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Формула-1, Гран-при Эмилии-Романьи Ф-1 2025 года 18 мая — онлайн-трансляция гонки, главные события, фото, комментарии

Есть ли шанс у Ферстаппена и избежит ли «Феррари» позора? Гран-при Ф-1 в Имоле — LIVE!
Дмитрий Захарченко Евгений Кустов
,
Онлайн-трансляция Гран-при Эмилии-Романьи Ф-1
Комментарии
Старт как всегда интригующей гонки Формулы-1 — в 16:00 мск.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Квалификация Ф-1 в Имоле получилась интригующей – как и всегда в нынешнем сезоне. Оскар Пиастри еле-еле опередил Макса Ферстаппена, а Ландо Норрис будет стартовать лишь четвёртым. Но значит ли это, что у конкурентов «Макларена» и конкретно Пиастри есть шансы на победу в гонке? Сказать трудно, но обязательно посмотрите старт: обгонять в Имоле сложно, так что от первых метров будет зависеть ну очень многое!

Все главные события гоночного воскресенья на автодроме имени Энцо и Дино Феррари, включая рассказ о гонках Формулы-3 и Формулы-2 — в нашей онлайн-трансляции!

Формула-3: победа Рамоса
Live Дмитрий Захарченко

В общем зачёте по-прежнему лидирует Камара, а его главным соперником по итогам этапа в Имоле становится Стрёмстед. Трамниц откатывается на третью строчку, на четвёртую поднимается Тапонен, а Рамос отыгрывает разом девять позиций и занимает пятое место.

Общий зачёт (топ-10):
1. Рафаэль Камара (Trident) — 73 очка
2. Ноа Стрёмстед (Trident) — 52
3. Тим Трамниц (MP Motorsport) — 48
4. Туукка Тапонен (ART Grand Prix) — 36
5. Сантьяго Рамос (Van Amersfoort Racing) — 35
6. Никола Цолов (Campos Racing) — 33
7. Каллум Войзин (Rodin Motorsport) — 27
8. Мартиниус Стенсхорне (Hitech TGR) — 20
9. Роман Билински (Rodin Motorsport) — 20
10. Теофиль Наэль (Van Amersfoort Racing) — 19.

Сезон Формулы-3 продолжится уже через неделю — в дни Гран-при Монако Формулы-1, а мы переключаемся на Формулу-2 — старт заезда в 11:00 мск.

10:11 Дмитрий Захарченко

Формула-3: победа Рамоса

Сантьяго Рамос первым пересекает линию финиша и одерживает свою первую победу в длинной гонке Формулы-3! Ноа Стрёмстед финиширует вторым, а Рафаэль Камара, несмотря на падение темпа на последних кругах, одерживается на третьей позиции.

Следом финиширует Тапонен, топ-5 замыкает Бойя, Трамниц в концовке пробивается на шестое место, Жьюсти занимает седьмую позицию, Билински — восьмой, а Цолов и ван Хупен на девятой и десятой позиции.

Гонка Формулы-3:
1. Сантьяго Рамос (Van Amersfoort Racing) — 22 круга
2. Ноа Стрёмстед (Trident) +0.2 сек
3. Рафаэль Камара (Trident) +6.8
4. Туукка Тапонен (ART Grand Prix) +8.5
5. Мари Бойя (Campos Racing) +13.7
6. Тим Трамниц (MP Motorsport) +14.8
7. Алессандро Жьюсти (MP Motorsport) +15.2
8. Роман Билински (Rodin Motorsport) +16.3
9. Никола Цолов (Campos Racing) +16.7
10. Лауренс ван Хупен (ART Grand Prix) +17.8.

10:05 Дмитрий Захарченко

Рамос с помощью DRS опережает Камару в шикане «Тамбурелло» и выходит в лидеры гонки! Тут же бразильца после небольшой ошибки в «Аква Минерали» опережает и Стрёмстед — лидер чемпионата откатывается на третью позицию.

Рамос обогнал Камару

Рамос обогнал Камару

Фото: x.com/formula3

19/22: 1 Рамос — 2 Стрёмстед — 3 Камара — 4 Тапонен — 5 Бойя — 6 Билински — 7 Трамниц — 8 Жьюсти — 9 Цолов — 10 ван Хупен.

10:04 Дмитрий Захарченко

Трамниц опережает Шарпа и выходит уже на 7-е место!

