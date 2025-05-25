Повторит ли Шварцман триумф Монтойи и за кем следить ещё? Главные вопросы на «Инди-500»

Сегодня на легендарном овале «Индианаполис Мотор Спидвей» пройдёт одна из старейших гонок планеты — «500 миль Индианаполиса». С поула в ней стартует российско-израильский пилот Роберт Шварцман, который стал лишь третьим человеком в истории, выигравшим свою дебютную квалификацию к «пятисотке».

Всё, что нужно знать о предстоящем заезде — в материале «Чемпионата».

Чем «Инди-500» отличается от других гонок?

«500 миль Индианаполиса» проводится с 1911 года и сегодня пройдёт в 109-й раз. Это самая популярная гонка Америки — в день заезда на трассе собираются буквально сотни тысяч зрителей, причём многие из них следят за заездом не с трибун, а из зон в инфилде трассы. Атмосферой эта гонка напоминает большой фестиваль, побывать на котором приезжают даже те, кто не особенно следит за автоспортом. Победа в «500 милях Индианаполиса» — одно из наиболее значимых автоспортивных достижений в США, и выигравший гонку пилот на следующий день просыпается известным на всю страну.

Овал в Индианаполисе — один из самых скоростных в мире, машины здесь развивают скорости свыше 370 км/ч. Со стороны овал может показаться простым, однако на деле повороты отличаются друг друга небольшими нюансами, и на высокой скорости малейшая неточность может привести к серьёзной аварии. Дистанция гонки составляет 200 кругов, которые пилоты преодолевают примерно за три часа, и в ходе столь длинного заезда состояние асфальта может меняться — команды должны быть к этому готовы, чтобы своевременно менять настройки.

Гонки в Индианаполисе не обходятся без жёлтых флагов Фото: Justin Casterline/Getty Images

В «500 милях Индианаполиса» огромную роль играет стратегия. Гонщикам необходимо правильно обращаться с резиной и контролировать расход топлива. Часто можно увидеть, как в начальных фазах гонки пилоты не рвутся в лидеры, предпочитая находиться в воздушном мешке позади соперника и экономить горючее. Экономия топлива может иметь решающее значение — именно так в 2016 году «Инди-500» выиграл Александер Росси, который, в отличие от других, сумел сохранить достаточно горючего, чтобы не останавливаться на пит-лейне на последних кругах.

Наконец, по ходу гонки неизбежно будут жёлтые флаги с выездом автомобиля безопасности. К их появлению могут привести даже небольшие обломки на трассе, которые на таких скоростях представляют смертельную опасность. При работе со стратегией команды должны быть готовы к тому, что заезд в любой момент может быть прерван жёлтыми флагами, которые полностью перевернут логику гонки. Главная же цель каждого пилота — избегать ошибок и аварий, сохранить машину и в решающей фазе заезда оказаться в группе лидеров, чтобы на финише сразиться за победу. Так, за последние 20 лет трижды выигравший гонку пилот опережал соперника на финальном круге. Кроме того, два последних года победителя и серебряного призёра на финише разделяют менее полусекунды, причём в 2023-м Джозеф Ньюгарден опередил Маркуса Эрикссона на 0,0974 секунды.

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Кто фаворит?

В «Инди-500» шансы на победу есть буквально у каждого пилота, хотя, разумеется, у кого-то их больше, чем у других. Тем не менее выделить одного фаворита невозможно. В числе главных претендентов называют пилотов топ-команд: «Ганасси» и «Пенске». При этом Алекс Палоу, трёхкратный чемпион IndyCar, доминирующий и в нынешнем сезоне, ещё ни разу не выигрывал «Инди-500», хотя в 2023-м стартовал с поула.

На счету ветерана Скотта Диксона есть одна победа, но она была добыта 17 лет назад. В то же время двум из трёх пилотов «Пенске» — экс-чемпионам Джозефу Ньюгардену и Уиллу Пауэру — после грандиозного скандала с нарушением правил предстоит стартовать с последнего ряда. В «Инди-500» это не приговор, однако прорваться сквозь весь пелотон и избежать проблем — задача не из простых.

