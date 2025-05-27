Из машины выпали редуктор и привод? Не проблема! Топ-события второго этапа RDS GP

На старте сезона оказаться не участником, а зрителем парных заездов, чтобы уже на следующем этапе сражаться за победу — такой «карьерный» рост возможен только в дрифте. Равно как и поражение действующего чемпиона от дебютанта серии. Такими событиями изобиловал уикенд RDS GP в Санкт-Петербурге.

Второй этап Гран-При Российской Дрифт Серии 2025 года принял Санкт-Петербург, причём сделал это в своём характерном стиле. В какое бы время года ни приезжала RDS GP на автодром «Игора Драйв», погода здесь стабильна: летом, осенью и, как теперь стало ясно, весной на трассе можно смело ждать дождя. Как минимум в один из дней уикенда, а если совсем уж не повезёт, то и в оба. А если на дрифте идёт дождь — жди непредсказуемых результатов.

Распределение пилотов по квалификационным группам с помощью жребия оказало огромное влияние на ход событий в субботу. Полностью в отведённое им время свои попытки откатали только пилоты первой группы, поскольку лишь они застали стабильное состояние гоночного полотна. Стабильно влажное, но всё же гораздо более предсказуемое, чем местами сухой, местами — мокрый асфальт, который достался их соперникам, выезжающим позже.

В итоге спортсмены решили пойти на тактическую хитрость, разрешённую правилами: проехав одну попытку и поняв, что она далека от идеала, пилоты объявляли о своём переходе в «группу здоровья», заезды которой проходят по окончании всех плановых квалификационных проездов. И пусть такой шаг аннулирует первую попытку, не оставляя шансов на ошибку в единственном выезде, зато состояние трассы к тому времени будет сильно лучше, а значит — выше шанс на достойную квалификацию. Почти половина участников решила попытать удачи в «группе здоровья», и у многих эта ставка сыграла!

Лучшими, однако, стали те, кто принял вызов природы. Долгое время в квалификации лидировал Артём Шабанов — ему вовсе выпало открывать сессию! — и действующий чемпион RDS GP был близок к своей первой победе в квалификации, однако проезда на 98 баллов пилоту TimeUp не хватило для итогового успеха. Совсем ненамного, на полбалла, но результат Шабанова превзошёл пилот Takayama Forward Auto Роман Тиводар, который уже не в первый раз записывает на свой счёт квалификационной успех на новой трассе.

В 2025 году «обратная» конфигурация была модернизирована, что позволило сделать оцениваемый участок длиннее и динамичнее. Но вот пилотам пришлось заново приспосабливаться к трассе, а командам — искать новые настройки для дрифт-каров.

«В одном из поворотов специально под наши задачи доложили асфальт, и мы с огромной благодарностью относимся к решению автодрома инвестировать в модернизацию трека ради дрифта. Благодаря этим изменениям мы смогли сохранить в «обратной» конфигурации главную прелесть «Игора Драйв» — супердинамичный разгон и постановку на очень высокой скорости. Обновлённая конфигурация, наверное, стала одной из самых сложных, потому что здесь пять перекладок, причём они все на большой скорости. И нужно быть очень точным, чтобы выполнить судейское задание. В итоге всё удалось», — отметил Дмитрий Добровольский, руководитель Российской Дрифт Серии.

В итоге Тиводар выиграл квалификацию, Шабанов стал вторым, а вместе с ними в «клуб 90+» попали Леонид Шнайдер (TimeUp) с результатом 97,5 баллов, Аркадий Цареградцев — лидер «LECAR Одержимые Моторспорт» блестяще реабилитировался за фиаско на предыдущем этапе, проехав на 94 балла, Тимофей Добровольский (Takayama Forward Auto) и Антон Клямко с результатом 93,5 балла у каждого, Данила Скоробогатов (LUKOIL Racing Drift Team) с проездом на 91,5 балл, Дмитрий Ермохин («АВТОБАН») с попыткой на 91 балл и Максим Гроссман (TimeUp) с 90 баллами.

Приятно удивили в квалификации два дебютанта RDS GP — Пётр Бородин (Takayama Forward Auto) и Дмитрий Щербина («АВТОБАН»), которые впервые в своей карьере в серии вышли в топ-32, а в число разочарований уикенда попали Кирилл Мацкевич (TimeUp) и Никита Шиков, которые оказались за бортом парных заездов. Особенно досадно должно было быть Шикову, проводившему свой 90-й этап в Российской Дрифт Серии — как и у многих других гонщиков, юбилейный уикенд у Никиты не заладился абсолютно.

В топ-32 особых сенсаций не случилось, зато они были в топ-16. Георгий Чивчян выбыл из борьбы ещё до старта воскресных дуэлей — на разминке у лидера Takayama Forward Auto возникли проблемы с двигателем, но команда приняла решение не менять мотор, а объявить технический сход. Тем более что соперником Гочи по топ-16 был его напарник Тимофей Добровольский — коллектив в любом случае получил бы путёвку в топ-8. Данила Скоробогатов (LUKOIL Racing Drift Team) отдал победу в заезде с Дамиром Идиятулиным (Fresh Racing) по весьма необычной причине — команда выпустила автомобиль на старт в состоянии, которое было признано судьями небезопасным. Так что Дамир Идиятулин вышел в топ-8 через одиночный проезд bye run.

