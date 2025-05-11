Оскар Пиастри задвинул Ландо и в «Макларене», и в чемпионате. Что же делать смазливому британцу?

Что всё-таки не так с Норрисом? Ищем ответ через семью, воспитание и обгрызенные пальцы

Фанаты Формулы-1 более-менее подходят к стадии принятия роли основных игроков в сезоне-2025: у «Макларена» самый сильный болид в пелотоне, Макс Ферстаппен с откровенно «средней» машиной и всё тем же чемпионским пилотажем и напором, у «Феррари», похоже, есть все шансы довести Льюиса Хэмилтона до решения уйти на пенсию пораньше, а пилоты «Мерседеса» выступают с посылом «Who is this diva?». Одним словом – весело.

Однако с чем фанатам Формулы-1 (даже самым брутальным) смириться невыносимо, так это с текущей драмеди-ролью британского пилота «Макларена» Ландо Норриса.

Смазливый паренёк, пришедший в «Королевские гонки» неловким и до очарования стеснительным подростком с бросающимся даже в самые замыленные глаза талантом, довольно быстро расположил к себе и обаял большинство ценителей скорости. Но, даже наконец избавившись от прозвища NoWins и всё ещё получая высокая оценки гоночного стиля, Ландо столкнулся с получившим популярность тейком, что он и «чемпионский характер» несовместимы, что Норрис слишком «нежен» для Ф-1.

Надо сказать, Ландо сам давал повод: часто эмоционально реагировал на критику, откровенничал, зависел от чужого мнения, винил себя, даже плакал. Вот честно, перечисляешь это и параллельно осознаёшь, насколько питателен этот «суповой набор» для таких стервятников, как Кристиан Хорнер и Хельмут Марко.

«Год Ландо Норриса»

И всё же публика, в большинстве своём позитивно настроенная к Ландо, не теряла надежды: вот-вот «Макларен» сделает мощный болид, способный давать отпор «Ред Булл», и Норрис перевернёт эту игру, 100%. «Следующий год будет и моим годом», — сказал Ландо по завершении сезона-2024.

Итак, шагнём в «год Ландо Норриса». В формульную реальность, где болид британца абсолютно лучший по всем гоночным метрикам: скорость на одном круге и гоночном режиме, работа с шинами, достаточно широкое рабочее окно, знаменитые гибкие антикрылья – всё при нём.

Но при нём ли сам Ландо Норрис? В столь благоприятных условиях мы застаём Ландо гонщиком на распутье. Гонщиком, которому просто некомфортно находиться на первом месте в чемпионате, хотя хочется, прикрикнув, возразить: «Чувак, ты же всю карьеру к этому идёшь. Какого чёрта?!»

А у него в каждой цитате сочатся неуверенность и эмоциональное напряжение: «Я не чувствую себя комфортно, я недоволен… Просто что-то не работает, не щёлкает. У меня нет ответов. У меня не получается проезжать круги так, как я делал это в прошлом сезоне. Тогда я знал, как мне проходить каждый без исключения поворот. Я понимал абсолютно всё, что происходило с машиной, как и почему. Я чувствовал машину идеально. В этом же году всё ровно наоборот. Я даже близко не показываю тот уровень пилотажа, на который способен, и это неприятно», — сказал Ландо после третьего места на Гран-при Бахрейна.

Кстати, есть визуальные признаки психологических проблем Норриса: дерматилломания. Судя по фото, Ландо причиняет себе вред, обкусывая пальцы. Часто это указывает на имеющуюся у человека хроническую тревожность. «Работа» с пальцами – попытка снять напряжение и успокоиться. В психологии выделяют и другую причину: якобы люди причиняют себе подобные увечья из-за стремления к идеальности.

Вот, к примеру, фото Ландо на пресс-конференции после его первой победы в Майами в 2024 году.

