, в котором первенствовал Луиджи Виллорези, затем две победы одержал Соммер, а 30 мая в Булонском лесу вновь прошли гонки — на этот раз они назывались Кубок Парижа, и сильнейшим в них вновь стал Вимилль, который до конца года одержит ещё две победы. Впрочем, Соммер опередит соотечественника — у него к концу года будет пять выигранных гонок.

В 1947-м Гран-при пройдёт ещё больше, но четыре из них будут выделены Международной автомобильной федерацией как более престижные Гран-эпрёв — они прошли по только что разработанному Международной автомобильной федерации регламенту Формулы-1 и фактически являются предвестниками появления чемпионата мира в 1950-м. Кстати, два из четырёх Гран-эпрёв 1947-го выиграл Вимилль. Он в чемпионате мира Ф-1 выступить не сможет — француз погибнет в тренировках перед Гран-при Буэнос-Айреса в январе 1949 года. Жан-Пьер похоронен на парижском кладбище Пасси, а в Булонском лесу установлен мемориал в честь гонщика.