Ещё одним интересным событием стал заезд Аркадия Цареградцева («LECAR Одержимые Моторспорт») и Сергея Кузнецова (Star Pёr Stars Aimol) — при оценке дуэли мнения судей разошлись настолько, что все трое вынесли разные решения. В итоге их OMT-заезд стал одним из нескольких в воскресенье: через перезаезд судьбу путёвки в следующую стадию дуэлей выясняли Роман Тиводар и Максим Гроссман (TimeUp). В итоге в числе претендентов на подиум оказались представители четырёх разных команд — в полуфиналах встретились Роман Тиводар в цветах Takayama Forward Auto, Аркадий Цареградцев из «LECAR Одержимые Моторспорт», представляющий Fresh Racing Дамир Идиятулин и пилот Carville Racing Антон Козлов.

В полуфинале Козлов встретился с Идиятулиным, и эта дуэль стала одним из самых зрелищных проездов дня — в непростых погодных условиях мастера дрифта продемонстрировали плотные и синхронные заезды как в роли лидера, так и в роли преследователя. Дальше прошёл Антон, где его уже ждал Царь, взявший верх во внутрикомандном дерби с Ильёй Поповым.

В решающем сражении молодость возобладала над опытом. В дуэли с Аркадием Цареградцевым победителем стал Антон Козлов — выигранный этап на новой «обратной» конфигурации «Игора Драйв» стал второй победой для пилота в карьере в RDS GP и первой победой с 2023 года, когда Антон победил в своём дебютном старте на Moscow Raceway. Для Аркадия Цареградцева подиум на «Игора Драйв» стал реабилитацией за провал на предыдущем этапе, когда легендарный пилот не смог преодолеть квалификационный отбор и попасть в топ-32. Третье место на этапе в Санкт-Петербурге занял Дамир Идиятулин, который в битве за подиум смог собраться и допустить меньше ошибок, чем его соперник Роман Тиводар.

Так что не стоит удивляться, что все призёры уикенда на «Игора Драйв» попали в подборку пяти самых ярких по версии «Чемпионата» событий второго этапа Гран-При Российской Дрифт Серии 2025 года. Однако и кроме них, в списке нашлось место для эпизодов с участием спортсменов, которые на подиуме не оказались, но яркое впечатление о себе оставили.

