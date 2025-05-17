Шок-квалификация Ф-1: жуткий провал «Феррари» на родине и пугающая авария «Ред Булл»

Оскар Пиастри в Имоле всё-таки вырвал поул у Макса Ферстаппена. У Ладно Норриса дела опять так себе.

Q1: жесточайшая авария Цуноды

Недолго продлилась квалификация Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1 для второго номера «Ред Булл». Уже в начале первого быстрого круга Юки Цунода слишком агрессивно атаковал бордюр и потерял контроль над машиной — да так, что после вылета его болид даже перевернулся! Смотрелось жутковато, но благодаря высочайшей безопасности современной Ф-1 пилот не пострадал. Однако у механиков впереди много работы, ну а Юки начнёт гонгу последним и, вероятно, с пит-лейна.

Авария Цуноды не стала в сегменте единственной: уже на последних секундах сессии свою «Альпин» разнёс Франко Колапинто. Красные флаги позволили аргентинцу пройти дальше с 15-м результатом, но вряд ли ему от этого легче. Вряд ли Флавио Бриаторе рассчитывал на такой дебют, когда высаживал из машины Джека Дуэна.

После аварии Колапинто дирекция гонки не сразу вывесила красные флаги, что привело к забавной ситуации: после окончания сегмента судьи целую вечность не могли разобраться, успел завершить свой финальный круг Оливер Берман или нет — из-за этого даже отложили старт Q2. В итоге круг у Олли всё-таки сняли, а дальше прошёл Габриэл Бортолето — в отличие от Нико Хюлькенберга, который после ошибки на последней попытке остался 17-м. Также дальше не пробились Лоусон (16-е место) и Окон (18-й).

Q2: топ-10 — без «Феррари» и Антонелли!

Второй сегмент по своей мощи не уступил первому. Нет-нет, на сей раз обошлось без аварий, зато какие результаты мы получили! У пилотов «Феррари» вышли слабые вторые попытки, и это дорого им обошлось: Леклер показал 11-е время, Хэмилтон — 12-е. То есть на Гран-при на трассе имени Энцо и Дино Феррари ни один из болидов «Скудерии» не попал в топ-10! А чтобы итальянская публика окончательно угодила в депрессию, только 13-м стал Андреа Кими Антонелли. При этом у его-то машины темп был: Расселл проехал на четыре с лишним десятые быстрее.

Понятно, что 15-м остался Колапинто, ну а 14-е место у Бортолето — это объективный максимум «Кик-Заубера». Зато блеснули другие: в полном составе в третий сегмент пробились «Уильямс» и «Астон Мартин», причём Карлос Сайнс — с первым временем! Ну, к прыти команды Джеймса Ваулза мы привыкли, а что касается «Астона», то, похоже, сработали и новинки, и смелое решение надеть шины «медиум» вместо капризного сверхмягкого «софта», который как раз дебютировал в Имоле.

Q3: и всё-таки Пиастри!

Первая попытка в решающем сегменте осталась за Максом Ферстаппеном, который на протяжении всей квалификации навязывал борьбу фаворитам из «Макларена». Нидерландец опережал Пиастри на половину десятой, а Норриса — почти на две — смогут ли Оскар и Ландо контратаковать? Также очень хотелось посмотреть, как проедут финальные попытки на свежей резине пилоты «Уильямса».

Интересно, что на заключительные круги некоторые выбрали «медиум»: свой прежний трюк повторили представители «Астон Мартин», то же самое сделал Джордж Расселл. И британец оказался неплох: на его счету третий результат всего в 137 тысячных секунды от времени поула.

А кто же на нём? Всё-таки Пиастри! Несмотря на серьёзнейший трафик на последнем секторе, Оскар собрал сильный круг и опередил Ферстаппена. Макс тоже сумел прибавить, несмотря на «жёлтые» второй и третий сектора — в итоге пилот «Ред Булл» уступил лидеру чемпионата мира всего 34 тысячные! Так или иначе, круг вышел быстрым, чего не сказать о Норрисе. Он финальную попытку завалил и остался только четвёртым.

Фернандо Алонсо после блестящей квалификации стал пятым и лучшим из остальных — впереди даже обоих пилотов «Уильямса», которые в Q3 оказались на более почтительном расстоянии от лидеров. Восьмая позиция у Стролла, Хаджар после ошибки на последнем круге стал девятым, ну а Гасли замкнул десятку.

Уф, какая была мощная сессия! Надеемся, гонка окажется под стать квалификации, пусть даже обгонять в Имоле нелегко. Старт в воскресенье — в 16:00 мск.