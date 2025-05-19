Почему Пиастри подарил Ферстаппену лидерство и заслуживал ли Леклер штрафа? Разбор

Егор Оруджев пока не верит в топ-уровень «Ред Булл» и не согласен, что Алонсо — самый невезучий пилот в мире.

Постоянный эксперт «Чемпионата» победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев ответил на главные вопросы по итогам Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1, который выиграл Макс Ферстаппен.

Что случилось с Пиастри на старте гонки?

В целом Оскар стартовал лучше Макса и перед торможением кинул взгляд в зеркало — где Макс. Так что он прекрасно знал, что там есть просвет. Думаю, в том числе поэтому было такое консервативное торможение с большим запасом. Полагаю, Оскару было очень обидно, когда он анализировал старт после гонки.

Мог ли «Макларен» сделать что-то по-другому по ходу гонки? Например, приказать Пиастри пропустить Норриса после рестарта?

Имея Макса спереди — нет. Исход был бы таким же. Им вчера просто не хватило скорости. Не вижу, как они могли бы обыграть «Ред Булл», после того как Макс захватил лидерство. На трассе обогнать в физической борьбе им было бы нереально: слишком широкие машины, слишком узкая трасса. «Ред Булл» на прямой едет быстро, а Макс бы в жизни не оставил место в первом повороте.

Верите ли, что «Ред Булл» так прибавил, что Макс теперь будет бороться на любой трассе?

Нет, думаю, это больше специфика Имолы. Нет асфальтовых зон безопасности, а само полотно — узкое. Макс рискует больше других, и поэтому здесь главное — захватить лидерство. На более широких автодромах, думаю, будет привычная картина. Возможно, обновления помогли приблизиться, но точно не позволили догнать «Макларен».

Как оцените борьбу Леклера с Албоном — это штраф или нет?

Конечно, штраф. Шарль же места физически не оставил, а Алекс ещё до торможения оказался впереди. Какие тут вопросы? Точно так же я считал, что в Майами должны были оштрафовать Алонсо, когда он выдавил Лоусона перед столкновением.

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Какая «Феррари» настоящая — в квалификации или в гонке? Чего ждёте от команды дальше?

Думаю, их объективное положение — шестая-седьмая позиция. После «Мерседеса», впереди «Уильямса». Когда, как говорят, решат свои проблемы с подвеской, приблизятся к «Мерседесу». Но пока ситуация не выглядит радужно. От себя добавлю — браво, «Уильямс»! Жаль, что не четвёртое место. Однако Албон хорош. Сайнса жалко: не повезло, но всё равно вырвал очки.

Разберите, пожалуйста, аварию Цуноды в квалификации

Взял больше поребрика, чем можно. Вот и вся ошибка.

Вылет Хюлькенберга на рестарте — скорее его ляп или мастерство Цуноды, спровоцировавшего ошибку?

Халк «перепушил» вход в поворот в пылу борьбы. Чуть-чуть не удержался, и места не хватило. Однако без позднего торможения Юки ошибки Нико бы и не случилось. Так что есть заслуга японца.

Как вам дебют Колапинто и каковы его перспективы в «Альпин»?

Плохо. Не очень понимаю, почему выбрали для дебюта Имолу. Трасса узкая, асфальтовых зон вылета нет. Для новичков это очень сложный тест, особенно после перерыва в постоянной езде. Симулятор тут не поможет: перегрузки он не воссоздаёт. Думаю, на более широких автодромах дела пойдут лучше.

Согласны ли, что Алонсо – самый невезучий гонщик в мире?

Конечно: каких-то 20 с лишним лет в Формуле-1 и два титула чемпиона мира — как бы мне таким невезучим стать! Нико Хюлькенберг сюда гораздо лучше подходит.

Сработала ли затея с использованием более мягких шин и, в частности, «софта» С6?

Если учитывать, что мягкие шины и круга не могли в квалификации проехать, перегреваясь под конец. Очевидно, что идея не сработала, поэтому в гонке никто их не обул.