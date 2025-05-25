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Индикар, 500 миль Индианаполиса 2025 25 мая — онлайн-трансляция гонки Инди-500, главные события, фото, комментарии

Россиянин стартует на «Инди-500» с первого места! Легендарная американская гонка — LIVE
Дмитрий Захарченко
Онлайн-трансляция Инди-500 2025 с Шварцманом
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Джентльмены заведут моторы в 19:38 мск.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В США пройдёт одна из главных гонок планеты – «500 миль Индианаполиса». И с поул-позишен её сенсационно начнёт российско-израильский пилот Роберт Шварцман, который блестяще отработал все части квалификации. Теперь вопрос – на что Роберт способен в гонке? Будем честны: шансы на победу низки, ведь для Шварцмана это первое в карьере выступление на овальной трассе, никогда не гоняла на овалах и его команда «Према». Но если Роберт вдруг снова всех удивит и к последним кругам останется в группе лидеров, то всё возможно!

За развитием событий обязательно надо следить в нашей онлайн-трансляции!

Расписание стартовой процедуры
Live Дмитрий Захарченко

Расписание стартовой процедуры

Команда заводить моторы будет дана гонщикам в 19:38 по московскому времени, а взмах зелёного флага и непосредственно старт гонки ожидаются в 19:45.

О том, чем «500 миль Индианаполиса» отличается от других гонок и за кем следить в сегодняшнем заезде, мы рассказали в отдельном материале.

Перед стартом величайшего автоспортивного зрелища:
Повторит ли Шварцман триумф Монтойи и за кем следить ещё? Главные вопросы на «Инди-500»
Повторит ли Шварцман триумф Монтойи и за кем следить ещё? Главные вопросы на «Инди-500»
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