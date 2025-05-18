Да, «Ред Булл» возвращается в борьбу за титул! Итоги Гран-при Эмилии-Романьи

Перед Гран-при Эмилии-Романьи фаворитами казались пилоты «Макларена», и победа Оскара Пиастри в квалификации лишь усилила это чувство. Но на деле вышло иначе — Макс Ферстаппен провёл великолепный обгон в первом повороте, а темп «Ред Булл» позволил уверенно оторваться от соперников и контролировать ход гонки. В этом, правда, нидерландцу помог виртуальный сейфти-кар на середине гонки, тем не менее Макс, похоже, получил шанс вернуться в борьбу за, казалось, уже потерянный титул.

Эти и другие итоги седьмого этапа сезона Формулы-1 — в традиционном обзоре «Чемпионата».

Судьбоносный старт

Как признался после финиша Ферстаппен, непосредственно старт у него получился не слишком хорошим, тем не менее он удержался достаточно близко к Пиастри, чтобы пойти в атаку по внешней траектории. Решение было крайне рискованным — в девяти случаях из 10 «Ред Булл» оказался бы в гравии, срезал шикану и потерял бы несколько позиций. Но именно в этот раз Пиастри почему-то переосторожничал, слишком рано затормозил и оставил сопернику слишком много места снаружи.

Можно было бы предположить, что за счёт более высокого темпа «Макларен» начнёт прессинговать Макса, однако скорость машин цвета папайи улетучилась туда же, куда и недавняя безжалостность Пиастри. Уже на втором круге Оскар выпал из зоны DRS позади «Ред Булл» и так и не смог его контратаковать. Причём и второе место австралийцу удержать не удалось — из-за раннего первого пит-стопа на рестарте он оказался на изношенных шинах и в конце концов пропустил Норриса.

На старте Пиастри переосторожничал Фото: Mark Thompson/Getty Images

Ландо, впрочем, если и реабилитировался за неудачную квалификацию, то не до конца. Норрис 10 кругов не мог пройти Расселла и за это время потерял относительно напарника более пяти секунд. Британца выручило то, что под VSC Пиастри во второй раз остановился в боксах и задействовал свой последний «хард». После гонки на лице Норриса читалось облегчение — впервые с Гран-при Японии он опередил напарника, однако отыграно всего лишь три очка.

Ландо теперь уступает Пиастри 13 баллов, Ферстаппен чуть больше — 22, и фаворитом чемпионата по-прежнему считается Пиастри. Но это справедливо лишь в том случае, если «Макларен» сохранит преимущество в скорости. Если же «Ред Булл» и в следующих гонках поедет так же бодро, как в Имоле, сражение за титул будет максимально ярким и непредсказуемым. В конце концов, если «Макларен» год назад перевернул игру, то почему «Ред Булл» не сможет?

Леклер заслужил штраф

Одним из главных событий концовки гонки стало сражение Албона с пилотами «Феррари». Алекс сменил шины во время выезда автомобиля безопасности, а вот у Леклера, как и в случае с Пиастри, уже не оставалось ни «медиума», ни «харда». На изношенной резине Шарль явно уступал в темпе «Уильямсу» и в ответ на атаку Алекса на 60-м круге выдавил его в гравий в «Тамбурелло». Чтобы избежать штрафа, Леклер по приказу команды позднее всё-таки пропустил Албона.

Приказ «Феррари» был логичным — Леклер, судя по всему, действительно нарушил правила (с оговоркой, что как таковых правил обгонов в Формуле-1 нет): Албон атаковал снаружи, и на апексе его передние колёса явно были впереди зеркал «Феррари», а потому, как предписывает руководство ФИА, «Уильямсу» должны были оставить место. Однако в результате нарушения со стороны Шарля Албона обогнал Хэмилтон, и четвёртую позицию, за которую Алекс бился с Леклером, ему так и не вернули.

Леклер на Гран-при Эмилии-Романьи Фото: Ryan Pierse/Getty Images

Впрочем, для болельщиков «Скудерии» важнее другое: в гонке SF-25 выглядела куда лучше, чем днём ранее в квалификации. Например, после первых пит-стопов Леклер на свежем «харде» был быстрее Расселла, а Хэмилтон, обогнав Антонелли, догонял Албона. То есть в темпе на длинных отрезках «Феррари» по сути уступала лишь «Ред Булл» и «Макларену». Разительный контраст с квалификацией, где Леклер с Хэмилтоном не дотянулись даже до топ-10.

Зато «Мерседес» расстроил

А вот «Мерседес» наоборот — в гонке выглядел куда скромнее, чем можно было ожидать после третьего места Расселла в квалификации. У Антонелли прорыва из второй десятки не получилось — на первом отрезке итальянец застрял за Хаджаром и ничего с «Рейсинг Буллз» поделать не мог, Расселл тоже не слишком блистал. Словно бы в отсутствие Тото Вольфа команда совсем расслабилась.

По количеству набранных очков эта гонка стала для «Мерседеса» худшей с Гран-при Австралии 2024-го, когда у Хэмилтона отказал двигатель, а Расселл влетел в стену после обманного манёвра Алонсо. И теперь вопрос — такова теперь форма «Серебряных стрел» и о подиумах можно забыть или гонка в Имоле останется единичным исключением?

Где просчитался «Астон Мартин»

В субботу одним из главных сюрпризов стали пилоты «Астон Мартин», впервые в сезоне прорвавшиеся в финальный сегмент квалификации. Отчасти это произошло благодаря тому, что Алонсо и Стролл раньше других поняли, что попытка на «медиуме» может получиться лучше, чем на «софте». Однако в гонке именно этот ход команду и подвёл.

Стратегия «Астон Мартин» не сработала Фото: Mark Thompson/Getty Images

В воскресенье у «Астон Мартин», в отличие от других, оставалось лишь по одному комплекту «харда», а переходить на «медиум» в момент появления VSC, когда до финиша оставалась ещё половина гонки, было рано. В итоге в середине гонки и Алонсо, и Стролл потеряли огромное количество времени, а с ним и шанс побороться за места в топ-10. Который в этот раз определённо был.

Шины оживили уикенд

Выбор сверхмягких шин сделал уикенд более непредсказуемым. Инженерам пришлось искать подход к сверхмягкому составу C6, который, по словам пилотов, не выдерживал и одного квалификационного круга, и благодаря этому в квалификации появилась дополнительная интрига. С другой стороны, по-настоящему эта интрига ни на что не повлияла — в конце концов, почти у всех пилотов остался один и тот же набор шин, а исход гонки во многом определили сейфти-кары.

Кроме того, довольно странно смотрится, когда в квалификации пилоты атакуют не на самом быстром составе шин. Впрочем, чем больше интриг, тем интереснее следить за чемпионатом, и будет интересно взглянуть. Причём в следующей гонке у нас будет ещё одна интрига — Гран-при Монако пройдёт с двумя обязательными пит-стопами. Посмотрим, сделает ли это гонку интереснее.