Ждут ли «Феррари» новые провалы и в чём причина аварий? Разбор квалификации Ф-1 в Имоле

Квалификация к Гран-при Эмилии-Романьи шла в общей сложности более полутора часов — не каждая гонка столько продолжается! Причиной задержки стали две аварии, из-за которых маршалам пришлось восстанавливать заграждения, а судьям — разбираться, успел ли Берман закончить свой быстрый круг или нет.

Эти и другие важные события сессии — в обзоре «Чемпионата».

Две аварии

В ходе квалификации произошло сразу две аварии — в начале первого сегмента в шикане «Вильнёв» разложил свой «Ред Булл» Юки Цунода, а в финальных попытках машину разбил Франко Колапинто. Оба пилота допустили ошибки и поплатились за них, но эти оплошности — не повод кидаться в гонщиков камнями.

Авария Цуноды в квалификации в Имоле Фото: x.com/f1

Так, Цунода действительно чересчур агрессивно атаковал поребрик и в теории мог бы провести первую попытку поспокойнее. Однако на повторе видно, что машина японца перед поворотом начала немного дельфинировать и была дестабилизирована ещё до атаки поребрика. Юки не принял достаточных мер, чтобы безопасно пройти поворот, но японца тоже можно понять — на довольно короткой трассе вылет в первом сегменте от прохода во второй отделяют не десятые, а сотые доли секунды.

В некотором смысле с Колапинто произошло то же самое. После первой части «Тамбурелло», в которой Франко попал на поребрик, но не слишком глубоко, ему пришлось резко перекладываться вправо и отрабатывать небольшой снос — из-за него-то аргентинец и зацепил обочину, после чего на высокой скорости ушёл в разворот.

Разворот Колапинто Фото: x.com/f1

Будь Колапинто чуть осторожнее, и вылета удалось бы избежать. Однако тогда Франко неизбежно остался бы за бортом второго сегмента. Кроме того, отметим, что это первый уикенд аргентинца за рулём болида «Альпин», да и в целом опыт в Формуле-1 у гонщика минимальный. В конце концов, как и Цунода, Колапинто дорого заплатил за свою ошибку. И вопрос теперь в том, сделает ли он выводы или продолжит ошибаться.

Борьба за поул

Тем временем финальный сегмент завершился красивой победой Оскара Пиастри. Австралиец отправился на решающую попытку позже других, чтобы снизить риск попадания под жёлтые или красные флаги, а в последних поворотах угодил в трафик из нескольких машин. Тем не менее Оскар сохранил самообладание и показал время, которое никто из соперников перебить не сумел.

А вот его напарник проявить той же выдержки не смог. Стоит отметить, что на быстром круге прямо перед Норрисом ошибся Хаджар, из-за чего после «Тамбурелло» было пыльно. Однако же первый сектор Ландо завершил с улучшением, но потерял всё на втором и третьем секторах. С одной стороны, в оправдание британца можно отметить, что «софт» С6 в Имоле не выдерживает и одного круга в квалификационном режиме, с другой — Пиастри же как-то с этим справился.

Пиастри в квалификации в Имоле Фото: Clive Rose/Getty Images

Норрис в итоге остался только четвёртым и на фоне характера трассы, на которой обгонять чрезвычайно трудно, рискует ещё дальше отстать от напарника в общем зачёте. В данный момент пилотов «Макларена» разделяют 16 очков, и, даже если Ландо прорвётся на второе место, в случае победы Пиастри разрыв перевалит за 20 баллов.

Впрочем, говорить о победе Пиастри пока всё же рано. Да, у «Макларена» есть преимущество, но чётная сторона решётки обеспечивает более высокое сцепление — и в гонке Формулы-2 именно с неё стартовал Джек Кроуфорд, сумевший ещё до «Тамбурелло» опередить стоявшего на поуле Ритомо Мияту. Если Ферстаппен сумеет обойти Оскара в первом повороте, шанс у него появится. Если нет — гонка будет в руках Пиастри.

