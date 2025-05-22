Месть в русских гонках: потерявший титул пилот отправил чемпиона в стену

Новые машины, новые пилоты и… старые счёты! Пожалуй, именно такой формулой можно описать старт сезона G-Drive СМП РСКГ в 2025 году. Уикенд на трассе Moscow Raceway оказался богатым на события, растянувшись на целых три дня — первый и единственный раз в сезоне-2025 в рамках одного этапа прошли как «спринтерские» заезды, так и четырёхчасовой марафон G-Energy СМП РСКГ Эндуранс. Выходные оказались и впрямь «мегауикендом» как по количеству гонок на единицу времени, так и по степени их интереса для любителей техники, поклонников конкретных спортсменов и ценителей борьба на трассе и за её пределами.

Атоев затаил обиду на Симонова

Став чемпионом класса «Туринг-Лайт» в 2023 году, в 2024-м пилот из Сызрани Михаил Симонов перешёл в топовый зачёт «Туринг» и с первой же попытки стал сильнейшим в этой категории. Борьба за титул на протяжении всего сезона шла с Владимиром Атоевым, и судьба чемпионства решилась в самой последней гонке, омрачил которую поступок Дмитрия Брагина. Опытнейший пилот с нарушением правил притормозил конкурента своего ученика и напарника по TAIF Motorsport — гонщик Lukoil Racing Team лишился возможности взять титул. Реакция была достаточно бурной как на трассе, так и за её пределами. На награждении по итогам сезона пилот из Ростова-на-Дону отказался пожать руку своему сопернику, но казалось, что этим конфликт и исчерпается. Новый сезон предстояло начать с чистого листа…

Чемпион перешёл в команду Lukoil Racing Twins Team, где напарником Симонова вполне мог стать Атоев, однако Владимир оказался в новом коллективе G-Drive SMP Racing, а значит, борьба с Михаилом вышла на новый уровень. В первой гонке на Moscow Raceway действующий обладатель титула просто уехал от своих преследователей к первой победе за новую команду, а вот во второй пути двух пилотов на трассе пересеклись. И не один раз. Сначала всё ограничивалось лёгкими тычками между машинами на торможениях, что по меркам кузовных гонок и инцидентом-то не считается, однако дальше события стали накаляться.

Атоев несколько раз едва не завёз Симонова в стену на главной прямой, а очередная попытка обгона на последнем круге завершилась тем, что Владимир отправил Михаила в разворот. На счастье вице-чемпиона прошлого сезона, контакт случился ближе к первому повороту, так что машина соперника хоть и не избежала контакта, но удар об отбойники был далеко не таким сильным, каким мог бы быть при столкновении с бетонным пит-уоллом. Cupra Leon VZ TCR пострадала, Симонов хоть и смог, потеряв позиции, финишировать, однако затем отправился в больницу из-за травмированной шеи. К счастью, всё обошлось и пилот был отпущен после обследования восстанавливаться. Но ситуация вышла показательной.

Если бы с Атоевым боролся кто-то другой, то до подобной аварии дело явно не дошло бы, но Владимиру попался его главный обидчик по прошлому сезону, так что всё вышло так, как вышло. Странно, конечно, мстить не тому, кто вынес тебя с трассы в финальном заезде 2024 года, а его напарнику, но, похоже, у пилота есть свой план и он его намерен придерживаться. Судьи без внимания инцидент не оставили, разбирались очень долго — штрафы впаяли всем. 30 штрафных секунд получил Атоев за три эпизода борьбы с Симоновым, в которых вице-чемпион не оставил места на трассе чемпиону. Сам Михаил получил штрафной балл за контактную борьбу с Владимиром, а «бонусом» наказали и второго пилота G-Drive SMP Racing Александра Смоляра, который, следуя примеру напарника, тоже крайне жёстко сражался с лидером Lukoil Racing Twins Team.

При всём уважении к остальным пилотам «Туринга», но именно битва Михаила Симонова и Владимира Атоева станет основной интригой предстоящего сезона. Вопрос в том, смогут ли пилоты самостоятельно обуздать свои эмоции или придётся вмешиваться судьям. И если да, то не случится ли это слишком поздно, когда градус борьбы на трассе превысит все допустимые пределы.

