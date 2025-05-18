Есть ли шанс у Ферстаппена и избежит ли «Феррари» позора? Гран-при Ф-1 в Имоле — LIVE!

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Квалификация Ф-1 в Имоле получилась интригующей – как и всегда в нынешнем сезоне. Оскар Пиастри еле-еле опередил Макса Ферстаппена, а Ландо Норрис будет стартовать лишь четвёртым. Но значит ли это, что у конкурентов «Макларена» и конкретно Пиастри есть шансы на победу в гонке? Сказать трудно, но обязательно посмотрите старт: обгонять в Имоле сложно, так что от первых метров будет зависеть ну очень многое!
Все главные события гоночного воскресенья на автодроме имени Энцо и Дино Феррари, включая рассказ о гонках Формулы-3 и Формулы-2 — в нашей онлайн-трансляции!
В общем зачёте по-прежнему лидирует Камара, а его главным соперником по итогам этапа в Имоле становится Стрёмстед. Трамниц откатывается на третью строчку, на четвёртую поднимается Тапонен, а Рамос отыгрывает разом девять позиций и занимает пятое место.
Общий зачёт (топ-10):
1. Рафаэль Камара (Trident) — 73 очка
2. Ноа Стрёмстед (Trident) — 52
3. Тим Трамниц (MP Motorsport) — 48
4. Туукка Тапонен (ART Grand Prix) — 36
5. Сантьяго Рамос (Van Amersfoort Racing) — 35
6. Никола Цолов (Campos Racing) — 33
7. Каллум Войзин (Rodin Motorsport) — 27
8. Мартиниус Стенсхорне (Hitech TGR) — 20
9. Роман Билински (Rodin Motorsport) — 20
10. Теофиль Наэль (Van Amersfoort Racing) — 19.
Сезон Формулы-3 продолжится уже через неделю — в дни Гран-при Монако Формулы-1, а мы переключаемся на Формулу-2 — старт заезда в 11:00 мск.
Формула-3: победа Рамоса
Сантьяго Рамос первым пересекает линию финиша и одерживает свою первую победу в длинной гонке Формулы-3! Ноа Стрёмстед финиширует вторым, а Рафаэль Камара, несмотря на падение темпа на последних кругах, одерживается на третьей позиции.
Следом финиширует Тапонен, топ-5 замыкает Бойя, Трамниц в концовке пробивается на шестое место, Жьюсти занимает седьмую позицию, Билински — восьмой, а Цолов и ван Хупен на девятой и десятой позиции.
Гонка Формулы-3:
1. Сантьяго Рамос (Van Amersfoort Racing) — 22 круга
2. Ноа Стрёмстед (Trident) +0.2 сек
3. Рафаэль Камара (Trident) +6.8
4. Туукка Тапонен (ART Grand Prix) +8.5
5. Мари Бойя (Campos Racing) +13.7
6. Тим Трамниц (MP Motorsport) +14.8
7. Алессандро Жьюсти (MP Motorsport) +15.2
8. Роман Билински (Rodin Motorsport) +16.3
9. Никола Цолов (Campos Racing) +16.7
10. Лауренс ван Хупен (ART Grand Prix) +17.8.
Рамос с помощью DRS опережает Камару в шикане «Тамбурелло» и выходит в лидеры гонки! Тут же бразильца после небольшой ошибки в «Аква Минерали» опережает и Стрёмстед — лидер чемпионата откатывается на третью позицию.
Рамос обогнал Камару
Фото: x.com/formula3
19/22: 1 Рамос — 2 Стрёмстед — 3 Камара — 4 Тапонен — 5 Бойя — 6 Билински — 7 Трамниц — 8 Жьюсти — 9 Цолов — 10 ван Хупен.
Трамниц опережает Шарпа и выходит уже на 7-е место!
Тем временем Рамос продолжает прессинговать Камару в борьбе за победу, пара лидеров опережает Стрёмстеда на 3,5 секунды.
18/22: 1 Камара — 2 Рамос — 3 Стрёмстед — 4 Тапонен — 5 Бойя — 6 Билински — 7 Трамниц — 8 Жьюсти — 9 Шарп — 10 Цолов.
Ещё одну позицию теряет Луис Шарп — пропускает на 6-е место Мари Бойю. Испанец на этом не останавливается и проходит также Романа Билински — Бойя уже 5-й.
Кроме того, пару позиций отыграл Тим Трамниц — немец выбрался на 8-ю строчку.
16/22: 1 Камара — 2 Рамос — 3 Стрёмстед — 4 Тапонен — 5 Бойя — 6 Билински — 7 Шарп — 8 Трамниц — 9 Жьюсти — 10 Угочукву.
Иван Домингес на обочине
Фото: x.com/formula3
Иван Домингес вылетает с трассы после контакта с Брэдом Бенавидесом на выходе из «Тамбурелло». Чтобы эвакуировать машину, судьи объявили режим виртуального автомобиля безопасности, и буквально за мгновения до этого Алессандро Жьюсти и Никола Цолов опередили Ноэля Леона в борьбе за 10-е место.
12/22: 1 Камара — 2 Рамос — 3 Стрёмстед — 4 Тапонен — 5 Билински — 6 Шарп — 7 Бойя — 8 Угочукву — 9 Трамниц — 10 Жьюсти.
Стрёмстед опережает Тапонена и прорывается на третье место, а Билински в тот же момент проходит Шарпа — пилоты «Родена» сражаются за пятую позицию.
Билински впереди Шарпа
Фото: x.com/formula3
Тем временем Камара и Рамос оторвались от остального пелотона уже на четыре секунды.
10/22: 1 Камара — 2 Рамос — 3 Стрёмстед — 4 Тапонен — 5 Билински — 6 Шарп — 7 Угочукву — 8 Бойя — 9 Трамниц — 10 Леон.
Ноа Стрёмстед в «Тамбурелло» опережает Луиса Шарпа и поднимается на четвёртую позицию.
06/22: 1 Камара — 2 Рамос — 3 Тапонен — 4 Стрёмстед — 5 Шарп — 6 Билински — 7 Угочукву — 8 Бойя — 9 Леон — 10 Трамниц.
На четвёртом круге Камара контратакует Рамоса — с помощью DRS Рафаэль поравнялся с соперником и опередил его в шикане «Тамбурелло».
Рамос пропустил Камару
Фото: x.com/formula3
04/22: 1 Камара — 2 Рамос — 3 Тапонен — 4 Шарп — 5 Стрёмстед — 6 Билински — 7 Угочукву — 8 Леон — 9 Бойя — 10 Трамниц.
Стартовала гонка Формулы-3: Рамосу удалось поравняться на прямой с Камарой и в первом повороте отобрать у бразильца лидерство! На третье место вышел Тапонен, следом за ним Шарп, Стрёмстед, Билински и Угочукву.
Старт гонки Формулы-3
Фото: x.com/formula3
01/22: 1 Рамос — 2 Камара — 3 Тапонен — 4 Шарп — 5 Стрёмстед — 6 Билински — 7 Угочукву — 8 Леон — 9 Бойя — 10 Трамниц.
Большой гоночный день в Имоле начинается с заезда Формулы-3. С поула его начнёт лидер чемпионата Рафаэль Камара, а первый ряд с бразильцем разделит Сантьяго Рамос. На втором ряду стартовой решётки Ноа Стрёмстед и Туукка Тапонен, а за ними — Луис Шарп и Роман Билински.
Стартовая решётка гонки Формулы-3
Фото: FIA
Старт заезда — в 9:30 мск.