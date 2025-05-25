Ждите «диких решений» на старте гонки Ф-1 в Монако — из-за нового правила для неё

Перед гонкой Гран-при Монако Формулы-1, кажется, ни один человек в мире не уверен, что нужно сделать, чтобы увеличить шансы на сильный результат. Понятно, что формулу «стартуй первым и не отдавай лидерство» никто не отменял, но в этот раз всё куда сложнее из-за нового правила специально для уличной трассы в Монте-Карло…

Что за новое правило?

В последние годы легендарный этап в Монако при сухой погоде становится всё скучнее и скучнее. Лидеры традиционно не просто выбирают тактику с одним пит-стопом, но и едут в настолько прогулочном темпе, что проблем с резиной ни у кого не возникает — в итоге положение в группе лидеров не меняется, ведь обгоны почти невозможны, и смотреть на эту процессию невыносимо.

В 2024-м получилось вообще печально: красный флаг после стартовой аварии Серхио Переса и Кевина Магнуссена позволил всем переодеть шины и таким образом вообще избежать реальных пит-стопов. Итог — 0 изменений в первой десятке по сравнению со стартовой решёткой. Победителю гонки Шарлю Леклеру было так скучно, что он в беседах по радио даже предлагал рассказать, насколько быстрее мог бы ехать при желании. С мостика отвечали, что им это вообще неинтересно.

Очевидно, так жить нельзя, и перед нынешним Гран-при Монако в Формуле-1 решили побороть скуку, введя специальное правильно исключительно для уличной трассы в Монте-Карло: все гонщики обязаны использовать за гонку как минимум три комплекта шин. Соответственно, им потребуется два пит-стопа — если не принимать в расчёт возможный красный флаг, во время которого тоже можно «переобуться».

«Мы собираемся попробовать что-то сумасшедшее»

Логика в новом правиле очевидна: теперь лидерам нельзя будет лениво ползти по трассе, ведь после первого пит-стопа они попадут в трафик, а выбраться из него в Монако практически невозможно. Соответственно, на случай выезда сейфти-кара надо создать отрыв — а для него нужно атаковать, а не тащиться.

При этом шансы появляются и у тех, кто позади: если пилот не входит в очковую зону, то всё просто подталкивает его к решению «сжечь» один из пит-стопов сразу после старта и тем самым получить потенциальное преимущество по сравнению с лидерами. Более того, если кто-то верит в самый жёсткий комплект шин, можно вообще провести два пит-стопа подряд и потом ехать до финиша на «харде», надеясь, что серьёзных происшествий не будет и конкурентам придётся дважды потерять время в боксах. Очень интересно, решится ли кто-то в реальности на такую тактику, но будет странно, если после первого круга мы вообще не увидим пит-стопов.

«Я немного удивлён, что они не сказали, что один из пит-стопов должен быть, например, сделан в начале гонки, а второй — в концовке, — прокомментировал возможную тактику аутсайдеров знаменитый эксперт Мартин Брандл. — Пилот, стартующий в хвосте стартовой решётки, может просто преодолеть первый круг, заехать на пит-стоп, затем пройти ещё один круг и совершить вторую остановку, а затем ехать и ждать своего шанса».

«Определённо, нам нужно думать по-другому, и мы собираемся попробовать что-то дикое. Ещё не знаю, что именно, мне надо поговорить с командой», — отметил пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли, стартующий 15-м.

Шинники Ф-1 из «Пирелли» обычно перед гонкой публикуют предполагаемые варианты стратегий, указывая на потенциально самые выгодные. Однако на сей раз итальянцы просто развели руками — вот вам три типа шин, а дальше думайте сами!

Варианты шинной стратегии от «Пирелли» Фото: pirelli.com

«Стартуя впереди, можно потерять больше всех»

«У меня голова всё ещё кругом от некоторых встреч, которые мы провели, — признавался на старте уикенда Оскар Пиастри. — Думаю, два пит-стопа добавят сложности. Мы вправе ожидать, что многие будут делать ставку на появление машины безопасности, красные флаги – особенно если гонщик будет занимать позицию, которая не сулит ему большого количества очков.

Многие будут рисковать, потому что в конечном счёте, если что-то пойдёт не так, ничего и не потеряешь. Так что это сильно отличается от обычной гонки и очень усложняет задачу: стартуя впереди, можно потерять больше всех».

Так что, возможно, высочайшие позиции Ландо Норриса, Шарля Леклера и того же Пиастри ещё сыграют для них злую шутку.