Михаил Симонов преследует Владимира Атоева Фото: Пресс-служба СМП РСКГ

Молодые таланты и возвращение «ветерана»

Интересных пилотов, за которыми стоит последить, достаточно как в «спринтах» G-Drive СМП РСКГ, так и в многочасовых гонках G-Energy СМП РСКГ Эндуранс. В коротких заездах в «Туринге» в новом сезоне стоит вновь обратить пристальное внимание на юного представителя TAIF Motorsport Петра Плотникова, а в марафонских заездах, хочется верить, ещё не раз на старт выйдет «ветеран» российских кольцевых гонок и действующий чемпион России по ралли в абсолютном зачёте Клим Гаврилов.

Пётр Плотников — пример того, как шаг за шагом выстраивать карьеру в профессиональном автоспорте. В 2019 году уроженец Санкт-Петербурга взял титул в зачёте «S1600 Юниор», в 2020-м с первой попытки выиграл в категории S1600, в 2021 году завоевал звание вице-чемпиона «Туринг-Лайт» и в сезоне-2022 стал третьим в этом же классе, чтобы в 2023 году перейти в «Супер-Продакшн», где до места в призах по итогам чемпионата дотянуться не удалось. Зато в прошлом году Пётр всё-таки стал лучшим в «Туринг-Лайт», а за этой победой последовал логичный переход в «Туринг».

Пётр Плотников Фото: Пресс-служба СМП РСКГ

«По ступенькам мы движемся вперёд к победам в новых категориях. Надеюсь, что затем пройдём куда-то дальше — очень большая мечта оказаться в гонках в Европе. Сейчас меня выбрала команда, за что ей большое спасибо — будем надеяться, что у нас всё получится, и дальше мы постепенно станем улучшать результаты и будем выигрывать всё подряд.

Соперники мощные, класс отличный. Думаю, всё получится. По технике достаточно большая разница с «Туринг-Лайтом» — у машины больше база, больше колёса, она мощнее, так что больше приходится работать. Много мелких нюансов при открытии газа, на торможениях — да почти всё по-другому. Удачно, что мы с Дмитрием Брагиным едем на одинаковых автомобилях, поэтому будем расширять наши знания и искать настройки», — отметил Плотников.

Что касается Клима Гаврилова, то этот пилот в представлении не нуждается. Причём ни поклонникам «кольца», ни фанатам классического ралли. Вице-чемпион топового класса SMP TCR Russia, который не один сезон выступал в «спринтах», пока не переключился на ралли, внезапно для многих вышел на старт четырёхчасовой гонки в Подмосковье. Пилот разделил руль спорткара Mercedes-AMG GT4 команды Yadro Motorsport с пилотом заводского коллектива Lada Sport Rosneft Иваном Чубаровым. Тандем блестяще справился со всеми вызовами, которые в изобилии поставляли по ходу марафона и соперники, и погода, одержав победу в категории SMP GT4 Russia. Судя по результату, ездить по асфальтовым автодромам Гаврилов не разучился, а потому было бы интересно увидеть Клима на других этапах G-Energy СМП РСКГ Эндуранс — например, на домашнем для петербуржца автодроме «Игора Драйв».

Клим Гаврилов в борьбе Фото: Пресс-служба СМП РСКГ

Очарование MINI и брутальность Lamborghini

Не менее приятны, чем новые имена в заявочных листах, новые бренды на стартовой решётке. Тем более в ситуации, когда привезти в страну новый автомобиль сродни квесту без каких-либо подсказок, а постройка машины внутри России превращается в непростую задачу, когда речь заходит об абсолютно непривычной для отечественного автоспорта модели. Но тем интереснее, когда находятся пилоты, проповедующие оба этих подхода к подготовке техники.

Москвич Степан Ануфриев в российских кольцевых гонках не новичок, чего не скажешь о его новом автомобиле. В 2025 году в гонках категории «Туринг-Лайт» пилот решил участвовать на абсолютно нехарактерном для нашего турнира хэтчбеке MINI Cooper JCW в кузове F56. В 2024 году фестиваль GARAGE FEST на трассе «Игора Драйв» стал местом дебюта британского хэтчбека, подготовленного к гонкам силами петербургской команды SHONX Racing. А на Moscow Raceway в 2025-м в G-Drive СМП РСКГ на старт вышли сразу два культовых автомобиля постройки B-Tuning Pro Racing Team.

