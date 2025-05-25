Позорный Гран-при Монако. Организаторы сломали Формулу-1

Оставьте гонку в Монте-Карло в покое. Или уже наконец избавьтесь от неё.

В последние годы Гран-при Монако постоянно критиковали за отсутствие каких-либо событий — слишком узкая трасса не позволяет обгонять на таких широких машинах, и гонщики по большому счёту даже не пытаются бороться. Чтобы как-то оживить заезд, в Формуле-1 придумали для него особое правило — в отличие от других гонок, в этой пилоты обязаны были совершить не менее двух пит-стопов (если формально — использовать в гонке три комплекта шин).

И стало только хуже. Настолько, что заезд меньше всего был похож на гонки.

Негонка в Монте-Карло

Перед стартом никто не знал, как именно сработает правило. Дело в том, что на фоне отсутствия обгонов пилот может ехать на две-три секунды медленнее и беречь резину. То есть износ резины в принципе не играет никакой роли — в прошлом году, когда гонка на первом круге была остановлена красными флагами и гонщики поменяли в перерыве резину, пит-стопов больше совершать не пришлось — всю дистанцию спокойно можно пройти на одном комплекте.

В этом году в паддоке многие ожидали, что пилоты из нижней части таблицы уже на первых кругах проведут обязательные пит-стопы и получат за счёт этого преимущество. И, возможно, это даже было бы интересно. На практике же в боксы гонщики не торопились — вместо этого пилоты по очереди оттормаживали пелотон, чтобы создать идущему впереди напарнику окно для «бесплатного» пит-стопа.

Лоусон сдерживает пелотон ради Хаджара Фото: Mark Thompson/Getty Images

Первыми такую тактику применили в «Рейсинг Буллз» — за 14 кругов шедший девятым Лоусон отстал от занимавшего восьмое место Окона на 15 секунд, и за счёт этого Хаджар после остановки на 15-м круге пропустил лишь троих пилотов. И даже после этого Лоусон не стал атаковать — ведь Исаку нужно было совершить второй пит-стоп.

Среди тех, кого сдерживал Лоусон, были гонщики «Уильямса» — и они взяли на вооружение ту же тактику. Сначала шедшие позади «Мерседесы» оттормаживал Сайнс, затем, когда свои пит-стопы совершил Албон, команда поменяла пилотов местами, и теперь Алекс создавал для напарника окно для пит-стопов. И у обеих команд тактика сработала — и «Рейсинг Буллз», и «Уильямс» привели обе свои машины в топ-10. Другими словами, удачной тактикой в Монако было ехать медленно — такая вот замечательная гонка.

Что делать с Гран-при Монако?

Сделало ли это заезд более захватывающим? Нет, потому что предсказать, кто и когда поедет в боксы, почти всегда было довольно легко, и даже в случае заминок механиков благодаря созданному ранее окну положение на трассе не менялось. Даже в случае какой-то нестандартной тактики, как со вторым пит-стопом Ферстаппена на предпоследнем круге, положение в гонке никак не менялось.

Парадоксальным образом прошлогодний заезд, в котором обгонов не было, получился более напряжённым — просто потому что пилоты шли плотной группой и испытывали хоть какое-то давление. Ошибка могла стоить позиции или привести к аварии, а в этот раз, когда пилоты намеренно отпускали друг друга, не было вообще никакого риска. Какова вероятность, что пилот Формулы-1, катаясь в расслабленном темпе, ошибётся? Никакой.

Макс Ферстаппен на Гран-при Монако Фото: Mark Thompson/Getty Images

Этот Гран-при Монако должен стать уроком для ФИА и всей Формулы-1 — никакие искусственные меры не способны сделать гонку интереснее. Чем хитроумнее правила, тем больше вероятности, что команды начнут ими злоупотреблять — и лидеры справятся с этим лучше середняков, что в конце концов лишь увеличит их преимущество (так было, например, с правилом, по которому пилоты из топ-10 квалификации должны были стартовать на шинах, использовавшихся в Q2).

И что же тогда делать с Гран-при Монако? Да по большому счёту ничего — любые искусственные попытки его улучшить приведут лишь к новой дичи. Можно было бы изменить конфигурацию трассы, добавив зону для обгона перед тоннелем, но даже если организаторы не готовы на это идти и не готовы отказываться от этой гонки, её просто нужно оставить в покое. В конце концов, пусть будет такой уикенд, в котором решающее значение имеет квалификация, а в воскресенье проходит своего рода парад Формулы-1, а не Гран-при. Это всё равно лучше, чем то, что произошло в Монте-Карло в этом году.