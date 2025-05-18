Старт как всегда интригующей гонки Формулы-1 — в 16:00 мск.

Есть ли шанс у Ферстаппена и избежит ли «Феррари» позора? Гран-при Ф-1 в Имоле — LIVE!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Квалификация Ф-1 в Имоле получилась интригующей – как и всегда в нынешнем сезоне. Оскар Пиастри еле-еле опередил Макса Ферстаппена, а Ландо Норрис будет стартовать лишь четвёртым. Но значит ли это, что у конкурентов «Макларена» и конкретно Пиастри есть шансы на победу в гонке? Сказать трудно, но обязательно посмотрите старт: обгонять в Имоле сложно, так что от первых метров будет зависеть ну очень многое!

Все главные события гоночного воскресенья на автодроме имени Энцо и Дино Феррари, включая рассказ о гонках Формулы-3 и Формулы-2 — в нашей онлайн-трансляции!