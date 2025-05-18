Кто худший гонщик Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1?

В сезоне-2025 продолжаем традиционную рубрику: после финиша каждой гонки Ф-1 предлагаем вам самим выбрать худшего пилота. Причём в этом опросе-ранкере призываем оценивать выступления гонщиков именно в день гонки, не принимая в расчёт квалификацию и другие сессии. То есть получается этакая премия «Гонщик дня» наоборот.
По итогам гонки на трассе в Имоле редакция отобрала шестерых претендентов на звание худшего пилота — и теперь только вы определите имя «лауреата».
Для выбора используйте стрелки ▼▲ и пишите в комментариях, почему приняли именно такое решение!
Франко Колапинто
Аргентинец финишировал в первой гонке за «Альпин» — уже хорошо после аварии в квалификации. Но мы припомним Франко вылет на первых кругах, когда он пытался наседать на Нико Хюлькенберга. Да и дальше Колапинто никак себя не проявил.
Пьер Гасли
Француз сам лишил себя шансов на очки. Вступив в борьбу с Шарлем Леклером на первых кругах гонки, Гасли слишком рискнул, оказался на грязной части трассы и улетел в гравий, потеряв пять позиций. Потом за счёт тактики и везения теоретически ещё можно было взять очки, но ничего не получилось.
Габриэл Бортолето
Бразильский новичок не претендовал на очки, но всё равно обратим внимание на его провал под финиш: после рестарта Габриэл отстал от всех остальных из-за износа «медиума». При этом сваливать всё на шины не хочется: Цунода в такой же ситуации справился гораздо лучше.
Оскар Пиастри
Главная претензия к австралийцу очевидна: Пиастри завалил старт гонки, когда начал слишком рано тормозить и подставился под атаку Макса Ферстаппена по внешнему радиусу. У Оскара были все возможности сохранить лидерство, и тогда не факт, что «Макларен» отдал бы нидерландцу победу. Кроме того, вопросы к тактике: Пиастри очень рано поехал в боксы и по сути просто получил дополнительный пит-стоп по сравнению с Максом и Норрисом без какого-то бонуса по скорости.
Нико Хюлькенберг
В целом качественная гонка немца была испорчена единственной ошибкой на рестарте: в попытке сдержать Юки Цуноду на таком же старом «медиуме» Хюлькенберг перестарался, допустил небольшую ошибку и цепанул гравий. Может быть, Халк в любом случае пропустил бы Юки на теоретически быстром «Ред Булл» и Алонсо на более свежем «медиуме», но ошибка есть ошибка.
Шарль Леклер
На самом деле мы включили монегаска сюда лишь за один эпизод — его борьбу с Александером Албоном. Ваш автор вовсе не уверен, что Леклер заслуживал штрафа за то, что пилот «Уильямса» оказался в гравии: с учётом актуальных рекомендаций по борьбе, вполне возможно, Шарль имел право не оставлять Алексу место. Но раз в «Феррари» решили, что Леклер обязан вернуть позицию, то записываем этот инцидент в пассив пилоту.