Что это за новые правила борьбы в Формуле-1? Кажется, вреда от них больше, чем пользы

Последние три гонки Формулы-1 завершились обсуждением судейских решений в спорных эпизодах на старте. В первом повороте Гран-при Саудовской Аравии Пиастри не оставил места находившемуся снаружи Ферстаппену, затем в спринте в Майами австралиец поступил точно так же с Антонелли, а уже в длинной гонке вокруг «Хард Рок Стадиум» Макс во втором повороте вывез с трассы Норриса.

Ни в одном из трёх эпизодов судьи не усмотрели нарушений в агрессивных действиях пилотов и не стали выносить никаких штрафов — и логика этих решений не всегда очевидна. Попробуем разобраться, как именно сейчас действуют правила борьбы колесо в колесо и действуют ли они вообще.

Что говорит ФИА

Три года назад в Формуле-1 появилось руководство по ведению борьбы, и в сезоне-2024 оно предписывало атакующему внутри пилоту, во-первых, поравняться передними колёсами с зеркалами заднего вида соперника, а во-вторых, оставить ему место «справедливой и приемлемой» ширины. К 2025 году руководство было отредактировано. Его новой версии в открытом доступе нет, однако, согласно публикация The Race и других изданий, а также формулировкам в свежих решениях судей, требование оставить место исчезло.

Согласно нынешним правилам, атакующий по внутренней траектории пилот должен до апекса поравняться своими передними колёсами с зеркалами соперника, пройти поворот в контролируемой манере и по разумной («по оценке стюардов») траектории, оставаясь при этом в пределах трассы. Таким образом, исходя из текста руководства, Пиастри имел полное право выдавливать Ферстаппена с трассы, что косвенно подтверждается документом №44 дирекции Гран-при Саудовской Аравии.

Оскар Пиастри не собирается оставлять место Андреа Кими Антонелли Фото: Mark Thompson/Getty Images

Само решение объясняет штраф Ферстаппена, который оказался впереди Пиастри из-за срезки шиканы и не стал возвращать позицию. Среди прочего в тексте сказано: «Машина №81 поравнялась с машиной №1 на апексе. Таким образом, основываясь на руководстве по стандартам пилотирования, поворот принадлежал машине №81, и она имела право получить пространство».

Инциденты на этапе в Майами были рассмотрены в ходе гонки, и стюарды решили не предпринимать никаких действий — соответственно, документов об этих эпизодах на сайте ФИА нет. Предполагается, что в обоих случаях находившийся на внутренней траектории пилот имел право на всю ширину трассы, и то, что Антонелли и Норрису места не осталось, исключительно их — Антонелли и Норриса — проблемы.

Какова логика

Таким образом, логика судей в том, что находящийся впереди пилот вправе действовать по своему усмотрению и использовать всю ширину трассы. «Если ты остаёшься в пределах трассы, у тебя есть право вывозить соперника широко — так всегда было в картинге», — сказал ещё в прошлом году Джордж Расселл, директор Ассоциации пилотов Гран-при. С правом пилота впереди самостоятельно распоряжаться трассой согласен и Егор Оруджев: «В целом это старая школа: кто внутри, тот и прав. Мне такое нравится! Но если это так во всех случаях, а не когда раз на раз не приходится».

В то же время к эпизоду с участием Ферстаппена и Норриса на старте есть вопросы: с бортовой камеры Антонелли видно, что «Ред Булл» Макса в какой-то момент сносит вправо — прямо на Норриса, и именно из-за этого Ландо приходится выезжать на обочину. И если это был снос машины, получается, нидерландец проходил поворот не в контролируемой манере? Если же это было намеренное движение, значит, траектория не была разумной?

Макс Ферстаппен не оставляет места Ландо Норрису Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Впрочем, если и так, это на самом деле не имеет никакого значения. Потому что в первой же строке этого руководства указано, что это именно руководство, а не правила, обязательные к соблюдению. То есть судьи могут им руководствоваться, а могут и не руководствоваться. По большому счёту как таковых правил борьбы колесо в колесо в современной Формуле-1 просто нет, и в каждом отдельном случае стюарды могут принимать любое решение.

Сейчас дирекция гонки исходит из того, что пилот внутри может делать что угодно. Даже если гонщик защищается, но его передние колёса впереди передних колёс атакующего снаружи, он вправе использовать всю ширину трассы. Насколько это способствует обгонам и борьбе? Вероятно, не слишком. Кто будет готов рисковать оказаться на обочине, зная, что соперник вправе тебя туда отправить? Тем более если можно дождаться следующей DRS-прямой и просто объехать его, нажав на кнопку.

На пользу ли Формуле-1 руководства, которые в конечном счёте делают борьбу пилотов предсказуемой? Возможно, не так уж и плохо, что эти гайдлайны — просто пожелания, а не правила. Но спорных ситуаций в этом году, похоже, будет ещё больше. И если кто-то думал, что изменения в правилах сделают всё проще и чётче, то он явно ошибался.