Ландо Норрис Фото: Clive Rose/Getty Images

А вот уже сам процесс вы могли наблюдать после прошедшей гонки Гран-при Майами, где Ландо остался вторым за своим напарником Оскаром Пиастри. №4 явно грустил во время чествования и забыл про некоторые манеры.

Ландо Норрис грызёт пальцы Фото: F1 TV

LOL-факт: Ландо Норрис – скорпион, но его луна находится в Козероге, часто такие люди имеют склонность к меланхоличности и даже депрессиям.

В безжалостных к соотечественникам британских СМИ, кажется, слабости Норриса в этом году уже преобразовались в рутину из разряда «копировать – вставить» и не подлежат ни обсуждению, ни анализу. Вот, к примеру, та же Daily Mail, рассказывая об аварии Ландо в третьем сегменте квалификации Гран-при Саудовской Аравии, пишет: «Сам болид был менее помят, чем хрупкая психика его пилота. К Норрису в отечественных изданиях уже прилипли характеристики: «плакса», «сломанный ребёнок», «слабый», «спонсор твоего психотерапевта».

Так неужели Ландо Норрис навсегда останется в памяти фанатов Формулы-1 талантливым претендентом на титул без «чемпионского характера»? Вопрос, на который каждый ответит по-разному, но, прежде чем попытаться это сделать, предлагаю рассмотреть основные факторы формирования характера Ландо, понять, что же у него не получается.

Как же формировался характер Ландо Норриса?

Влияние отца то ли приносит пользу, то ли лежит тяжким грузом на шее

Ландо – сын Адама Норриса. Нереально приятного и милого (особенно, конечно, на фоне свирепого буйвола Йоса Ферстаппена) мужчины, который скромно ходит в мерче «Макларена» и всем улыбается.

На самом деле, Адам – личность известная в в кругах британской финансовой элиты. Он сделал весьма и весьма выдающуюся карьеру: в 1999 году Норриса-старшего привлекли в крупнейшую в Великобритании инвестиционную компанию Hargreaves Lansdown для создания пенсионного подразделения фирмы. Адам не просто основал Pensions Direct, он пересмотрел подход к пенсионному страхованию в стране, что принесло корпорации большой доход и перспективы. Довольно быстро Норрис-старший стал одним из самых богатых людей Бристоля и даже вошёл в списки Forbes по всей стране.

Адам Норрис смог позволить себе «уйти на пенсию» уже в 36 лет (в 2008 году, Ландо тогда было девять). Ещё бы! Его доля в HL на тот момент уже составляла £ 187 млн. Решение в пользу семьи (как это декларировалось самим Адамом), конечно, весьма условно и не зря взято в кавычки: в 2010 году Норрис-старший основал частную инвестиционную компанию Horatio Investments Ltd, которую использовал для поддержки различных стартапов и творческих проектов.

Адам Норрис Фото: Mark Thompson/Getty Images

Венцом инвестиционной деятельности стал британский бренд электросамокатов Pure Electric, который отец Ландо основал в 2018 году и вложил в него более £ 60 млн личных активов. За шесть лет на рынке Pure Electric продал более 300 тыс. электросамокатов и масштабировался до присутствия в 800 розничных точках по всему миру, в том числе дошли до Китая и Саудовской Аравии.

Сразу хочу отметить, что мы слегка развёртываем успешность Адама Норриса в бизнес-вселенной далеко не для того, чтобы показать, что Ландо – так называемый Pay Driver, мол, папочка «купил» ему место в Формуле-1. Действительно, Норрис пользовался всеми лучшими благами цивилизации – будь то дорогущие физиотерапевты, собственные шеф-повара, частные самолёты – но при этом всё же никогда не был бесталанным богатеньким мальчонкой.

«Мне не нравится постоянно говорить об этом [благосостоянии отца], и по сравнению со Строллом мой отец вовсе не так богат», — отмахнулся как-то Ландо.

Куда более интересна в плане понимания психологии Ландо другая его цитата об отце.

