Россиянин стартует на «Инди-500» с первого места! Легендарная американская гонка — LIVE

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В США пройдёт одна из главных гонок планеты – «500 миль Индианаполиса». И с поул-позишен её сенсационно начнёт российско-израильский пилот Роберт Шварцман, который блестяще отработал все части квалификации. Теперь вопрос – на что Роберт способен в гонке? Будем честны: шансы на победу низки, ведь для Шварцмана это первое в карьере выступление на овальной трассе, никогда не гоняла на овалах и его команда «Према». Но если Роберт вдруг снова всех удивит и к последним кругам останется в группе лидеров, то всё возможно!

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