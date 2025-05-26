Что нужно сделать для спасения Монако и кто виноват в авариях? Разбор Гран-при Ф-1

Постоянный эксперт «Чемпионата» победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев ответил на главные вопросы по итогам Гран-при Монако Формулы-1, который выиграл Ландо Норрис.

Как вам эксперимент с двумя обязательными пит-стопами?

Получили что-то новое. Мне, как и многим, это «новое» не понравилось.

Что бы вы сделали с правилами, чтобы в Монако не было скучно?

Отвечу, как и во все прошлые года: сделайте машины меньше. Хотя видел в X комментарий, мол, пусть снимают тех, кто оказался в круге отставания. Смех смехом, а это немного спасло бы положение.

Вообще, гонку в Монако ещё можно спасти или нужно смириться, что всегда так будет?

С этими размерами машин не на что надеяться. Если поменяют трассу, где-то как-то встроят длинную и широкую прямую, с широкой шпилькой в конце, тогда шанс есть. Таких улиц в Монако нет, но ходят же слухи, что хотят насыпать землю в море. Мне только такое приходит на ум.

Что думаете об осознанном решении Расселла нарушить правила?

Жаль, что додумался Джордж до этого только на 50-м круге. И жаль, что стюардам это не понравилось больше, чем оттормаживание соперников на три-четыре секунды с круга.

Норрис взял и выиграл — он пришёл в себя?

Норрис часто приезжает, когда никто ничего не ждёт. Все как будто бы уже смирились, что в этом году заводилой будет Оскар. Ещё и Леклер все тренировки первый. Давления меньше — Ландо приезжает первым. Будет классно, если Ландо запомнит своё состояние здесь и ему станет удаваться показывать такое, даже когда все будут ждать от него успеха.

Стоит ли посадить Хаджара в «Ред Булл» уже в этом сезоне?

Нет. Он же в очках едет. Зачем ему садиться в машину, где он будет за пределами очковой зоны? Уже понятно, что вторая машина «Ред Булл» хуже «Рейсинг Буллз». Если вы посадили трёх разных, хотя добавим Албона и Пьера — пять разных высококлассных гонщиков, а результат один… Что бы они ни говорили, машина сделана под Макса. Именно как он хочет и так, что именно он может выжимать из неё максимум. Значит, им нужен второй Ферстаппен. Пока такого нет. И Хаджар повторил бы участь Юки.

Прокомментируйте борьбу Антонелли и Бортолето

Кими совершил чуть ли не единственный обгон в гонке. А итог обгона показал, почему не обгоняют. У Габриэла банально закончилось место на трассе.

Авария Гасли и Цуноды — разберите её

Мне показалось, что Пьер заблокировал «задницу» и полетел. Он сказал потом, что тормоза пропали. Либо ошибка на торможении, либо поломка. В любом случае – очень крепкая машина у Юки!

Ждёте ли сильного изменения раскладов в Испании с учётом того, что там ужесточат требования к гибкости передних антикрыльев?

Нет, я не очень этого жду. Всё равно бо́льшая часть прижимной силы генерируется днищем. В Испании много ходовых поворотов, где с точки зрения экспертов гибкость крыльев должна играть против. Я думаю, что всё будет примерно так же, как и обычно. В общем, удивлюсь, если это действительно что-то поменяет.

Смотрели «Инди-500»? Как считаете, что случилось на пит-стопе Шварцмана?

Если честно, впервые смотрел — только из-за Роберта. Мне кажется, он просто «блокирнулся» на холодных тормозах. Там в целом на пит-лейн сложно попасть, из-за того что тормоза абсолютно холодные. Пит-бокс Роберта был на самом выезде с пит-лейна, и тормоза успели остыть с момента, как он въехал. Со стороны выглядело так, а что было в реальности, знают только они сами. В любом случае Роберт крут, и я уверен: в следующем году он исправит ошибки и проведёт классную гонку.