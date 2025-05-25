Кому помогут, а кого утопят специальные правила для Гран-при Монако? Гонка Ф-1 — LIVE!

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Пилот «Макларена» Ландо Норрис на сей раз совладал с нервами и взял поул в квалификации Гран-при Монако. Теперь новый вопрос – сумеет ли британец отстоять первую позицию на старте при атаках со стороны Шарля Леклера? Позади них гонку начнут Оскар Пиастри и Макс Ферстаппен. Обычно гонки в Монако получаются довольно скучными, но в нынешнем сезоне введено новое правило: каждый пилот обязан использовать в гонке три комплекта шин, то есть надо дважды их менять. Это может существенно разнообразить борьбу, тем более что отстающие пилоты наверняка применят необычную тактику вроде первого пит-стопа сразу после старта.
Эти и другие события гоночного воскресенья на уличной трассе в Монте-Карло, включая рассказ о гонках Формулы-3 и Формулы-2 — в нашей онлайн-трансляции!
Сейфти-кар сворачивает в боксы, гонка возобновляется. Цолов лидирует, а Камара сворачивает в боксы — у него отвалилось заднее правое колесо, которое теперь катается по трассе! Но обходится локальными жёлтыми флагами — колесо убирает маршал.
До финиша три круга.
24/27: 1 Цолов — 2 Билински — 3 Бойя — 4 Войзин — 5 Трамниц — 6 ван Хупен — 7 Тапонен — 8 Стенсхорне — 9 Шарп — 10 Жьюсти.
И ещё один вылет в «Портье» — Брандо Бадоер после удара со стороны одного из соперников стоит в стене. Автомобиль безопасности возвращается на трассу.
21/27: 1 Цолов — 2 Билински — 3 Бойя — 4 Войзин — 5 Трамниц — 6 ван Хупен — 7 Тапонен — 8 Стенсхорне — 9 Камара — 10 Шарп.
Автомобиль безопасности покидает трассу, Цолов уверенно сохраняет лидерство на рестарте. Тем временем Вурц сообщает команде, что у него медленный прокол — его зовут в боксы. Австриец однако остаётся на трассе. Машина явно потеряла темп, он пропускает ван Хупена и сдерживает пелотон позади — пока не врезается в стену в «Массне».
Ван Хупен в итоге поднимается на шестое место, Тапонен уже седьмой, Стенсхорне поднимается на восьмую строчку, Камара становится девятым, а десятую строчку занимает Шарп.
Ноэль Леон влетает в стену в «Портье»! Мексиканец покидает машину, которую теперь эвакуируют маршалы. На трассе автомобиль безопасности.
Разбитая машина Леона
Фото: x.com/formula3
На шестое место поднимается Вурц, ван Хупен теперь седьмой, восьмое место переходит к Тапонену, Стенсхорне становится девятым, а Камара попадает в топ-10. Тем временем лидирующий Цолов теряет всё своё преимущество.
18/27: 1 Цолов — 2 Билински — 3 Бойя — 4 Войзин — 5 Трамниц — 6 Вурц — 7 ван Хупен — 8 Тапонен — 9 Стенсхорне — 10 Камара.
Цолов уехал от пелотона уже на 7,5 секунды — болгарский пилот уверенно доминирует. А вот позади него Билински, Бойя и Войзин идут плотной группой в борьбе за места на подиуме. 10 кругов до финиша.
Билински прибавляет — к десятому кругу Роман сократил отставание от лидирующего Цолова и пробился в зону DRS позади лидера. Однако Никола отвечает — взвинчивает темп и восстанавливает отрыв в две секунды. Идущий третьим Бойи отстаёт ещё на две и от Войзина оторваться не может.
12/27: 1 Цолов — 2 Билински — 3 Бойя — 4 Войзин — 5 Трамниц — 6 Леон — 7 Вурц — 8 Тапонен — 9 ван Хупен — 10 Стенсхорне.
6 кругов гонки позади. Цолов оторвался от преследователей на секунду с небольшим, а вот позади него Билински и Бойя продолжают борьбу за второе место. Камара по-прежнему 11-й, причём он отстал от Стенсхорне на секунду с небольшим и потерял DRS.
Билински и Бойя
Фото: x.com/formula3
Стартовала гонка Формулы-3! Цолов уверенно разгоняется с поул-позиции и сохраняет лидерство, Билински выезжает из первого поворота вторым, его атакует Бойя, который с трудом тормозит перед «Мирабо». Следом идёт Войзин, а Трамниц опередил Леона и вышел на пятое место — причём между ними произошёл контакт в первом повороте — Каллум чуть не впечатал немца в стену. Камара остался на 11-й позиции.
Старт гонки Форммулы-3
Фото: x.com/formula3
01/27: 1 Цолов — 2 Билински — 3 Бойя — 4 Войзин — 5 Трамниц — 6 Леон — 7 Вурц — 8 Тапонен — 9 ван Хупен — 10 Стенсхорне.
Мы начинаем большой автоспортивный день (возможно, самый большой в году, если учесть сегодняшние американские гонки) с заезда Формулы-3 по улицам Монако.
С поул-позиции сегодня стартует Никола Цолов, а первый ряд с ним разделит Роман Билински. Со второго ряда стартуют Мари Бойя и Каллум Войзин, а следом за ними — Ноэль Леон и Тим Трамниц.
Лидер чемпионата Рафаэль Камара лишь 11-й на стартовой решётке — бразилец, отметим, получил штраф в три позиции за то, что в ходе квалификации недостаточно замедлился во время красных флагов.
При этом у нас лишь 29 автомобилей на решётке — Джеймс Хедли в результате вчерашней аварии получил травму руки и заезд пропускает.
Стартовая решётка гонки Формулы-3
Фото: FIA
Старт в 9:00 мск.