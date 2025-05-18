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Кто стал худшим гонщиком Формулы-1 Гран-при Эмилии-Романьи — 2025: Пиастри, Леклер, Хюлькенберг

Кто худший гонщик Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1?
Евгений Кустов
Кто худший гонщик Гран-при Эмилии-Романьи Ф-1
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Две команды оказались в полном составе. А кроме них — Леклер и даже Пиастри.

В сезоне-2025 продолжаем традиционную рубрику: после финиша каждой гонки Ф-1 предлагаем вам самим выбрать худшего пилота. Причём в этом опросе-ранкере призываем оценивать выступления гонщиков именно в день гонки, не принимая в расчёт квалификацию и другие сессии. То есть получается этакая премия «Гонщик дня» наоборот.

По итогам гонки на трассе в Имоле редакция отобрала шестерых претендентов на звание худшего пилота — и теперь только вы определите имя «лауреата».

Для выбора используйте стрелки ▼▲ и пишите в комментариях, почему приняли именно такое решение!

Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.
Кто худший гонщик Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1?
Франко Колапинто
Фото: Ryan Pierse/Getty Images
1 место

Франко Колапинто

Аргентинец финишировал в первой гонке за «Альпин» — уже хорошо после аварии в квалификации. Но мы припомним Франко вылет на первых кругах, когда он пытался наседать на Нико Хюлькенберга. Да и дальше Колапинто никак себя не проявил.

Пьер Гасли
Фото: Ryan Pierse/Getty Images
2 место

Пьер Гасли

Француз сам лишил себя шансов на очки. Вступив в борьбу с Шарлем Леклером на первых кругах гонки, Гасли слишком рискнул, оказался на грязной части трассы и улетел в гравий, потеряв пять позиций. Потом за счёт тактики и везения теоретически ещё можно было взять очки, но ничего не получилось.

Габриэл Бортолето
Фото: Ryan Pierse/Getty Images
3 место

Габриэл Бортолето

Бразильский новичок не претендовал на очки, но всё равно обратим внимание на его провал под финиш: после рестарта Габриэл отстал от всех остальных из-за износа «медиума». При этом сваливать всё на шины не хочется: Цунода в такой же ситуации справился гораздо лучше.

Оскар Пиастри
Фото: Clive Rose/Getty Images
4 место

Оскар Пиастри

Главная претензия к австралийцу очевидна: Пиастри завалил старт гонки, когда начал слишком рано тормозить и подставился под атаку Макса Ферстаппена по внешнему радиусу. У Оскара были все возможности сохранить лидерство, и тогда не факт, что «Макларен» отдал бы нидерландцу победу. Кроме того, вопросы к тактике: Пиастри очень рано поехал в боксы и по сути просто получил дополнительный пит-стоп по сравнению с Максом и Норрисом без какого-то бонуса по скорости.

Нико Хюлькенберг
Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images
5 место

Нико Хюлькенберг

В целом качественная гонка немца была испорчена единственной ошибкой на рестарте: в попытке сдержать Юки Цуноду на таком же старом «медиуме» Хюлькенберг перестарался, допустил небольшую ошибку и цепанул гравий. Может быть, Халк в любом случае пропустил бы Юки на теоретически быстром «Ред Булл» и Алонсо на более свежем «медиуме», но ошибка есть ошибка.

Шарль Леклер
Фото: Clive Rose/Getty Images
6 место

Шарль Леклер

На самом деле мы включили монегаска сюда лишь за один эпизод — его борьбу с Александером Албоном. Ваш автор вовсе не уверен, что Леклер заслуживал штрафа за то, что пилот «Уильямса» оказался в гравии: с учётом актуальных рекомендаций по борьбе, вполне возможно, Шарль имел право не оставлять Алексу место. Но раз в «Феррари» решили, что Леклер обязан вернуть позицию, то записываем этот инцидент в пассив пилоту.

Гоночное воскресенье:
Фавориты разочаровали, зато отыгралась «Феррари»! Каким был Гран-при Ф-1 в Имоле
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Фавориты разочаровали, зато отыгралась «Феррари»! Каким был Гран-при Ф-1 в Имоле
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