«Нам, скажем так, поступило предложение собрать автомобиль, а мы не смогли отказаться, потому что это интересная машина и новая модель. Почему бы и не собрать? — объяснил выбор Степан Ануфриев. — Машинка красивая, внимание привлекает. Могу сказать точно, что машинка разгоняется, машинка рулится. Пожалуй, отметить хочу прежде всего поворачиваемость — вертлявый автомобиль получился, но это в плюс. В общем, это та самая легендарная управляемость MINI.

Мы пока ещё не раскрыли весь потенциал MINI — опытным путём проверяем все его, скажем так, грани, возможности. Пока мы просто не знаем идеальных настроек для этой модели, у нас нет какого-то, назовём его так, дефолтного положения, от которого бы мы куда-то шагали. Так что на каждой гонке что-то новое добавляем, где-то что-то убавляем. И в целом есть куда стремиться ещё. Сейчас в серии уже есть два MINI, ждём третью машину — будет очень интересно».

Степан Ануфриев на MINI Cooper JCW в кузове F56 Фото: Пресс-служба СМП РСКГ

Ещё большей во всех отношениях авантюрой можно с полным правом назвать решение команды Андрея Солуковцева и команды ISKRA Motorsport привезти в Россию уникальный для нашей страны Lamborghini Huracan GT3 Evo — первый автомобиль этой модели в российском автоспорте. Могучее итальянское купе стало первым за более чем десятилетие Lamborghini в серии, а кроме того — самым продвинутым автомобилем в пелотоне G-Energy СМП РСКГ Эндуранс, ведь до появления в 2026 году Lamborghini Temerario GT3 именно Huracan GT3 является флагманской моделью бренда в классе Group GT3.

«Лет пять, наверное, я небезуспешно выступал в классе GT4 и сейчас считаю, что этот рубеж для меня пройден, — рассказал Андрей Солуковцев. — У меня всегда была мечта проехать «24 часа Ле-Мана», а категория GT3 как раз там едет, поэтому перехожу в новый класс. Выбор модели был тяжёлым, потому что в этой категории более 15 омологированных автомобилей. Я выбирал между Audi R8 LMS Evo II, Lamborghini Huracan GT3 Evo и Mercedes-AMG GT3, потому что они наиболее приятны с точки зрения бюджета. Ну а дальше сыграли другие факторы. В Lamborghini это легендарный двигатель V10, классный надёжный мотор с прекрасным звуком. Плюс Lamborghini на сегодняшний момент довольна неплохая с точки зрения BoP.

Конкретный автомобиль 2021 года выпуска — состояние всех ключевых элементов очень хорошее. Когда я покупал машину, то пробег был всего 2400 км. Много чего пришлось поменять по расходникам, по подвеске, потому что предыдущий владелец не совсем бережно относился к автомобилю. Я считаю, что это один из самых привлекательных автомобилей в классе и в паддоке в целом. Думаю, что он даст новый виток развития категории GT3 в российском автоспорте. Такая вот красавица. Милости просим на этапы СМП РСКГ, где в этом сезоне нас ждёт много интересной увлекательной борьбы».

Андрей Солуковцев на Lamborghini Huracan GT3 Evo Фото: Пресс-служба СМП РСКГ

Да и в целом на гонки в 2025 году стоит выбраться для того, чтобы оценить изменения, которые произошли в серии. Самой интересной реформой стал перенос призового подиума внутрь паддока — теперь после каждой гонки тройка лучших спортсменов получает кубки и устраивает душ из шампанского не на возвышении над пит-лейном вдали от болельщиков, а в прямом смысле на расстоянии вытянутой руки от зрителей.

Новый подиум Фото: Пресс-служба СМП РСКГ

Одно простое решение сделало российские гонки в каком-то смысле народными, так что оценить это нововведение стоит вживую. Тем более появилась дополнительная мотивация выбраться на этапы СМП РСКГ — возрождённые формульные гонки в России! На Moscow Raceway стартовал новый чемпионат России SMP F4. О том, что представляет собой отечественная Формула-4, поговорим отдельно — новый-старый чемпионат достоин более детального рассказа.