«Инди-500» 2024 года Фото: Justin Casterline/Getty Images

Кроме того, сразиться на победу рассчитывают в «Макларене» и «Андретти». Команда Зака Брауна в последние годы играет роль третьей силы в IndyCar, а Пато О’Уорд уже дважды останавливался буквально в шаге от победы в «пятисотке» — он был вторым в 2022 и 2024 годах. В составе «Андретти» на старт выйдут Колтон Херта, который, правда, выше восьмого места на финише не поднимался, победитель «пятисотки» 2022 года Маркус Эрикссон, а также выступающий всё увереннее Кайл Кирквуд.

Среди крепких середняков стоит выделить «Рейхол Леттерман Ланиган», в цветах которой вместе с опытнейшим Грэмом Рейхолом выступит Такума Сато. Японский ветеран дважды побеждал в Индианаполисе, и в 2020-м — именно в составе команды Рейхолов. Также уверенно смотрится на овалах «Эд Карпентер Рейсинг» во главе с, собственно, Эдом Карпентером. В этом сезоне команду усилил Александер Росси, о победе которого сказано выше.

Какие шансы у Шварцмана?

Невысокие, хотя они, конечно, есть. В истории «500 миль Индианаполиса» не раз побеждали пилоты-дебютанты. В основном такие случаи происходили в 1910-1920-х годах, однако и в новейшей истории есть примеры. В последний раз новичок выигрывал «пятисотку» в 2016 году — это был Александер Росси.

До этого в 2001 году свои первые «500 миль Индианаполиса» выиграл Элио Кастроневес, который в 2002-м одержал вторую победу подряд. До бразильца — в 2000-м — сильнейшим в своей дебютной гонке стал Хуан Пабло Монтойя. При этом у всех троих перед дебютом на «Старой кирпичнице» уже был опыт выступлений на овалах. Более того, все они выступали в Индианаполисе в составе сильных команд — «Ганасси», «Пенске» и «Андретти».

Шварцман впереди пелотона в тренировках в Индианаполисе Фото: Justin Casterline/Getty Images

Такого, чтобы пилот, впервые выступая в Индианаполисе, не имея за плечами опыта гонок на овале и пилотируя машину команды-новичка, одержал победу, в новейшей истории ещё не было. Подобное произошло только в 1966 году, когда Грэм Хилл выиграл «Инди-500» на «Лотусе». То есть чемпион Ф-1 и лучшая команда Ф-1.

В длинной 500-мильной гонке продолжительностью в три часа необходим опыт, который позволит и пилоту, и его гоночному инженеру принимать верные решения. Кроме того, за время заезда пилоты совершают по несколько пит-стопов, и слаженные действия пит-бригады тоже играют важную роль. Таким образом, Шварцман и его команда «Према» — андердоги, и, если им удастся выиграть, это будет главная сенсация года. В данный момент даже финиш в топ-10 стал бы для Роберта без преувеличения выдающимся достижением.

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За кем ещё следить?

В этом году в «500 милях Индианаполиса» будет сразу несколько важных интриг. Две предыдущие гонки выиграл Джозеф Ньюгарден, и если сегодня он одержит третью победу подряд, то окажется первым за более чем вековую историю гонки пилотом, кому это удалось.

Кроме того, предстоящая гонка станет 25-й в карьере Кастроневеса, на счету которого четыре победы — в том числе в «пятисотке» 2021 года. Элио один из четырёх гонщиков, четыре раза побеждавших в «Инди-500», и если он выиграет вновь, то установит абсолютный рекорд.

Кастроневес после победы в 2021 году Фото: Andy Lyons/Getty Images

С седьмого ряда заезд начнёт гонщик NASCAR Кайл Ларсон, причём он планирует сразу после финиша «пятисотки» отправиться в Северную Каролину, где сегодня же пройдёт Coca-Cola 600 — самая длинная гонка сезона сток-каров. В прошлом году Ларсон уже попытался выполнить так называемый Double Duty — он финишировал 18-м, однако не успел сесть за руль машины NASCAR, поскольку Coca-Cola 600 остановили досрочно из-за погоды. Ещё ни разу пилотам, выступавшим в формате Double Duty, не удавалось финишировать в «Инди-500» выше шестого места, но ведь всё когда-то случается в первый раз. Не зря эту гонку называют величайшим автоспортивным зрелищем.