Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Статьи

Формула-1 Гран-при Монако — 2025, гонка: Норрис выиграл с поула, Леклер — второй, Пиастри — третий, новые правила провалились

Нет, новые правила сделали Гран-при Монако только хуже. Странную гонку выиграл Норрис
Евгений Кустов
Новые правила сделали Гран-при Монако только хуже
Аудио-версия:
Комментарии
Из-за двух обязательных смен шин всё прошло местами просто комично. Но не слишком весело.

Старт без мегааварий

Гонки поддержки перед Гран-при Монако Ф-1 готовили к неспокойным первым метрам дистанции: в Формуле-2 возник чудовищный завал, была мощная авария и в Суперкубке «Порше». Но вот в Формуле-1 всё прошло достаточно чётко. Да, Ландо Норрис заблокировал колёса на торможении, но это ни на что не повлияло: британец уверенно остался впереди Шарля Леклера, да и в целом старт прошёл достаточно спокойно.

Исключением стала борьба Габриэла Бортолето и Андреа Кими Антонелли: бразилец прошёл итальянца по внешнему радиусу в «Лёвсе», Кими контратаковал перед тоннелем, а новичку «Кик-Заубера» «не хватило» места на трассе, и он уткнулся в отбойник. К счастью, всё обошлось потерей переднего антикрыла — подвеска выдержала.

Что за правило ввели специально для Монако:
Ждите «диких решений» на старте гонки Ф-1 в Монако — из-за нового правила для неё
Ждите «диких решений» на старте гонки Ф-1 в Монако — из-за нового правила для неё

У лидеров всё спокойно, даже слишком

Как дальше описывать гонку, не совсем понятно: из-за специального правила про использование по ходу дистанции трёх разных комплектов шин пошёл хаос с совершенно разным временем посещения боксов. Давайте сначала поговорим про лидеров, а потом будем спускаться вниз.

Первая четвёрка, разумеется, не пошла на эксперименты. Не дождавшись красных флагов, реального сейфти-кара или хотя бы подходящего виртуального, пилоты «Макларена» и Леклер поделили гонку на адекватные отрезки, и в их борьбе ничего не поменялось: так и сохранилось трио Норрис – Леклер – Пиастри.

Максу Ферстаппену терять было нечего, и он оттянул последний пит-стоп до предпоследнего круга — это ни на что не повлияло, и пилот «Ред Булл» остался четвёртым. Льюис Хэмилтон на свободной трассе воспользовался преимуществом по темпу и после первого пит-стопа оказался впереди Хаджара и Окона — пятое место, объективный максимум.

Формула-1 2025. Этап 8, Монако, Монако
Гран-при Монако. Гонка (78 кругов, 260.286 км)
25 мая 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:40:33.843
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+3.131
3
Оскар Пиастри
McLaren
+3.658

«Уильямс» выбесил Расселла!

А дальше… Дальше где-то у себя дома явно сидел и улыбался Кевин Магнуссен: «Рейсинг Буллз» и «Уильямс» взяли на вооружение тактику датчанина собирать за собой паровозик на необгонной трассе и работать на «бесплатный» отрыв для напарника. Сначала супермедленно ехал Лиам Лоусон, что позволило Хаджару — и случайно получившему помощь от соперников Окону — дважды заехать на пит-стоп и сохранить позиции в очковой зоне.

Потом тормозить всех начал Сайнс — и тем самым сыграл уже на Лоусона и, конечно же, на своего напарника Албона. Когда те отстрелялись, то Алекс пропустил вперёд Сайнса и уже сам начал всех блокировать, чтобы Карлос дважды создал отрыв в 20 секунд и остался в очковой зоне.

Материалы по теме
Как знаменитый «Уильямс» упал на самое дно Ф-1. И как ему удалось не умереть
Как знаменитый «Уильямс» упал на самое дно Ф-1. И как ему удалось не умереть

Такая тактика «Уильямса» просто выбесила «Мерседес» и конкретно Джорджа Расселла. Да, всё легально, но как же уныло! Британец сначала жаловался на то, что «Уильямсы» пилотируют опасно, когда слишком рано тормозят. В итоге Расселл психанул, срезал шикану после тоннеля и не стал пропускать Албона обратно. Джордж получил за это проезд по пит-лейну, после которого всё равно вернулся на трассу впереди таиландского пилота «Уильямса», продолжившего сдерживать всех остальных.

В целом этот эпизод ни на что не повлиял: Сайнс всё равно провёл два «бесплатных» пит-стопа и, дождавшись первой остановки Расселла, вернул Албону девятую позицию. «Уильямс», как и «Рейсинг Буллз», блестяще отработал и довёз обе машины до очков.

Но вообще Сайнс остался бы без очков, если бы не очередная неудача Фернандо Алонсо! У невезучего испанца, нацелившегося минимум на восьмое место, отказал двигатель — оставалось красиво припарковать машину на обочине, не вызвав даже виртуальный сейфти-кар. Идеальная парковка! Но как же жаль опытного испанца…

Как прошло гоночное воскресенье:
Аварии, дикие стратегии и боль Алонсо. Как прошла самая престижная гонка Ф-1
Live
Аварии, дикие стратегии и боль Алонсо. Как прошла самая престижная гонка Ф-1

В целом эксперимент с обязательным использованием трёх комплектов шин за гонку оказался скорее провальным, чем успешным. Если лидеры ещё более-менее боролись, то дальше шли странные тактические игры, искусственно созданные паровозики и откровенные блокировки. Нет, так оживить борьбу на легендарной трассе не выйдет, скорее начнётся клоунада.

Следующей гонки Формулы-1 долго ждать не придётся — уже в следующие выходные нас ждёт Гран-при Испании, на котором будут ужесточены требования к гибкости передних антикрыльев, что сулит изменение раскладов в пелотоне. Посмотрим, как всё сложится!

Переключаемся на «Инди-500»!
Россиянин стартует на «Инди-500» с первого места! Легендарная американская гонка — LIVE
Live
Россиянин стартует на «Инди-500» с первого места! Легендарная американская гонка — LIVE
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android