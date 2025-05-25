Нет, новые правила сделали Гран-при Монако только хуже. Странную гонку выиграл Норрис

Из-за двух обязательных смен шин всё прошло местами просто комично. Но не слишком весело.

Старт без мегааварий

Гонки поддержки перед Гран-при Монако Ф-1 готовили к неспокойным первым метрам дистанции: в Формуле-2 возник чудовищный завал, была мощная авария и в Суперкубке «Порше». Но вот в Формуле-1 всё прошло достаточно чётко. Да, Ландо Норрис заблокировал колёса на торможении, но это ни на что не повлияло: британец уверенно остался впереди Шарля Леклера, да и в целом старт прошёл достаточно спокойно.

Исключением стала борьба Габриэла Бортолето и Андреа Кими Антонелли: бразилец прошёл итальянца по внешнему радиусу в «Лёвсе», Кими контратаковал перед тоннелем, а новичку «Кик-Заубера» «не хватило» места на трассе, и он уткнулся в отбойник. К счастью, всё обошлось потерей переднего антикрыла — подвеска выдержала.

У лидеров всё спокойно, даже слишком

Как дальше описывать гонку, не совсем понятно: из-за специального правила про использование по ходу дистанции трёх разных комплектов шин пошёл хаос с совершенно разным временем посещения боксов. Давайте сначала поговорим про лидеров, а потом будем спускаться вниз.

Первая четвёрка, разумеется, не пошла на эксперименты. Не дождавшись красных флагов, реального сейфти-кара или хотя бы подходящего виртуального, пилоты «Макларена» и Леклер поделили гонку на адекватные отрезки, и в их борьбе ничего не поменялось: так и сохранилось трио Норрис – Леклер – Пиастри.

Максу Ферстаппену терять было нечего, и он оттянул последний пит-стоп до предпоследнего круга — это ни на что не повлияло, и пилот «Ред Булл» остался четвёртым. Льюис Хэмилтон на свободной трассе воспользовался преимуществом по темпу и после первого пит-стопа оказался впереди Хаджара и Окона — пятое место, объективный максимум.

«Уильямс» выбесил Расселла!

А дальше… Дальше где-то у себя дома явно сидел и улыбался Кевин Магнуссен: «Рейсинг Буллз» и «Уильямс» взяли на вооружение тактику датчанина собирать за собой паровозик на необгонной трассе и работать на «бесплатный» отрыв для напарника. Сначала супермедленно ехал Лиам Лоусон, что позволило Хаджару — и случайно получившему помощь от соперников Окону — дважды заехать на пит-стоп и сохранить позиции в очковой зоне.

Потом тормозить всех начал Сайнс — и тем самым сыграл уже на Лоусона и, конечно же, на своего напарника Албона. Когда те отстрелялись, то Алекс пропустил вперёд Сайнса и уже сам начал всех блокировать, чтобы Карлос дважды создал отрыв в 20 секунд и остался в очковой зоне.

Такая тактика «Уильямса» просто выбесила «Мерседес» и конкретно Джорджа Расселла. Да, всё легально, но как же уныло! Британец сначала жаловался на то, что «Уильямсы» пилотируют опасно, когда слишком рано тормозят. В итоге Расселл психанул, срезал шикану после тоннеля и не стал пропускать Албона обратно. Джордж получил за это проезд по пит-лейну, после которого всё равно вернулся на трассу впереди таиландского пилота «Уильямса», продолжившего сдерживать всех остальных.

В целом этот эпизод ни на что не повлиял: Сайнс всё равно провёл два «бесплатных» пит-стопа и, дождавшись первой остановки Расселла, вернул Албону девятую позицию. «Уильямс», как и «Рейсинг Буллз», блестяще отработал и довёз обе машины до очков.

Но вообще Сайнс остался бы без очков, если бы не очередная неудача Фернандо Алонсо! У невезучего испанца, нацелившегося минимум на восьмое место, отказал двигатель — оставалось красиво припарковать машину на обочине, не вызвав даже виртуальный сейфти-кар. Идеальная парковка! Но как же жаль опытного испанца…

В целом эксперимент с обязательным использованием трёх комплектов шин за гонку оказался скорее провальным, чем успешным. Если лидеры ещё более-менее боролись, то дальше шли странные тактические игры, искусственно созданные паровозики и откровенные блокировки. Нет, так оживить борьбу на легендарной трассе не выйдет, скорее начнётся клоунада.

Следующей гонки Формулы-1 долго ждать не придётся — уже в следующие выходные нас ждёт Гран-при Испании, на котором будут ужесточены требования к гибкости передних антикрыльев, что сулит изменение раскладов в пелотоне. Посмотрим, как всё сложится!