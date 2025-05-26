Хаджар выше Пиастри и Ферстаппена, Норрис — лучший. Оценки за Гран-при Монако

Восьмой этап Формулы-1 сезона-2025 — в по традиции субъективных оценках автора.

Ландо Норрис — 9

Норрис выиграл квалификацию, и, как это часто бывает на Гран-при Монако, этот момент стал решающим. На старте Ландо допустил небольшую блокировку, однако она в итоге никакой роли не сыграла. Будем надеяться, что этот уикенд позволит вернуть британцу уверенность и он продолжит борьбу за титул.

Исак Хаджар — 9

В пятничных тренировках Хаджар ошибался, но смог собраться к квалификации и выдал отличный круг, благодаря которому стартовал в гонке из топ-5. Итоговое шестое место на финише стало лучшим результатом команды из Фаэнцы после Баку-2022, однако отчасти это заслуга Лиама Лоусона.

Эстебан Окон — 8,5

Окон во второй раз в сезоне пробился в финал квалификации и сумел удержать позицию, которая со сходом Фернандо Алонсо превратилась из восьмой в седьмую. Однако отметим, что, как и в случае с Хаджаром, Эстебану во многом помог Лоусон, обеспечивший «бесплатные» пит-стопы.

Шарль Леклер — 8

В своей финальной квалификационной попытке перед поворотом «Раскасс» Леклер шёл с опережением графика Норриса, но в итоге оказался позади него на стартовой решётке и так и не смог побороться за победу. Однако нельзя сказать, что такого шанса у Шарля в принципе не было.

Леклер второй год подряд — в топ-3 на Гран-при Монако Фото: Mark Thompson/Getty Images

Фернандо Алонсо — 8

«Астон Мартин», похоже, смог прибавить за счёт новинок, и Фернандо Алонсо выжимает из машины максимум. Испанец квалифицировался седьмым и получил бы хотя бы четыре очка, если бы не отказ двигателя. За восемь гонок Алонсо не набрал ни одного балла — впервые с дебютного сезона-2001, однако это не вина пилота.

Лиам Лоусон — 7,5

Лоусон впервые в сезоне пробился в финальный сегмент квалификации, однако уступил в нём Хаджару более 0,2 секунды и потому на первых кругах вынужден был оттормаживать пелотон ради напарника. При этом Лиам и сам смог набрать очки и в целом для дебютного Гран-при Монако смотрелся неплохо.

Джордж Расселл — 7,5

Для Расселла уикенд в Монако прошёл фактически впустую: в самом начале второго сегмента на его машине отказала силовая установка, а затем при старте с 14-го места он оказался заперт за «Уильямсами». Отчаянная попытка хоть что-то сделать с помощью срезки уже ничего не решала.

Нико Хюлькенберг — 7,5

Хюлькенберг достойно провёл квалификацию и показал лучший результат после Гран-при Китая (хотя спасибо за это стоит сказать «Мерседесам»), а на старте умудрился отыграть одну позицию. Добиться большего, будучи взаперти за Лоусоном и «Уильямсами», было уже невозможно.

Оскар Пиастри — 7

В решающий момент квалификации Пиастри допустил ошибку на втором секторе и уступил не только Норрису, но и Леклеру. Возможно, на уверенности Оскара сказалась авария в «Сент Дево» во второй тренировке. Так или иначе, он исключительно по своей вине потерял в борьбе за титул 10 очков.

Пиастри впереди Ферстаппена на Гран-при Монако Фото: Clive Rose/Getty Images

Макс Ферстаппен — 7

Ферстаппен в этот раз тоже выступил не лучшим образом. Да, у «Ред Булл» хуже с механическим сцеплением, и в медленных поворотах нидерландец проигрывает соперникам, однако это не объясняет, почему в финальной попытке квалификации — главном моменте уикенда — Макс не смог улучшить собственное время.

Льюис Хэмилтон — 7

В очередной раз Хэмилтон был на шаг позади Леклера, причём в финальном сегменте проигрыш напарнику перевалил за 0,3 секунды — что очень много для такой короткой трассы. В гонке Льюис вроде бы добился максимума, однако даже после схода Алонсо приблизиться к группе лидеров был не в состоянии.

Александер Албон — 7

Алекс Албон тоже сплоховал в самый важный момент: оба его круга в Q3 оказались медленнее, чем в Q2. Если бы Алекс повторил своё время из второго сегмента, то стартовал бы пятым, не оказался бы в паровозике Лоусона и финишировал бы как минимум в топ-7.

Габриэл Бортолето — 7

Бортолето в дебютной для себя квалификации в Монако в Q1 уступил опытнейшему Хюлькенбергу лишь 0,03 секунды, а затем умудрился опередить Антонелли в шпильке. Правда, это было лишь полдела — прикрыться от контратаки в «Портье» Габриэл забыл, оказался в стене и откатился в конец пелотона.

Карлос Сайнс — 6,5

Карлос Сайнс весь уикенд не мог обрести за рулём уверенность и в итоге проиграл Алексу Албону в Q2 целую пропасть — более 0,6 секунды. Если бы не сход Фернандо Алонсо, никакие тактические ухищрения «Уильямса» не позволили бы Сайнсу пробиться в топ-10 в этот раз.

Лэнс Стролл — 6,5

Лэнсу пришлось бросить последний быстрый круг из-за аварии Антонелли, однако он и в предыдущей попытке не смог улучшить своего результата — красные флаги канадца не оправдывают. Но дополнительные полбалла за обгон Хюлькенберга на последнем круге Стролл всё же заслужил.

Лэнс Стролл на Гран-при Монако Фото: Mark Thompson/Getty Images

Оливер Берман — 6

Несобранность в тренировках стоила Берману штрафа в 10 позиций и фактически лишила смысла выступление в квалификации. При этом в ходе гонки дебютант смотрелся неплохо и на финише был впереди целого ряда соперников, но до топ-10 не дотянулся, так что смысла в этом было ненамного больше.

Франко Колапинто — 6

Колапинто вновь разочаровал. Он сохранил машину в целости, однако проиграл Гасли в первом сегменте 0,6 секунды и всю гонку провёл в задних рядах, выбраться из которых было уже невозможно. Но будем снисходительны: пока рано требовать от аргентинца на незнакомой машине высоких результатов на такой трассе.

Юки Цунода — 5,5

А вот оправдать Цуноду уже гораздо сложнее. Юки не объяснил, в чём именно были проблемы в Q2, но факт остаётся фактом: в финальной попытке он проиграл самому себе. Кроме того, японец потерял позицию на старте (пропустил Хюлькенберга), что в Монако — практически непростительная оплошность.

Андреа Кими Антонелли — 5

Антонелли перестарался под занавес первого сегмента и разбил машину, чем обрёк себя на старт с 15-й позиции. Кроме того, в шпильке на первом круге итальянец пропустил Бортолето — и да, бразильца удалось контратаковать уже в следующем повороте, однако шансы на очки пилот потерял сам.

Пьер Гасли — 4,5

Для Пьера Гасли Гран-при Монако завершился на восьмом круге — француз на выходе из тоннеля влетел в «Ред Булл» Цуноду и на трёх колёсах вернулся в боксы. Учитывая характер трассы и самой гонки, опытнейший француз должен был вести себя осторожнее.