Тем временем Рамос продолжает прессинговать Камару в борьбе за победу, пара лидеров опережает Стрёмстеда на 3,5 секунды.

18/22: 1 Камара — 2 Рамос — 3 Стрёмстед — 4 Тапонен — 5 Бойя — 6 Билински — 7 Трамниц — 8 Жьюсти — 9 Шарп — 10 Цолов.

09:59 Дмитрий Захарченко

Ещё одну позицию теряет Луис Шарп — пропускает на 6-е место Мари Бойю. Испанец на этом не останавливается и проходит также Романа Билински — Бойя уже 5-й.

Кроме того, пару позиций отыграл Тим Трамниц — немец выбрался на 8-ю строчку.

16/22: 1 Камара — 2 Рамос — 3 Стрёмстед — 4 Тапонен — 5 Бойя — 6 Билински — 7 Шарп — 8 Трамниц — 9 Жьюсти — 10 Угочукву.

09:55 Дмитрий Захарченко
Иван Домингес на обочине

Иван Домингес на обочине

Фото: x.com/formula3

Иван Домингес вылетает с трассы после контакта с Брэдом Бенавидесом на выходе из «Тамбурелло». Чтобы эвакуировать машину, судьи объявили режим виртуального автомобиля безопасности, и буквально за мгновения до этого Алессандро Жьюсти и Никола Цолов опередили Ноэля Леона в борьбе за 10-е место.

12/22: 1 Камара — 2 Рамос — 3 Стрёмстед — 4 Тапонен — 5 Билински — 6 Шарп — 7 Бойя — 8 Угочукву — 9 Трамниц — 10 Жьюсти.

09:50 Дмитрий Захарченко

Стрёмстед опережает Тапонена и прорывается на третье место, а Билински в тот же момент проходит Шарпа — пилоты «Родена» сражаются за пятую позицию.

Билински впереди Шарпа

Билински впереди Шарпа

Фото: x.com/formula3

Тем временем Камара и Рамос оторвались от остального пелотона уже на четыре секунды.

10/22: 1 Камара — 2 Рамос — 3 Стрёмстед — 4 Тапонен — 5 Билински — 6 Шарп — 7 Угочукву — 8 Бойя — 9 Трамниц — 10 Леон.

09:44 Дмитрий Захарченко

Ноа Стрёмстед в «Тамбурелло» опережает Луиса Шарпа и поднимается на четвёртую позицию.

06/22: 1 Камара — 2 Рамос — 3 Тапонен — 4 Стрёмстед — 5 Шарп — 6 Билински — 7 Угочукву — 8 Бойя — 9 Леон — 10 Трамниц.

09:40 Дмитрий Захарченко

На четвёртом круге Камара контратакует Рамоса — с помощью DRS Рафаэль поравнялся с соперником и опередил его в шикане «Тамбурелло».

Рамос пропустил Камару

Рамос пропустил Камару

Фото: x.com/formula3

04/22: 1 Камара — 2 Рамос — 3 Тапонен — 4 Шарп — 5 Стрёмстед — 6 Билински — 7 Угочукву — 8 Леон — 9 Бойя — 10 Трамниц.

09:36 Дмитрий Захарченко

Стартовала гонка Формулы-3: Рамосу удалось поравняться на прямой с Камарой и в первом повороте отобрать у бразильца лидерство! На третье место вышел Тапонен, следом за ним Шарп, Стрёмстед, Билински и Угочукву.

Старт гонки Формулы-3

Старт гонки Формулы-3

Фото: x.com/formula3

01/22: 1 Рамос — 2 Камара — 3 Тапонен — 4 Шарп — 5 Стрёмстед — 6 Билински — 7 Угочукву — 8 Леон — 9 Бойя — 10 Трамниц.

09:16 Дмитрий Захарченко

Большой гоночный день в Имоле начинается с заезда Формулы-3. С поула его начнёт лидер чемпионата Рафаэль Камара, а первый ряд с бразильцем разделит Сантьяго Рамос. На втором ряду стартовой решётки Ноа Стрёмстед и Туукка Тапонен, а за ними — Луис Шарп и Роман Билински.

Стартовая решётка гонки Формулы-3

Стартовая решётка гонки Формулы-3

Фото: FIA

Старт заезда — в 9:30 мск.

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