Квалификационный «медиум»

На фоне чрезвычайной мягкости «софта» в этот уикенд сразу трое пилотов в решающий момент сессии выехали на «медиуме» — и решение, судя по всему, себя оправдало. Так, Джордж Расселл во второй попытке умудрился вскочить в топ-3 и опередить Норриса.

Правда, сравнить этот круг не с чем: в первой попытке британец ошибся в «Аква Минерали», и, судя по телеметрии, во второй вплоть до этого момента шёл с отставанием от собственного графика в 0,117 секунды. Зато на заключительной части круга — после «Варианте Альта» — он отыграл у своего графика на «софте» те же 0,12 секунды.

Как бы там ни было, в случае с «Астон Мартин» план сработал блестяще. «Медиум» Алонсо и Стролл задействовали ещё во втором сегменте и впервые в сезоне сумели пробиться в финал. Но и в этом случае есть оговорки: к этому уикенду инженеры подготовили новинки, и, возможно, решающую роль в успешной квалификации сыграли они, а не работа с резиной.

«Астон Мартин» на «медиуме» Фото: Clive Rose/Getty Images

Сайнс — снова позади Албона

Победу Сайнса над Албоном можно было бы назвать сюрпризом, если бы она не была уже четвёртой подряд. Испанец в этом году лишь знакомится с «Уильямсом», тогда как Алекс пилотирует автомобили из Гроува с 2022 года. Сайнс не раз подчёркивал, что переход из одной команды в другую в современной Формуле-1 — это куда более сложное предприятие, чем может показаться со стороны, однако он уже опережает напарника во внутрикомандной квалификационной дуэли (4:3).

Едва ли Сайнс уже до конца освоился с новой машиной, вероятно, у испанца ещё есть некоторые резервы, которые необходимо раскрыть. И для Албона это неприятные новости. Сайнс — самый сложный напарник Алекса после перехода в «Уильямс», и, если к концу сезона окажется, что испанец стабильно быстрее, это будет мощнейший удар по восстановившейся было репутации Албона.

Траур тифози

Для Цуноды и Колапинто этот день завершился неудачей, но это не идёт ни в какое сравнение с тем, что испытывают тифози. На автодроме имени Энцо и Дино Феррари — буквально домашней трассе «Скудерии» — Леклер с Хэмилтоном не смогли пройти в финал и остались за пределами топ-10! В последний раз подобное происходило в «Феррари» почти год назад — на Гран-при Канады 2024-го.

По слухам, в «Феррари» разобрались с проблемами шасси, и они кроются в механике автомобиля. В итоге инженеры решили отложить обновления машины, так что не исключено, что этот провал — не последний. И какими чудесными ни оказались бы грядущие обновления, поучаствовать в борьбе за чемпионство «Скудерия» уже не сможет. Кажется, наиболее логичное решение в этой ситуации — полностью переключиться на проект машины 2026 года.

Льюис Хэмилтон Фото: Ryan Pierse/Getty Images

В то же время отметим, что в этот раз разрыв между Леклером и Хэмилтоном составил лишь чуть более полутора десятых. Вероятно, будь трасса длиннее, разрыв оказался бы больше, но надежда на то, что семикратный чемпион всё-таки начинает понимать, как работает его новая машина, всё ещё жива.

Круг Оливера Бермана

Ещё одним запоминающимся моментом сессии стала финальная попытка Оливера Бермана в первом сегменте. Британец заканчивал круг в тот момент, когда в «Тамбурелло» вылетал Колапинто, и пересёк линию финиша через секунду после появления красных флагов. Дирекция долгое время изучала данные, чтобы разобраться, успел Оливер пересечь линию или нет, но всё-таки пришла к выводу, что красные огни загорелись до того, как круг был закончен.

За Бермана, разумеется, обидно, ведь показанное им время позволяло пройти во второй сегмент с 10-й позиции. С другой стороны, авария Колапинто помешала не только ему — Лиам Лоусон тоже вынужден был бросить круг и смириться с вылетом в Q1. И если бы Оливеру простили эти красные флаги, по отношению к новозеландцу это было бы явно несправедливо. Правила есть правила.