«Мой отец дал мне много всего или, я бы сказал точнее, вложил в меня. Но это инвестиция, а не подарок. Мне нужно вернуть эти вложения и отблагодарить его», — сказал Ландо в 2024 году на подкасте High Performance.

Из этих и не только слов Ландо можно сделать вывод, что британец подсознательно воспринимает себя как очередной проект отца. А проекты пусть и очаровательного, но всё же весьма предприимчивого Адама Норриса должны окупаться и приносить доход. Думаю, Ландо автоматически боится ударить в грязь лицом. Причём вполне вероятно, что Норрис-старший такую позицию не занимает, это надуманный Ландо «утяжелитель».

Элитарное окружение

Ландо получал образование в школе-интернате Millfield — это одно из ведущих британских независимых учреждений для мальчиков и девочек, которое находится в двух часах езды от Лондона, одновременно принимает в своих стенах до 1200 учеников, 950 из которых обычно проживают на территории заведения.

Виды школы подходят под описание «тихая роскошь»:

Здание школы-интерната Millfield Фото: wikimedia.org

Помимо Ландо, в списке учеников Millfield, к примеру, числится второй сын Дэвида Бекхэма Ромео Бекхэм, который младше Норриса на три года. Основную массу выпускников всё же составляет целая россыпь наследных принцев и принцесс, моделей и финансистов.

Ландо, кстати, Millfield так и не окончил: бросил учёбу в 10-м классе, не сдав ни одного экзамена GCSE (это формальный признак получения среднего образования в Великобритании). Millfield этот факт никак не помешал включить Ландо Норриса в список своих выдающихся выпускников.

После первой победы Норриса в Формуле-1 официальный аккаунт Millfield в социальных сетях выпустил милый ролик с воспоминаниями учителей о Ландо. Одно из них кажется весьма интересным.

«Он всегда делал то, чего не хотел сам, но он знал, что должен, например, как важно просто пить. Он никогда не испытывал жажды, однако знал, что должен пить. В юном возрасте он мог сосредоточиться на тех вещах, которые не были для него привлекательными, но были важными. Я думал, что этот парень далеко пойдёт», — вспоминал о Ландо наставник его детской группы Джим Бойд.

Всё же сомнительно, что атмосфера, где от тебя не требуют сверх меры и приписывают к достижениям глоток воды, способствует воспитанию характера чемпиона.

Опекающая семья с не подходящей для Формулы-1 ключевой установкой

Союзу Адама Норриса и его супруги Циски (в девичестве Уоман) уже более 30 лет. Вместе, да и по отдельности, они излучают передаваемые даже через экран вайбы доброты, дружелюбия и поддержки. Кажется, не случайно в трансляциях Формулы-1 семейство Норрисов часто по ошибке причисляют к родне других гонщиков, потому что Адам и Циска будто любят всех.

В апреле 2025 года Ландо признавался, что в детстве ему не хватало уверенности в себе. А родители поначалу очень неохотно поддерживали его стремление к скорости. Хотя всё же купили ему квадроцикл уже в пять лет. Однако были настолько обеспокоены его безопасностью, когда Ландо гонял на нём по поместью, что продали подарок – к большому огорчению маленького Норриса. Но впоследствии всё же сдались и позволили ему заниматься картингом.

Очевидно, тяжело воспринимать малейшую долю негатива на свой счёт без значительного дискомфорта и отторжения, когда тебя с детства окружает такой столп родительского тепла и опеки:

участливый и тёплый отец;

мама, которая посвятила свою жизнь детям;

заботливые бабушки и дедушки.

«Огромное спасибо за всё то, что сделала для меня. Я был не очень хорошим ребёнком. Вся та помощь и поддержка, которую ты проявляла ко мне, когда я был маленьким мальчиком, сделали меня тем, кем я являюсь. Я думаю, я хороший парень… Я пытаюсь им быть. И во многом это из-за тебя», — говорил Ландо, поздравляя Циску с одним из дней рождения.

