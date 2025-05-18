Новые ошибки от «Макларена» — и супергонка Ферстаппена!

Пиастри отдаёт Ферстаппену лидерство

Казалось, что старт Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1 Максу Ферстаппену совершенно не удался: нидерландец дёрнулся с места хуже Пиастри, и в какой-то момент его на половину корпуса опередил даже Джордж Расселл. Однако выяснилось, что внешняя траектория перед первым торможением оказалась идеальным местом: Оскар переосторожничал, начал замедляться слишком рано и заодно затормозил Расселла, благодаря чему Ферстаппен совершил рывок по «внешке» и вместо третьего места обнаружил себя на первом!

Можно было предположить, что дальше Пиастри всё-таки возьмёт своё благодаря темпу «Макларена», но как-то не получалось: Макс вырвался из зоны DRS и создал небольшой отрыв, контролируя обстановку. Не было похоже, чтобы «оранжевые» на этот раз обладали преимуществом по шинам. В итоге Пиастри решил совершить андеркат и рано нырнуть в боксы, сделав ставку на тактику с двумя пит-стопами.

Довольно быстро стало понятно, что это решение ошибочно: Оскар оказался в группе середняков и терял время, да и на свободной трассе его свежий «хард» не давал преимущества по темпу по сравнению со старым «медиумом» Ферстаппена и Норриса. Ландо к этому моменту сумел-таки опередить Расселла, но, пока «Макларен» и «Мерседес» боролись, Макс создал симпатичный задел в 10 секунд.

Провальная тактика Пиастри, Расселла и Сайнса

Чем дальше шла гонка, тем очевиднее было, что рано останавливаться не следовало: те, кто сохранил верность стартовым комплектам «медиума» и тем более «харда», спокойно нацеливались на тактику с одним пит-стопом и отыгранные позиции. Всё это стало тем более верно после схода Эстебана Окона примерно посередине гонки: активировали режим VSC, что ещё сильнее помогло не заезжавшим. И как же не фартануло Норрису: он совершил свой пит-стоп аккурат перед остановкой Окона на обочине!

В итоге, когда вновь трасса «позеленела», отрыв Ферстаппена от Норриса составлял уже 19 секунд — Пиастри под VSC тоже решил освежить шины и потому ехал только четвёртым позади Албона, которого, конечно же, быстро догнал и обогнал.

За Алексом оказались два пилота «Феррари» (Хэмилтону повезло по сравнению с Леклером), Хаджар, Антонелли, Расселл (ранний пит-стоп просто разрушил гонку) и два пилота «Астона». Алонсо и Стролл очутились среди тех, кто ошибся с ранним пит-стопом — в итоге у них не было шансов оставить позади целую группу гонщиков, начиная с того же Расселла и продолжая Хюлькенбергом, Сайнсом и Цунодой. Да, Карлос и сам рано сменил шины, но верно решил не страдать до последнего и, как и Пиастри, под VSC переобулся ещё раз.

Антонелли дарит шанс «Макларену»

Когда казалось, что ситуация относительно стабилизировалась, на обочине остановился «Мерседес» Антонелли — вот уж неудачный домашний Гран-при на глазах у одноклассников! Гоночная дирекция быстро поняла, что эвакуация будет долгой, и отправила на трассу реальный сейфти-кар.

Огромный отрыв Ферстаппена пропал, однако он хотя бы спокойно сменил шины. Пиастри остался на старых и вышел на второе место впереди Норриса. Четвёртым на старых шинах стал Леклер — у него банально больше не было комплектов, на которые стоило бы перейти. Шарль по радио переживал, что может вообще выпасть из очковой зоны. Забегая вперёд, он всё же смотрел на вещи слишком пессимистично.

В итоге сейфти-кар не принёс ничего страшного для Ферстаппена. Макс чётко провёл рестарт и моментально уехал от Пиастри. Оскар не сумел сдержать Норриса, но атака британца состоялась лишь через несколько кругов, когда пилот «Ред Булл» уже оказался более чем в пяти секундах — никакой интриги в борьбе за победу. Ферстаппен не сдаётся и снова побеждает!

Леклер помог Хэмилтону

В борьбе за четвёртое место Албон на свежих шинах долго не мог подступиться к Леклеру. В итоге Алекс атаковал по внешнему радиусу, монегаск не уступил — и пилот «Уильямса» свернул в гравий, пропустив ещё и Хэмилтона. Льюис затем обошёл напарника, а Леклеру по радио сказали отдать позицию Албону, чтобы гарантированно избежать штрафа — если бы судьи решили, что Шарль виноват, он мог бы оказаться вообще на грани десятки. Так что Леклеру оставалось ворчать и пропускать, чтобы потом закончить гонку шестым.

Расселл вопреки провальной тактике и жалобам на поведение машины стал хотя бы седьмым, далее оказались Сайнс, Хаджар и Цунода. Юки — герой концовки: на рестарте он спровоцировал Хюлькенберга на ошибку, а затем сдержал Алонсо, чьи шины были на 12 кругов свежее. Впрочем, 10-е место на фоне победы напарника — всё равно слабое утешение. Но лучше, чем ничего.

Паузы в календаре Формулы-1 не предусмотрено — следующий этап, легендарный Гран-при Монако, пройдёт уже в следующие выходные.