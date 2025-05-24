Норрис лишил-таки Леклера домашнего поула! У «Мерседеса» — просто катастрофа

Q1: новые проблемы Антонелли и угроза для Хэмилтона

Вопреки опасениям, первый сегмент квалификации Гран-при Монако не превратился в «рай трафика». Конечно, кто-то кому-то мешал, но в пределах нормы. Самый потенциально важный эпизод — помеха со стороны Льюиса Хэмилтона на быстром круге Макса Ферстаппена. Инженер по радио ошибочно сказал Льюису, что нидерландец замедляется, и пилот «Феррари» не подвинулся. Теперь Хэмилтону грозит штраф после сессии.

Ну, это дела будущие, а прямо сейчас — проблемы у Антонелли и «Мерседеса». Кими слишком агрессивно атаковал шикану после тоннеля и сломал слева переднюю подвеску. Итальянец прошёл дальше с 15-м результатом, однако, разумеется, принять участия во второй части квалификации уже не смог. При этом Кими попал в аварию в самом конце — кажется, из-за него не успел завершить круг только Лэнс Стролл, ставший 19-м.

Чуть не повезло Габриэлу Бортолето: если бы сессию остановили секунд на 10 раньше, бразилец просочился бы в топ-15, а так его успели отодвинуть на 16-ю строчку. 17-м и 18-м будут стартовать Берман с Гасли, ну а последний ряд со Строллом разделит Франко Колапинто — у аргентинца пока весь уикенд откровенно слабый. Да, Гасли тоже выбыл в Q1, но между напарниками пропасть в шесть десятых секунды — и это на такой короткой трассе и в ситуации, когда 18 пилотов уместились в 765 тысячных.

Q2: «Мерседес» закончил в полном составе

В самом начале второго сегмента очередная порция плохих новостей пришла для «Мерседеса». Нет, Джордж Расселл не угодил в аварию — на его болиде просто перестала работать силовая установка. Британец замер в тоннеле и оживить машину уже не сумел — Расселл и Антонелли занимают по итогам сессии 14-е и 15-е места, невероятно!

Соответственно, нам нужно было определить ещё всего лишь трёх неудачников сегмента. Главным из них стал Карлос Сайнс: испанец, жаловавшийся на работу финального комплекта шин, проиграл Алексу Албону аж шесть десятых и остался 11-м. 12-й результат на счету Юки Цуноды — в пяти десятых от Ферстаппена. «Ред Булл» вновь сражается лишь одной машиной. Наконец, не сотворил чуда Нико Хюлькенберг — вроде и круг собрал, но оказался в четырёх десятых от топ-10. Зато пробились дальше Окон и пилоты «Рейсинг Буллз» в полном составе.

Q3: Норрис собрался!

В решающей части квалификации борьба за поул превратилась во внутреннее дело пилотов «Макларена» и Шарля Леклера. Казалось, что финальным кругом монегаск застолбил поул за собой, однако Ландо Норрису удалось контратаковать и опередить Шарля на одну десятую — в кои-то веки сильная концовка квалификации от британца! Пиастри остался третьим, проиграв напарнику 175 тысячных — вот австралиец на сей раз прошёл последний круг не очень.

Хэмилтон спокойно остался четвёртым. А что же Макс Ферстаппен? Финальный круг у нидерландца совершенно не задался, и лидер «Ред Булл» проиграл времени поула аж семь десятых! После предыдущих сегментов несколько неожиданно.

Отличный шестой результат на счету Исака Хаджара, который всего на тысячную опередил Фернандо Алонсо и на 19 — Эстебана Окона. Наконец, Лиам Лоусон и Алекс Албон сформируют пятую линию стартовой решётки. От пилота «Уильямса» мы, пожалуй, ждали чуть большего после сильного второго сегмента.

Так или иначе, получилось интересно, а впереди гонка с новыми правилами: каждому пилоту необходимо использовать три комплекта шин, то есть обязательно нужно провести два пит-стопа. Как всё сложится, непонятно. Ждём старта в воскресенье, 25 мая, в 16:00 мск!