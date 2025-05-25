Старт — в 16:00. А что будет происходить сразу после него, непонятно.

Кому помогут, а кого утопят специальные правила для Гран-при Монако? Гонка Ф-1 — LIVE!

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Пилот «Макларена» Ландо Норрис на сей раз совладал с нервами и взял поул в квалификации Гран-при Монако. Теперь новый вопрос – сумеет ли британец отстоять первую позицию на старте при атаках со стороны Шарля Леклера? Позади них гонку начнут Оскар Пиастри и Макс Ферстаппен. Обычно гонки в Монако получаются довольно скучными, но в нынешнем сезоне введено новое правило: каждый пилот обязан использовать в гонке три комплекта шин, то есть надо дважды их менять. Это может существенно разнообразить борьбу, тем более что отстающие пилоты наверняка применят необычную тактику вроде первого пит-стопа сразу после старта.

Эти и другие события гоночного воскресенья на уличной трассе в Монте-Карло, включая рассказ о гонках Формулы-3 и Формулы-2 — в нашей онлайн-трансляции!