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Рейтинг: самые яркие моменты второго этапа RDS GP — 2025 Фото: Станислав Гордиенко/RDS GP 1 место Поломка Дмитрия Щербины и его возвращение в квалификацию после ремонта В Санкт-Петербурге пилот «АВТОБАНа» Дмитрий Щербина впервые в своей карьере прошёл квалификацию RDS GP, причём сделал в таком зрелищном стиле, что его заезд точно войдёт в историю отечественного дрифта. Прямо во время заезда (!!!) на асфальт выпали задний редуктор и привод, которые повредили задний подрамник и другие элементы. Пилот уже успел смириться с техническим сходом, но механики сотворили чудо: менее чем за два часа успели восстановить легендарный Toyota Mark II JZX81, и пилот отблагодарил их за труды блестящим для таких обстоятельств проездом на 80 баллов и местом в топ-32. В итоге Щербина через перезаезд победил Антона Клямко, а в топ-16 проиграл Илье Попову («LECAR Одержимые Моторспорт»), однако всё равно добился лучшего для себя результата в RDS GP. «Возможно, из-за того, что покрытие было сухое и мокрое, сначала колесо проскальзывало, а затем зацепилось, и у нас что-то надломило в редукторе. Потом редуктор заклинило, он потянул за собой всё остальное — в итоге вырвало привод, свернуло подрамник. Я думал, что всё-таки смогу доехать, но машина остановилась. Не описать мои эмоции, когда я вышел и увидел отдельно лежащий редуктор. Механики просто тигры — всё собрали, поменяли и выпустили меня в «группе здоровья» на вторую попытку, где я уже смог показать результат и пройти в парные заезды. Ребята видели, в каком состоянии я приехал, но они все просто накинулись на машину, а я просто ушёл и уже не заходил в боксы. А парни приходят и говорят: «Машина готова!» Ну и после этого я воспрянул духом, после такого плохо проехать уже было нельзя», — рассказал Дмитрий Щербина. Фото: Владимир Бланк/RDS GP 2 место Сражение Аркадия Цареградцева и Сергея Кузнецова в топ-16 Судьи нередко расходятся во мнения относительно оценки того или иного хита, но ничего необычного в этом нет. Куда интереснее, когда происходят редкое полное разногласие, когда три рефери приходят к трём разным решениям. Итог, впрочем, всегда один — OMT-заезд и продолжение борьбы до момента, либо пока судьи не окажутся солидарны в своём решении, либо пока победитель в дуэли не будет выявлен по результатам квалификации. В топ-16 в Санкт-Петербурге до этого не дошло, но Аркадию Цареградцеву и Сергею Кузнецову пришлось провести второй заезд, поскольку в первом один судья отдал победу Царю, второй — его сопернику, а третий и вовсе призвал к OMT. «Надо было, я думаю, Сергея чуть-чуть посерьёзнее посудить за лидерство, потому что он везде с супермаленьким углом от меня сбегал, это было очень неудобно. Такой небольшой unchaseable lead run был — один из судей-то в целом за это и топил. Но и ОМТ-заезд меня устроил. А потом я поменял шину, не попал в саму покрышку — они всё-таки разные бывают — и везде в перезаезде не мог догнать Кузнецова. И мне повезло, что он сам об свои две педали развернулся — он же любит двухпедалить, вот это его и подставило в итоге», — резюмировал заезд Аркадий Цареградцев. Фото: Владимир Бланк/RDS GP 3 место Проблемы с колесом Данилы Скоробогатова в топ-16 Техническими сходами в дрифте никого не удивить, однако случившееся с Данилой Скоробогатовым на стадии топ-16 — событие из ряда вон. После контакта с Дамиром Идиятулиным машина Данилы оказалась повреждена, так что в LUKOIL Racing Drift Team приняли решение взять пятиминутный перерыв на устранение проблем. В отведённый правилами лимит команде почти удалось уложиться. Но не совсем. Выпустив пилота на старт с незакрученными колёсными гайками, команда обеспечила ему технический сход — продолжать борьбу в таком виде спортсмену не позволили судьи. Как бы ни хотел Скоробогатов проехать, как бы ни горел желанием его соперник доказать всё на трассе, безопасность в автоспорте превыше всего. Фото: Станислав Гордиенко/RDS GP 4 место Зрелищное сражение Антона Козлова и Дамира Идиятулина в полуфинале Одним из самых ярких хитов стал проезд Антона Козлова и Дамира Идиятулина в топ-4. Оба пилота не раз уже доказывали на практике своё умение ездить вплотную к сопернику с максимальной синхронностью и на полной агрессии. И когда речь зашла о месте в финале и потенциальной победе на этапе, сдаваться не собирался никто — лидеры Carville Racing и Fresh Racing устроили невероятную по своей красоте дуэль. Дуэль, которая с полным правом претендует на звание лучшего парного проезда второго этапа RDS GP-2025 и одного из лучших по итогам всего сезона. «Я максимально доволен машиной, потому что сейчас получается делать хорошие проезды лидером и близкие проезды преследователем. Очень кайфанул от заезда с Дамиром Идиятулиным — вспомнился Нижний Новгород 2023 года, где мы с ним же показывали раз за разом классные проезды», — отметил победитель второго этапа RDS GP Антон Козлов. И, на минуточку, новый лидер личного зачёта Гран-При Российской Дрифт Серии на правах единственного пилота, который два из двух прошедших уикендов завершил на подиуме. Фото: Владимир Бланк/RDS GP 5 место Дуэль Петра Бородина и Артёма Шабанова в топ-16 Пётр Бородин в дрифте не новичок, но в RDS GP — абсолютный дебютант. На первом этапе на Moscow Raceway ему не удалось даже пройти квалификацию, но на «Игора Драйв» пилот из Казахстана продемонстрировал свой потенциал. Сначала результатом 88 баллов обеспечил себе 15-е место в квалификации, затем в топ-32 победил опытного Григория Бурлуцкого из Carville Racing, а в топ-16 сенсационно оставил не у дел Артёма Шабанова. И пусть в топ-8 пилот Takayama Forward Auto уступил Дамиру Идиятулину, но победить действующего чемпиона Гран-При Российской Дрифт Серии дорогого стоит. Обладатель титула RDS GP, который выиграл на старте сезона-2025 на Moscow Raceway, в Санкт-Петербурге выбыл из борьбы неожиданно рано, и этот результат стал для пилота TimeUp худшим в его карьере. «Соперники очень мощные, хорошо и качественно едут из заезда в заезд. У меня процесс адаптации продолжается, трассы для меня новые — вот буквально в начале этой недели в Мячкове у меня была первая постановка на скорости 150 км/ч, до этого максимум 140 было. И с каждым этапом что-то новое для меня — новые треки, новые скорости, новая машина. Поэтому учусь-учусь, стараюсь быстро набираться опыта и показывать результат», — поделился впечатлениями от первого успеха Пётр Бородин. А заодно своим результатом дал понять, что списывать со счетов новичков турнира крайне неосмотрительно.

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Сможет ли Антон Козлов продолжить свою сверхстабильную серию, которая почти сделала его чемпионом в 2023 году? Удастся ли Артёму Шабанову вернуться на лидирующие позиции? Получится ли у Георгия Чивчяна прервать череду нерезультативных этапов и порадовать своих фанатов очередной победой? Кто из дебютантов RDS GP удивит, а кто из ветеранов серии расстроит своих болельщиков? Ответы на все вопросы получим уже совсем скоро — третий этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдёт 14-15 июня в Нижнем Новгороде на классической версии трассы «Нижегородское кольцо», абсолютным рекордсменом по победам на которой является Гоча.