Сенсация: российско-израильский пилот будет стартовать на «Инди-500» первым!

Роберт Шварцман никогда в жизни не выступал на овалах, а его команда — дебютант IndyCar. Просто невероятно.

20-е место, 22-е, 18-е, 25-е, 18-е — таковы результаты бывшего резервиста «Феррари» вице-чемпиона Формулы-2 Роберта Шварцмана в пяти первых для него и его команды гонках в серии IndyCar. У напарника российско-израильского пилота по команде «Према» Каллума Айлотта показатели ещё хуже. И вот после такого старта сезона-2025 именно Шварцман и «Према» завоевали поул-позишен на легендарных «500 милях Индианаполиса»! Как же это стало возможно?

Им бы отобраться на старт…

Триумфа новичков ничто не предвещало. «Инди-500» вдобавок ко всему ещё и первая овальная гонка нынешнего сезона — ни Шварцман, ни его команда на овалах никогда ещё не гоняли. Кроме того, прямо перед стартом чемпионата «Прему» покинул опытнейший инженер Майкл Кэннон из-за разногласий с руководством. Хорошо ещё, что недавно удалось подписать гоночного инженера Эрика Ляйхтля — в 2023 году он выиграл «Инди-500» с Джозефом Ньюгарденом.

Считалось, что нормальным результатом для двух пилотов «Премы» просто станет попадание в полном составе на старт: на него допускаются 33 пилота, а в заявке на «Инди-500» было 34 участника. Итальянская команда хуже всех провела первую тренировку, так как до последнего момента продолжала подготовку техники — в итоге Шварцман и Айлотт оказались предпоследним и последним соответственно.

Но дальше ситуация начала становиться всё лучше и лучше. На последующих тренировках Роберт и Каллум уже по-настоящему соперничали со всеми остальными, а в квалификации Шварцман сотворил свою первую сенсацию. Роберт пролетел четыре круга по трассе с такой скоростью, что занял шестое место и таким образом пробился в следующий этап, где 12 быстрейших пилотов определяют шестерых участников борьбы за поул-позишен! Айлотт тоже уверенно квалифицировался, но занял 17-е место.

Сенсационный поул!

В принципе, даже если бы Шварцман занял по итогам следующего раунда 12-е место, его выступление всё равно надо было бы считать огромным успехом. Но не тут-то было: Роберт уверенно пробился в топ-6! Правда, не обошлось без помощи легендарной команды «Пенске»: Скотт Макглоклин на тренировке разбил машину и выбыл из борьбы, а его напарников Джозефа Ньюгардена и Уилла Пауэра дисквалифицировали из-за некорректной работы с машинами: механики заполнили шов у заднего амортизатора, что правилами запрещено.

Ну, это проблемы «Пенске», которой может грозить даже дисквалификация на саму гонку (интересный момент — Роджер Пенске при этом владеет всем чемпионатом), а Шварцман таким образом дошёл до решающей квалификационной сессии.

И в ней Роберт выступил великолепно! Если в «Топ-12» кругам Шварцмана не хватало стабильности (после блестящего первого было падение темпа), то в «Фаст-6» Роберт отработал идеально, проехав со средней скоростью 232,790 мили в час. Ну, или если так вам привычнее, то четыре круга Шварцман преодолел за 2:34.6459. И никто не сумел подобраться к новичку чемпионата — есть сенсационный поул!

Роберт Шварцман празднует победу с командой Фото: Prema Racing

«Это мечта, это не может быть правдой»

«Должен сказать огромное спасибо моим инженерам, — заявил счастливый Шварцман. — Они проделали потрясающую работу шаг за шагом — улучшая машину, пробуя новые вещи. И от каждого из этих шагов всё становилось лишь лучше, лучше, лучше. И мы дошли до момента, когда наша машина оказалась действительно хорошей. У меня были мысли: «Это мечта, это не может быть правдой». Не знаю даже, что сказать. Ощущения от машины потрясающие. Просто не могу достаточно поблагодарить «Прему» и «Шеви». Когда ехал сюда на свою первую овальную гонку, то не мог представить, что окажусь в таком положении. Невероятно!»

Второе место — у бывшего пилота Формулы-1 Такумы Сато — 2:34.8534 (232,478 м/ч). Доминатор нынешнего сезона и вообще последних лет Алекс Палоу в воскресенье чуть растерял скорость и остался шестым — 2:35.5894 (231,378).

Это первый поул новичка на «Инди-500» с 1983 года, когда первое место взял Тео Фаби (но у него уже был опыт выступлений на овалах, а его команда проводила второй сезон в серии). Если же говорить о командах, то последний раз команда-новичок оказывалась быстрейшей в квалификации в 1984-м — это был «Тедди Мейер Мотор Рейсинг» бывшего босса «Макларена» Тедди Мейера.

Гонка — новый вызов

Разумеется, поул на «Инди-500» абсолютно ничего не гарантирует. Повторимся: на счету Шварцмана и «Премы» 0 овальных гонок, Роберту только предстоит узнать на практике, что такое плотнейшая борьба с соперниками на высочайших скоростях овала. Но как бы ни сложилась гонка через неделю, 25 мая, Шварцман уже стал одним из героев главной гонки Америки.

Такой успех крайне полезен для карьеры Роберта. Говорят, у него трёхлетний контракт с «Премой», что гарантирует Шварцману спокойную адаптацию к чемпионату, однако очевидно, что подобные успехи привлекают внимание к экс-участнику программы «СМП Рейсинг» и со стороны топ-команд IndyCar – с прицелом пусть не на ближайший сезон, но на перспективу. Похоже, Роберт был прав, когда предпочёл Америку выступлениям в чемпионате мира по гонкам на выносливость.

P. S. Мы называли и продолжаем называть Роберта Шварцмана российско-израильским пилотом. До 2022 года Роберт выступал в гонках с российской гоночной лицензией, которую по очевидным причинам сменил на израильскую (другие пилоты из России сейчас гоняют с итальянскими, кыргызстанскими и так далее). Российское гражданство у Шварцмана при этом никуда не подевалось.