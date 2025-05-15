За шесть Гран-при своих мест уже лишились два гонщика Ф-1. Кого ещё могут убрать?

Между этапами Формулы-1 в Майами и Имоле прошла вторая перестановка в составах команд: Джек Дуэн предсказуемо угодил в запас «Альпин», передав болид Франко Колапинто. Станет ли это изменение последним в нынешнем сезоне? Мы нашли ещё пять потенциальных кандидатов на увольнение.

Франко Колапинто

Да, не удивляйтесь: мы обязаны включить аргентинца в этот список, хотя крайне сомнительно, что «Альпин» возьмёт и избавится от пилота, которого так долго и настойчиво выкупала у «Уильямса» и чьи спонсоры вроде как готовы серьёзно заплатить французам. Тем не менее формально Франко сейчас посадили всего на пять Гран-при — и что же будет делать Флавио Бриаторе, если по итогам Гран-при Австрии Колапинто соберёт лишь урожай аварий, а не очков, и будет разгромно уступать по темпу Пьеру Гасли?

Формально всё ещё в команде Джек Дуэн, плюс есть ещё один перспективный резервист Пауль Арон, хотя вот как раз у эстонца за спиной нет ни звёздного отца, ни мощных спонсоров, плюс ушёл Оливер Оукс, работавший с Ароном в «Хайтеке». И всё же повторимся: чисто формально Колапинто ещё ничего не гарантировано, и с ходу бить машины ему крайне нежелательно.

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Юки Цунода

Ещё один пилот, который сам получил повышение, но при этом не может спать спокойно. Да, японец смотрится в составе «Ред Булл» сильнее Лиама Лоусона, но точно ли достаточно хорошо, чтобы в «быках» не размышляли о ещё каких-нибудь перестановках? Юки проводит уже далеко не первый свой Гран-при за команду, а успехом для него всё ещё считается попадание в третий сегмент квалификации и финиш в очках. Впрочем, оговоримся: если прежде вторые номера «Ред Булл» имели в своём распоряжении пусть и невероятно капризный, но всё же быстрейший болид, то теперь речь идёт о машине, которая по чистой скорости плавает от второй до четвёртой позиции.

Хельмут Марко пока Цуноду поддерживает: «Юки становится всё лучше и лучше. Он является первым напарником Макса, который может подобраться к его уровню. К сожалению, Юки по-прежнему совершает слишком много ошибок, как только давление на него возрастает».

Вот и вопрос, сможет ли дальше японец минимизировать число ошибок и проигрывать Ферстаппену стабильно приемлемо. А иначе «Ред Булл» может попробовать пойти на новый эксперимент — например, попробовать в главной команде Хаджара, чтобы понять уже его потенциал перед сезоном-2026.

Сохранит ли Цунода кокпит «Ред Булл»? Фото: Mark Thompson/Getty Images

Лиам Лоусон

Когда новозеландца понижали из «Ред Булл», то надеялись, что в «Рейсинг Буллз» он обретёт спокойствие и прежний драйв. Что ж, давление на Лоусона теперь не оказывается, однако стал ли уровень его выступлений достаточно высоким? По сравнению с Исаком Хаджаром Лиам пока не впечатляет, а ведь у «Ред Булл» на подходе очередной воспитанник — Арвид Линдблад.

Видимо, изначально планировалось, что в 2026-м британец заменит в «Рейсинг Буллз» Цуноду или, в случае провала, Хаджара, но расклады сильно поменялись: теперь первым кандидатом на увольнение выглядит уже Лоусон. Не захотят ли в «Ред Булл» посадить Линдблада ещё в этом сезоне, чтобы традиционные для новичка проблемы не мешали потом на старте сезона-2026 с его революционными изменениями в правилах? В Формуле-2 после 12-го этапа в Баку наступит пауза на два месяца, суперлицензия у Линдблада уже есть, так что на месте Лоусона мы бы сделали всё возможное, чтобы у «Ред Булл» не возникло искушения пойти на досрочные перестановки.

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Пьер Гасли

Согласны, мы уже начинаем уходить в какие-то маловероятные варианты, но давайте напомним: это «Альпин», у которой аллергия на выражение «кадровая стабильность», а во главе команды стоит Флавио Бриаторе, для которого нет проблемы уволить кого угодно. Место в машине только что получил Франко Колапинто, в запасе сидят Дуэн с Ароном, плюс недавно появилась информация, что контакты с командой были у Серхио Переса.

Если нынешняя «Альпин» больше про бизнес, чем про результат, то точно ли замена Гасли на Переса выглядит чем-то сумасшедшим? При этом в биографии Бриаторе уже были случаи, когда он высаживал сильных пилотов перед финишем сезона — Морено, Трулли и совсем недавно Окон не дадут соврать.

Флавио Бриаторе и Пьер Гасли: пока всё хорошо Фото: Hector Vivas/Getty Images

Нико Хюлькенберг

И ещё один заслуженный пилот становится неожиданным кандидатом нашего рейтинга. Согласны, тут вероятность даже ниже, чем у Гасли и «Альпин», однако позвольте порассуждать. Во-первых, немолодой Хюлькенберг на старте нынешнего сезона не впечатляет. Да, заработал очки в Мельбурне и пока опережает Бортолето в квалификационных сражениях, но почти каждый гоночный уикенд приносит мелкие или крупные ошибки немца — его форма далека от предыдущих двух лет в «Хаасе», где как минимум по субботам Халк почти всегда выдавал максимум.

При этом Нико не подписывал кто-то из нынешнего руководства команды — ни для Бинотто, ни для Уитли он не считается «своим» пилотом. А контракт Хюлькенберга не настолько крупный, чтобы в случае необходимости «Ауди» отказалась от разрыва из-за слишком высокой компенсации.

В общем, положение Хюлькенберга в команде прямо монолитным не назовёшь. Однако, конечно, есть множество сильных аргументов против. Во-первых, убирать немца прямо перед официальным приходом «Ауди» — затея сомнительная для пиара. Во-вторых, кого сажать вместо, особенно прямо по ходу чемпионата? Разве что если вдруг решит отвлечься от пчёл и прочих экологических тем Феттель, либо в Формуле-2 появится бриллиант уровня Леклера с Пиастри (пока таким не пахнет).