Установка быть «хорошим парнем», несмотря ни на что, явно впечаталась в ДНК Ландо:

«Вижу, что у многих существует укоренившееся мнение насчёт того, каким должен быть чемпион мира — чрезмерно агрессивным. Я хочу выиграть чемпионат, но предпочёл бы оставаться просто хорошим человеком. Сделаю всё, что в моих силах, для победы, но, возможно, не буду жертвовать так сильно, как некоторые другие, и не поступлюсь своими принципами ради подхода «пошёл ты», который, как считают некоторые, должен присутствовать. Всё ещё верю, что могу стать чемпионом мира, оставаясь хорошим парнем», — сказал он The Guardian.

Однако очевидно, что в столь жестоком спорте, столь конкурентном как сейчас, эта амбиция всё же мешает. Ландо и сам это понимает, вследствие чего бывает эмоционально выхолощен и раним.

Ландо Норрис Фото: Clive Rose/Getty Images

Внутренний конфликт

Как итог внутри улыбчивого Норриса явно всё больше и больше разгорается конфликт:

с одной стороны – привитые близким окружением установки «быть хорошим, белым и пушистым», не пытаться прыгнуть выше головы;

с другой – понимание, что в таком режиме до титула доехать тяжело и вряд ли вообще возможно;

с третьей – чувство долга перед успешным отцом, перед «Маклареном»;

с четвёртой – собственные амбиции, возбуждённые появлением под боком сильного конкурента в виде Пиастри.

Кроме того, ещё на фоне всю карьеру маячит «антагонист» Макс Ферстаппен, который на своём примере показывает, условно, как надо.

Помните, как на выезде с пит-лейна в гонке Гран-при Японии Норрис попытался обойти Ферстаппена справа, вот только газон был против. Ландо действительно рассчитывал, что Maкс Эмилиан возьмёт и без борьбы его пропустит? Честно, больше верится в исход, где волшебная фея-крёстная подлетела бы на крыльях заботы и на время обгона Ландо превратила газон в асфальт.

Эта ситуация – вовсе не в копилку тезисов о неуступчивости, жёсткости Макса Ферстаппена. Данный инцидент в очередной раз показывает, как Ландо (надеемся, пока) стабильно неспособен действовать в важных, показательных эпизодах хладнокровно, с расчётом, а главное – уверенно. Эта его попытка обогнать Макса выглядела скорее как жест отчаяния и нервозности, чем чемпионский манёвр.

Что делать Ландо Норрису?

Либо рисковать и продолжать гнуть свою линию:

«Я хочу просто наслаждаться жизнью. Эта установка не похожа на инстинкт убийцы. Я просто не думаю, что это нужно, чтобы быть чемпионом мира. Я хочу доказать, что можно быть чемпионом и не иметь этого».

Либо…

Во-первых, Ландо Норрису пора смириться, что Формула-1 – это очень токсичная среда с кучей подковёрных игр, где в «пищевой цепи» есть только хищники. Глобально ему это не изменить.

Во-вторых, Ландо Норрису пора понять, что быть «плохим парнем» в борьбе за титул ≠ быть плохим парнем в целом. Довольно глупо смешивать эти понятия и стремиться к выдуманному абсолюту.

В-третьих, в случае если Ландо Норрис всё же выполнит первые два пункта, ему всё же нужно активнее работать с психологом, закрывая «дыры» в виде чрезмерной чувствительности и самокритичности.

Чем быстрее Ландо определится, тем лучше. Ведь рано или поздно «Макларену», у которого сейчас есть козырь в виде голодного и заряженного Пиастри, надоест вкладываться в чемпионский проект «Ландо Норрис». Есть уверенность, что текущий сезон может стать определяющим для британца: либо станет «плохим» парнем, либо удобным вторым номером.